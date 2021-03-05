WADA в замешательстве: флаг России на болиде «Ф-1» вызвал скандал

Болид американцев «накрыло» российским флагом

Совсем скоро стартует новый сезон «Формулы-1»: 12 марта гонщики соберутся на предсезонных тестах в Бахрейне, где в конце месяца и состоится первый этап Гран-при. В преддверии начала чемпионата команды-участницы представляют свои новые болиды (которые отличаются на фоне прошлых не техническими элементами, а в основном только внешним видом) и по необходимости новых пилотов.

Среди тех, кого в грядущем сезоне представят сразу два дебютанта «Ф-1», оказался «Хаас» — за американцев выступят сын великого гонщика Михаэля Шумахера Мик и россиянин Никита Мазепин, чей отец Дмитрий Мазепин имеет особое финансовое влияние на функционал команды.

Именно Мазепин-старший повлиял на то, чтобы о «Хаасе» говорили особенно громко.

4 марта команда представила новый болид VF-21, и внимание привлек именно его внешний вид: машина оказалась окрашена в цвета российского триколора.

Причина этому проста — титульным спонсором американской команды станет российская компания «Уралкалий», контрольный пакет акций которой принадлежит «Уралхиму», подвластного Мазепину-старшего. Сама же команда теперь будет называться F1 Uralkali Haas.

«Рад приветствовать «Уралкалий» в «Формуле-1» в качестве нашего титульного партнера. Для нас текущее время — захватывающее. Надеемся, что это поможет нам набирать очки в грядущем сезоне. Трудные годы позади», — сказал владелец команды Джин Хаас.

«Единственная американская команда «Ф-1» продалась»

Действительно, времена «Хаас» был вынужден пережить трудные, и связано это напрямую с финансовой составляющей. Совсем недавно в журналистских кулуарах даже говорилось о том, что американская команда из-за нехватки денег рискует покинуть «Формулу-1». С поиском спонсоров у «Хааса» тоже не сложилось, но теперь, по данным Corriere dello Sport,

инвестиции российского миллиардера Мазепина составят €20 млн в год.

Среди любителей «Ф-1» по данному поводу ожидаемо возникли громкие споры.

«Ужасно. Да, это выглядит стильно, винтажно, но я крайне удивлен, что единственная американская команда в истории «Формулы-1» продалась, чтобы окрасить себя в российские цвета. Эти деньги от спонсоров должны быть очень сладкими», — написал пользователь @spetzchr в Twitter.

Thats a sick livery. It's classy, it's vintage looking. Just surprised that the only american team in F1 history is ready to deck itself out in russian colors. That sponsorship money must be sweet — Christian Spetzger (@spetzchr) March 4, 2021

«Вы портрет Владимира Путина не забыли прицепить или он спрятан где-то внутри болида?» — спросил пользователь @hirider750, который к своему комментарию добавил картинку с хэштегом #WeSayNoToMazepin, выступив против участия российского гонщика в «Формуле-1» из-за сексуального скандала.

You seem to have forgotten Putin's portrait, or is it hidden somewhere on the car? pic.twitter.com/2TcSXow3Ij — Jeff Ducharme (@hirider750) March 4, 2021

«Теперь понятно, почему в межсезонье «Хаас» покинуло так много людей. Командный менеджмент, видимо, распродан полностью. Я понимаю, что титульный спонсор может влиять на дизайн болида, но не так же!» — возмутился @Sarktastik.

Now we see why so many people have left Hass F1 in the off season. Team management seems to be selling out completely. I understand having a title sponsor wanting influence on the design, but come on. — Sarktastik (@Sarktastik) March 4, 2021

Некоторые обратили внимание на то, что из американского на новой машине «Хааса» только темно-серый флаг США, который к тому же изображен зеркально.

American team with their flag in black and white... Proudly Russian pic.twitter.com/epJz6c4VQV — Andrйs Felipe Galeano Rendуn (@epilefserdna77) March 4, 2021

«Может, проще сразу переименоваться в Mazepin Racing Team? Такого совершенно нельзя было допустить. Пилоты не могут участвовать в гонках под российским флагом, но при этом болид может быть окрашен в эти цвета. Отвратительнее некуда. То есть Мазепину нельзя выступать под своим национальным флагом, но ездить на такой машине — можно. Это самый уродливый болид на свете. Очень жаль Мика. Теперь ему придется водить не просто плохую машину, а плохую и ужасно выглядящую машину»,

— подчеркнули болельщики.

Might as well just change your name to Mazepin Racing Team... This shouldn't even be allowed. Drivers can't race under Russian flag but the car can have basically the Russian flag in it. Disgusting for this even be possible... — (@FormulaMiguel) March 4, 2021

Lol Mazepin isn't allowed to race under the Russian flag but it's okay because the entire Haas car is the Russian flag — JP (@justjsp) March 4, 2021

Mazepin is forbidden to race under the Russian flag, so you make the whole damn car into a Russian flag?? This is the most ugly car ever — Nienke || 7 days || #ThankyouDany&Alex (@avoidingtmrw) March 4, 2021

It looks so... Russian, it's terrible



I feel so bad for Mick, not only he has to drive an awful car, now he has to drive an awful looking car — Bwoah (@romminandrade) March 4, 2021

Сам же Мик Шумахер не критиковал работу дизайнеров «Хааса». По словам немецкого гонщика, ему не принципиально, в каких цветах будет выполнен его болид. Для него главным является мощность машины, которая, впрочем, до изменений в регламенте в 2022 году никаких улучшений не получит.

«По-моему, болид выглядит отлично, круто, дерзко. Мне приятно увидеть свой номер на машине», — заявил сын легендарного Михаэля Шумахера.

Никита Мазепин же ожидаемо оказался весьма доволен дизайном болида.

WADA проведет расследование

Доволен 22-летний россиянин, как минимум, потому, что сможет выступать под флагом своей страны в обход требований Спортивного арбитражного суда (CAS), который в декабре прошлого года признал РУСАДА виновным в нарушении антидопинговых правил и запретил спортсменам из РФ использовать любую национальную символику на Олимпийских играх и чемпионатах мира до декабря 2022 года. Своего гимна в грядущем сезоне Мазепин, вероятно, и так бы не услышал, ведь «Хаас» в принципе не претендует на победу, а вот на фоне его имени теперь будет красоваться нейтральный флаг, ведь вердикт суда распространяется на гонки «Формулы-1».

Тем удивительнее выглядит решение дизайнеров «Хааса», однако в команде убеждены, что никаких проблем в связи с использованием российского триколора не возникнет. В ответ на напоминания о требованиях CAS руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что ливрея болида, которую разработал дизайнер Брендон Сибер, была придумана еще до того, как исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) предъявил официальные обвинения РУСАДА.

Так, американцы уточнили, что имеют право использовать любую раскраску на своей машине, а также указали на соответствующее разрешение от Международной автомобильной федерации (ФИА) .

«Никаких запретов мы не обходили. Ливрея нашего болида была придумана еще до того, как WADA выступило за запрет российского флага. Российские спортсмены свою национальную символику использовать не могут, но мы — американская команда, нам никто не запрещает использовать эти цвета», — подчеркнул Штайнер.

Впрочем, WADA все равно заинтересовалось возникшей ситуацией и начало свое расследование.