Три титульника с защитой Яна и бой Махачева: что смотреть на UFC 259

Ян Блахович — Исраэль Адесанья

Главное событие вечера украсит редкий объединительный поединок, в котором чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (20-0) попытается отобрать титул у чемпиона полутяжей Яна Блаховича (27-8). Оба бойца решили все текущие внутренние вопросы в своих дивизионах, и для UFC появился смысл устроить разборку двух чемпионов.



Несмотря на то что именно Адесанья поднимается в другую весовую категорию, он будет де-факто фаворитом противостояния. За три года в UFC Иззи проделал невероятный путь: яркая полоса первых боев в промоушене позволила ему уже менее чем через год после подписания контракта биться за временный титул, а после в поединке за главный пояс разбить чемпиона Роберта Уиттакера. Первая защита Адесаньи выпала на неудобного Йоэля Ромро, и тот бой получил звание одного из худших и скучнейших в 2020-м. Адесанью стали называть липовым чемпионом и прогнозировали ему разгром от талантливого претендента Пауло Косты, но спустя полгода Исраэль отправил в нокаут мощного бразильца и во второй раз защитил пояс.

Адесанья — один из двух действующих чемпионов UFC (помимо Хабиба Нурмагомедова), не имеющий в своем профессиональном рекорде поражений. Дана Уайт ценит новозеландца с нигерийскими корнями за способность из всего устроить шоу и заработать, так что после победы над Костой Адесанья попросил ему сделать поединок с Блаховичем.

У Блаховича ситуация в дивизионе довольно сложная, учитывая уход Джона Джонса и отсутствие громких имен в рейтинге, так что и ему на руку встреча с Адесаньей. Главный претендент на титульный поединок в полутяжах сейчас — 41-летний бразилец Гловер Тейшейра, интерес к которому не самый высокий. Потому поляк без колебаний принял вызов на бой с Иззи.

В отличие от Адесаньи, Блахович в UFC уже довольно давно, и за шесть лет в лиге у него были как удачные моменты, так и не очень. Возможность подраться за вакантный титул у поляка появилась после ухода Джонса. В том поединке Ян бился с первым на тот момент номером рейтинга Домиником Рейесом, которому, по мнению многих, несправедливо засчитали поражение в бою с Джонсом ранее. Так или иначе, хайп вокруг Рейеса Блахович быстро погасил, нокаутировав того уже во втором раунде и завоевав титул.

Преимуществом Блаховича в бою с Адесаньей будет то, что он не выйдет за рамки своей категории. Во время поединка он будет весить около 100 кг, и, как признается поляк, ему все равно, в каком весе на бой выйдет Иззи. Команда Адесаньи же объявила, что набирать мышечную массу до габаритов Блаховича не будет — там считают, что вес не будет играть ключевую роль в бою.

В истории UFC пока было лишь четверо двойных чемпионов. Адесанья может стать пятым. Для Блаховича же бой будет носить статус защиты.

Аманда Нуньес — Меган Андерсон

Свой очередной титульный поединок проведет лучшая женщина-боец и на сегодняшний день, и, возможно, за всю историю MMA. На этот раз Нуньес, будучи чемпионкой в двух весовых категориях, будет защищать титул в полулегком весе.

Победная серия бразильянки составляет уже 11 поединков, восемь из которых были титульными. В последний раз Нуньес появлялась в клетке в июне 2020-го, пять раундов избивая канадку Фелицию Спенсер. После этого Львица не исключила, что может взять паузу в карьере в связи с рождением ребенка в семье. Спустя несколько месяцев Нуньес и ее супруга Нина Ансарофф впервые стали мамами, но надолго откладывать бои чемпионка не стала.

Нуньес доминирует так, как никто не делает этого в UFC. Пусть и конкурентоспособность в женском ростере оставляет желать лучшего, но пока реальных соперниц Аманда перед собой не видела.

Немного шансов на то, чтобы ей стать, имеет Меган Андерсон. В пяти поединках в UFC боец из Австралии потерпела два поражения и одержала три победы. Вышла на бой с Нуньес она благодаря двум победам подряд над малоизвестными спортсменками, но альтернатив относительно соперниц для Нуньес у промоушена просто нет. В поединке с бразильянкой Андерсон будет невероятно тяжело, учитывая ее пробелы в партере. Пусть ее никогда не побеждали нокаутом, но разница в классе слишком высокая.

У Нуньес же главная цель не состоит в победах над девушками уровня Андерсон. Для Аманды, выигравшей все, задачей остается выйти на третий поединок с Валентиной Шевченко. В контексте развития и рентабельности женских боев это можно назвать и основным стремлением UFC.

Петр Ян — Алджамейн Стерлинг

В третьей титульной встрече ивента россиянин Петр Ян проведет первую защиту пояса в легчайшем весе в поединке против первого номера рейтинга дивизиона Алджамейна Стерлинга. Бойцы серьезно постарались в трэштоке, чтобы раскрутить поединок.

Ян стал чемпионом летом прошлого года, в доминирующем стиле разобравшись с легендой UFC Жозе Алду. Соперником в той схватке мог и, согласно распространенному мнению, должен был стать именно Стерлинг, но у промоушена были обязательства дать Алду титульник. Стерлинг не стал устраивать скандалов и принял бой с Кори Сэндхагеном, которого задушил уже в первом раунде, лишь упрочив мнение о себе как о «настоящем» чемпионе. По крайней мере, отчасти у этнического ямайца получилось убедить публику в том, что Яну, чтобы действительно показать себя чемпионом, нужно сначала победить его.

Стерлинг будет самым серьезным испытанием для россиянина. У него широкий набор навыков, а сам Алджамейн обещает забороть Яна, будучи мастером джиу-джитсу. Он восхищается Нурмагомедовым и считает себя «Хабибом 135 фунтов».

Ян в статусе чемпиона провел не самые продуктивные месяцы. На какой-то момент российский боец и вовсе пропал с радара, отмечаясь редкими перепалками со Стерлингом в социальных сетях. Кстати, подраться они должны были еще в декабре прошлого года, но бой пришлось перенести по инициативе Яна. Тогда Стерлинг искренне посочувствовал сопернику, и, несмотря на все колкости, которые они отпускают в адрес друга друга, очевидно, что настоящего конфликта между ними не существует.

Ислам Махачев — Дрю Добер

Одно из самых интригующих противостояний, вошедшее в состав основного карда, приковывает внимание и интерес со стороны российской аудитории едва ли не больше, чем поединок с участием Яна.

После завершения карьеры Нурмагомедовым Хабиб своим наследником нарек друга Ислама Махачева. О перспективах дагестанца еще давно говорил и Абдулманап Нурмагомедов, но пока в полной мере себя показать Махачев в UFC не смог, хотя дерется под баннером промоушена он с 2015 года. Впрочем, и Хабиб долго шел к своему титулу, так что у команды Махачева сомнений по поводу того, что он станет чемпионом в ближайшие несколько лет, нет.

Однако серьезных оппонентов Махачеву в UFC все еще не дают, пусть он и одержал уже шесть побед подряд. По одной из версий, потому, что никто из верхушки рейтинга просто не хочет драться с Махачевым.

Дрю Добер, с которым Махачев подерется на UFC 259, не входит даже в топ-15 рейтинга легковесов. Американец был подписан лигой еще в 2013-м, но впервые ярко заявил о себе относительно недавно. На текущий момент Добер идет на серии из трех побед подряд, за две из которых получил бонусы.

Аскаров, Круз и другие

Кард предстоящего номерного ивенте буквально напичкан звездами разной величины, даже не беря в расчет три титульных боя за один вечер.

Так, поединок на турнире проведут рейтинговые полутяжеловесы Тиаго Сантос и Александр Ракич. Бойфренд Яны Куницкой еще недавно дрался за титул с Джонсом, но все пришло к тому, что сейчас у него в активе два поражения подряд, так что Сантосу, чтобы обезопасить свое положение, необходимо обязательно побеждать. Не менее важен бой будет и для Ракича, поскольку он в ближайшей перспективе является одним из главных претендентов на титул. Вероятнее всего, победитель этой встречи будет вторым (после Гловера Тейшейры) кандидатом на титульник.

Бывший чемпион легчайшего веса, ветеран UFC Доминик Круз встретится с пока не слишком известным широкой аудитории Кейси Кенни. Круз, карьера которого серьезно пострадала из-за травм, идет на серии из двух поражений, а бой с Генри Сехудо в мае 2020-го стал для него первым за четыре года. Убеждение в том, что Крузу пора заканчивать, укрепляется все больше в головах фанатов, которые просто не хотят видеть, как легендарный в прошлом боец улетает в нокауты.

Ожидает очередная проверка на ивенте Аскара Аскарова. Непобежденный россиянин как никто другой близок к титульному поединку, но для этого ему необходимо победить бывшего претендента Джозефа Бенавидеса, который в свою очередь проиграл два чемпионских боя подряд.

Начало UFC 259 — 7 марта в 1.15 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют не ранее 6.00.