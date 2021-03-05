Обидные промахи: россияне остались без медалей в спринте

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Результаты россиян: Эдуард Латыпов — десятый (+37,2 секунды), Карим Халили — 16-й (+53,4), Александр Логинов — 23-й (+59,5), Матвей Елисеев — 34-й (+1:20,8 минуты), Евгений Гараничев — 37-й (+1:30,2), Кирилл Стрельцов — 65-й (+2:02,5).
Поздравляем с золотом француза Симона Дестье (его время — 22:58,0 минуты). Это его первая победа на этапах Кубка мира!
Поздравляем с серебром шведа Себастьяна Самуэльссона, который проиграл победителю всего 2,4 секунды, и с бронзой — 33-летнего немецкого ветерана Арнда Пайффера (+4,4).
Стрельцов финишировал лишь 65-м (+2:02,5 минуты отставания) и не попал в пасьют, куда проходят только 60 сильнейших.
Первый комментарий Карима Халили после гонки в эфире «Матч ТВ»:
«В целом хорошие впечатления, интересная гонка получилась. Сегодня было обманчивое самочувствие. Сначала казалось, что сил нет вообще, думал: «Как побегу?!». Сначала вкатывался, но на второй части первого круга уже отпустило, я прибавил в темпе, и гонка неплохо прошла.
Что касается стрельбы, то хотелось реабилитироваться после вчерашней неудачной стрельбы в эстафете. «Лежка» тогда не получилась совсем, но я изучил все, сделал выводы, и сегодня получилось все исправить.
Буду ли рисковать на стрельбище завтра в пасьюте? Нет, в первую очередь буду пособраннее работать».
Очень жаль, но Стрельцов промахнулся один раз на «стойке». Вкупе с низкой скоростью это отбросило россиянина на 67-е место (+1:35,3 минуты от лидеров).
Халили финишировал! Он занимает на данный момент 16-е место, проигрывая лидеру Дестье 53,4 секунды. Это второй результат среди россиян — выше только Латыпов на десятой строчке.
Стрельцов на «лежке», к сожалению, допустил одну осечку и ушел на трассу только 57-м с отставанием 40,6 секунды от лидеров.
Халили хорош! Закрыл все мишени на «стойке» и вообще не допустил ни одной осечки в этой гонке. Никому из россиян больше не покорились «нули» на обоих огневых рубежах. Теперь надо оставить все силы на финишном круге — постараться приблизиться к топ-10. Пока что Халили 14-й — проигрывает лидерам 40 секунд.
Стартовал последний из россиян Кирилл Стрельцов. После 2,5 км трассы он уже уступает лидерам 20,6 секунд. Что ж, будем надеяться на точную стрельбу.
Пятый из россиян Карим Халили порадовал на первой стрельбе лежа — закрыл все мишени. Жаль, что ход у 22-летнего биатлониста пока очень слаб: даже без промахов он проиграл лидеру 27,3 секунды.
Первый комментарий Матвея Елисеева после гонки в эфире «Матч ТВ»:
«Сегодня состояние какое-то другое. Очень долго пристреливался, не мог найти свою стрельбу. Не знаю, с чем связать. Помешал ли ветер? Да практически в любой ветер можно стрелять — до того момента, пока винтовку не сносит. Бежать я начал слишком быстро, на последний круг не хватило. Насколько правильно было стартовать пораньше? В некоторых местах вчерашний свежий снег занесло обратно на трассу, и это тормозило. Но все были в одинаковой ситуации».
Кстати, Латыпов вытеснил из топ-10 самого Йоханнеса Бё, который допустил сегодня три осечки и пока что располагается на 11-й позиции. Такими темпами можно и «глобус» проиграть Легрейду.
Латыпов пересек финишную черту, уступив нынешнему лидеру Дестье 37,2 секунды. На данный момент это десятое место. Что ж, не самая плохая позиция для старта в гонке преследования. Если бы не один штрафной круг, мог бы оказаться явно выше, но за тройку все равно вряд ли бы поборолся.
Гараничев уже финишировал. На данный момент он 28-й и проигрывает лидеру Дестье 1:30,2 минуты.
Латыпов, видимо, расстроился из-за промаха, который фактически убил его надежды на борьбу за медаль, и начал сильно сдавать по скорости на трассе. После «стойки» проигрывал лидерам 28 секунд, а спустя 1,5 км — уже 40.
Легрейд неожиданно не попал в тройку на финише. На «стойке» он допустил один промах, а потом еще и сдал по скорости, так что не смог сместить кого-то из тройки Дестье, Самуэльссона и Пайффера, которые не допустили ни одной осечки.
Первый комментарий Логинова после гонки в эфире «Матч ТВ»:
«Не скажу, что было тяжелее на дистанции, чем вчера, но, естественно, накладывается тот отпечаток, что стартую каждый день. К лыжам никаких вопросов. Когда стрелял лежа, был ветер, и с одним выстрелом я не справился. А на «стойке» начался легкий ветер, но мы выбрали такую установку, где обстановка было поспокойнее. Сейчас отдохну, пробегусь, потянусь, до пасьюта целые сутки — будем работать».
Очень печально! На второй стрельбе стоя Латыпов допустил один промах... а ведь шел одним темпом с лидерами и мог бороться за медаль. Но теперь, после штрафного круга, россиянин стал проигрывать лидерам 28,5 секунды.
Жаль, но Гараничев просто перестал бежать — совсем кончились силы. К тому же на второй стрельбе он допустил один промах и после штрафного круга еще больше выдохся. Россиянин уже проигрывает лидеру больше минуты.
Второй из россиян Елисеев финишировал. Пока что он 20-й с отставанием 1:20,8 минуты от лидирующего Дестье.
Дестье финишировал — на данный момент он первый, Пайффер — второй, Тарьей Бё — третий. Но скоро финиширует Легрейд, который явно разбавит эту тройку.
Легрейд один раз промахнулся на второй стрельбе стоя! Но даже после штрафного круга норвежец проиграл всего 0,5 секунды французу Симону Дестье, который лидирует на данном отрезке дистанции. Легрейд точно поборется за золото.
Четвертый из россиян Эдуард Латыпов прекрасно провел первую стрельбу лежа — ни одного промаха. И, что очень радует, россиянин показывает неплохой ход. На данный момент он проигрывает лидирующему Легрейду только 6,4 секунды.
Логинов уже финишировал. На данный момент он пятый и проигрывает нынешнему лидеру Пайфферу 55 секунд. Не задалась гонка.
Третий из россиян Евгений Гараничев уже добрался до первой стрельбы (лежа) и закрыл все мишени! К сожалению, ходом он сильно проиграл лидирующему Легрейду, так что между ними сейчас 20 секунд, несмотря на одинаково идеальную стрельбу. Но это гораздо лучше, чем было у Логинова и Елисеева, которые проиграли по 40 и 50 секунд соответственно.
Тем временем на трассе зажигает более юный партнер Йоханнеса по сборной Норвегии — Стурла Холм Легрейд. Парень закрыл все мишени на «лежке» и стал лидером. Если и на втором огневом рубеже не промахнется, то станет очевидным претендентом на золото.
Йоханнес Бё дважды промахнулся на «стойке»! После двух штрафных кругов норвежец проигрывает лидеру 41,3 секунды. Неужели останется без медали сегодня?
Что творят немцы! Пайффер не допустил ни одной осечки на двух огневых рубежах и становится на данный момент лидером. На втором месте — еще один немец Бенедикт Долль, который сделал один промах.
Логинов радует! Закрыл все мишени на «стойке»! Надо притопить на финальном круге. Жаль, что скорость у россиянина пока оставляет желать лучшего, да и один штрафной круг после «лежки» сильно подпортил ситуацию. В данный момент Логинов проигрывает лидеру 35 секунд.
Грустно: Матвей Елисеев допустил две осечки на «лежке». Для такого блестящего стрелка, как Елисеев, это провал. После двух штрафных кругов россиянин отстал от лидера на 50 секунд.
Шикарен на «лежке» старший брат Йоханнеса — Тарьей Бё! Норвежец закрыл все мишени и обновил лучшее время, став лидером на этом отрезке дистанции. Обошел и Пайффера, и Жаклена, который также не допустили осечек.
Йоханнес Бё допустил один промах на «лежке», но даже после штрафного круга не сильно отстал от лидеров благодаря невероятной скорости на лыжне. Лидер после первой стрельбы вновь обновился — им стал немецкий ветеран Арнд Пайффер. Йоханнес проигрывает ему всего 11,6 секунды.
На отметке 4,2 км Логинов проиграл лидирующему Жаклену еще четыре секунды — отставание выросло до 36 секунд. Печально, что ходом россиянин не радует.
Елисеев тем временем преодолел первую контрольную отметку 0,9 км с отставанием в 9,3 секунды от лидера, которым на данном отрезке стал великий и ужасный Йоханнес Бё.
Эх, как жаль! Логинов мог бы обойти по времени шведов, но допустил один промах на «лежке» и ушел на штрафной круг. После круга россиянин проигрывает лидеру 32,3 секунды. А лидер, кстати, сменился — им стал Жаклен, который ни разу не промахнулся на первом рубеже.
Стартовавшие раньше всех биатлонисты уже добрались до первой стрельбы — лежа. Понсилуома допустил один промах и ушел на один штрафной круг, еще один швед Йеспер Нелин отстрелялся также — с одной осечкой.
В гонку вступил второй из россиян — Матвей Елисеев. Удачи!
К сожалению, на отметке 2,5 км отставание Логинова от лидера Понсилуомы выросло в два раза — до 12,2 секунды.
Стартовал один из главных фаворитов гонки — норвежец Йоханнес Бё.
Первую контрольную отметку 0,9 км Логинов преодолевает практически в одни ноги с лидирующим сейчас Понсилуомой — между ними только 5,3 секунды.
К гонке присоединился Эмильен Жаклен — француз, который навел шороху в последней гонке чемпионата мира, допустив пять промахов на огневом рубеже и бросив бежать прямо в середине дистанции. Надеемся, что на этот раз гонка у биатлониста сложится не так печально.
На трассу ушел первый из россиян — Александр Логинов. Желаем удачи!
Гонка началась! Первым стартовал швед Мартин Понсилуома — как раз новоиспеченный чемпион мира в спринте.
Правила спринта: биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд, каждый проходит по 10 км; первая стрельба — лежа, вторая — стоя, за каждый промах — штрафной круг в 150 м.
Состав сборной России: Александр Логинов (под третьим стартовым номером), Матвей Елисеев (17), Евгений Гараничев (35), Эдуард Латыпов (42), Карим Халили (79) и Кирилл Стрельцов (97).
Старт запланирован на 17.40 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в рамках восьмого этапа Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.