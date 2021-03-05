Исторический антирекорд: почему «Ливерпуль» проваливается в АПЛ

«Ливерпуль» продолжает падение в АПЛ. Действующий чемпион страны уже откатился на седьмое место, пропустив вперед не только «Манчестер Сити» (первая строчка в таблице), «Манчестер Юнайтед» (2), «Лестер» (3) и «Челси» (4), но и такие команды, как «Эвертон» (5) и «Вест Хэм» (6), от которых в этом сезоне такого прорыва точно не ждали. Более того, у «ирисок» и «молотобойцев» есть еще и матч в запасе по сравнению с «Ливерпулем», а значит, отставание может стать еще больше.

К счастью для «красных», вселенской трагедии еще не произошло: от четвертого места, позволяющего попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, подопечных Юргена Клоппа отделяют вполне отыгрываемые четыре очка. Правда, пока совершенно не ясно, кого из лидирующей четверки эта команда способна сместить.

О соперничестве с «Ман Сити» не стоит и говорить — между ними 12 очков. До «Челси» — четыре балла, до «Лестера» — семь, а до «Манчестер Юнайтед» — восемь, и все эти команды прямо сейчас выглядят крепче «Ливерпуля».

Учитывая, что в спину дышит «Тоттенхэм», у которого есть еще матч в запасе и всего одно очко отставания от «красных», тут бы вообще без еврокубков не остаться.

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За последние шесть матчей в АПЛ «Ливерпуль» потерпел пять (!) поражений, и все — на своем поле. Это антирекорд мерсисайдцев: никогда ранее в своей истории они не проигрывали пять домашних встреч подряд (с учетом любых турниров).

Кроме того, подобных коллизий никогда не происходило с командой, которая является действующим чемпионом Англии. Но «Ливерпуль» сейчас явно находится не в том состоянии, в котором завоевывал свое долгожданное золото АПЛ.

Пугающая череда травм фактически уничтожила оборону «красных». Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Матип до сих пор недоступны. Фабиньо вылечился совсем недавно, вышел на матч против «Челси» (0:1) и провалился: 22-летний Мэйсон Маунт издевательски легко ушел от него и забил победный мяч «синих». Молодой турецкий защитник Озан Кабак, купленный в отчаянии в зимнее трансферное окно, тоже пока не тянет на уровень топ-клуба. Трент Александер-Арнольд в этой чехарде партнеров просто потерялся и выглядит блеклой тенью самого себя.

«Ни одна команда мира не справится, если за сезон у нее будет 18 сочетаний центральных защитников. Ни одна,

— сетовал защитник Эндрю Робертсон в интервью Sky Sports. — Обычно у нас есть ван Дейк, постоянно разговаривающий со всеми. Есть Гомес, который подает всем пример, есть Матип. У нас были Хендерсон, Фабиньо.

А теперь у нас Натаниэль Филлипс, который вернулся из аренды в этом сезоне (тоже травмировался накануне игры с «Челси. — «Газета.Ru»), Кабак — только что перешедший к нам молодой парень. Также у нас есть Бен Дэвис, подписанный из Чемпионшипа, — ему нужно время на адаптацию. Ну и Рис Уильямс. Все эти ребята относительно неопытны».

Недостаток формы, неопытность, несыгранность — все это в разной степени концентрации присутствует сейчас у всей защиты «Ливерпуля».

Тот факт, что Клопп требует от своей команды высокого прессинга и не изменил своим принципам даже в период кризиса, привело лишь к тому, что оборона стала ошибаться еще больше, будучи не в состоянии выполнять такие установки.

В последнем матче с «Челси» скоростные Тимо Вернер и Мэйсон Маунт вихрем проносились через центральную зону и легко забегали за спины защитникам. Прессинг «Ливерпуля» банально не работал, и высоко поднявшиеся игроки обороны только и делали, что пытались судорожно вернуться назад и хоть как-то помешать оппонентам.

И хотя временами «Челси» отдавал сопернику мяч, но даже действуя вторым номером, он выглядел уверенно и практически не допускал опасных моментов, грамотно экономя силы.

Вдвойне печально, что на фоне ужаса, творящегося в обороне, бросили нормально играть и нападающие «Ливерпуля»: Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане, а также выходящие на замену Диогу Жота и Алекс Окслейд-Чемберлен не смогли ничего поделать, чтобы компенсировать пропущенный гол. Да и в прессинге особо не помогали.

Статистика всех ударов по воротам — 11:7 в пользу «Челси», статистика ударов в створ — 5:1 в пользу «Челси»!

Клоппу нужно всерьез задуматься над тем, как вывести команду из уныния и срочно перестроить тактику. Иначе проблемы могут возникнуть даже с «Фулхэмом» и «Вулверхэмптоном», которые станут следующими соперниками «Ливерпуля» в АПЛ.