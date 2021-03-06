Провал Овечкина и шедевр Капризова: как прошел день в НХЛ

Кирилл Капризов дебютировал за океаном меньше двух месяцев назад, но в последние недели приковывает к себе все больше внимания.

Его «Миннесота» этой ночью встречалась на выезде с «Аризоной». Капризов отличился уже в начале встречи, выписав ассист на открывшего счет Марка Цуккарелло.

Kaprizov Zuccarello = #mnwild take a 1-0 lead pic.twitter.com/z5wbe2YwDQ — FOX Sports North (@fsnorth) March 6, 2021

Затем «Уайлд» повели в две шайбы усилиями Брэда Ханта, после чего россиянин в очередной раз удивил своим мастерством. В середине стартового периода Капризов уехал за ворота «Койотс», но решил не убегать от преследовавшего его Ника Шмальца, а отдал классную передачу вслепую Нику Бьюгстаду, который без проблем переправил шайбу в ворота. Второй ассист Капризова стал настоящим хитом дня. Иронично и то, что несколько дней назад Капризов в интервью пообещал, что будет больше бросать по воротам, но на этот раз снова сделал выбор в пользу игры на партнеров.

Kirill Kaprizov oh my GOD what a feed to Bjugstad to make it 3-0 #mnwild pic.twitter.com/2ctUHCHNhT — Spoked Z (@SpokedZ) March 6, 2021

Тут же напрашивается воспоминание недельной давности, когда Капризов в матче с «Лос-Анджелес Кингз», находясь за воротами, сумел забить из положения лежа.

Kirill the Thrill goes aaalllllllll the way around for the goal!!#mnwild take a 1-0 lead pic.twitter.com/s7Qr1UVpyP — FOX Sports North (@fsnorth) February 27, 2021

«Миннесота» в конечном итоге победила 5:1 и прервала серию из двух поражений подряд, а Капризов закончил встречу с показателем полезности «1» и был признан первой звездой матча. Таким образом, 23-летний россиянин увеличил количество набранных очков в НХЛ до 19 (6+13) за 21 игру и уверенно лидирует в рейтинге самых эффективных новичков НХЛ в нынешнем сезоне. В «Уайлд» же он стал главным лидером в атаке — результативнее него у «дикарей» хоккеиста сейчас нет.

KIRILL JUST LOVES TO HELP HIS FRIENDS — Minnesota Wild (@mnwild) March 6, 2021

А вот у кого не задался день, так это у Александра Овечкин. Его «Вашингтон» крупно уступил «Бостону» и завершил серию из четырех побед кряду.

За два периода «столичные» пропустили четыре шайбы от «Брюинз» — постарались Брэд Маршан, Трент Фредерик и Патрис Бержерон. После этого «Кэпиталз» поменяли вратаря, вместо чеха Витека Ванечека выпустив на лед Илью Самсонова. За свои 24.15 времени российский голкипер отразил шесть бросков из семи, пропустив только от Ника Ритчи. «Вашингтон» в конце отыграл одну шайбу благодаря Якубу Вране и избежал разгрома.

Овечкин, как и другие россияне, ушел со льда без набранных очков и заработал коэффициент полезности «-4» — это худший показатель среди игроков встречи. Для сравнения, Евгений Кузнецов получил «-2», защитник Джон Карлсон «-3», а вот Дмитрий Орлов отыграл на «0».

У Овечкина сезон-2020/21 пока складывается тяжело. В 19 встречах он совершил 17 (7+10) результативных действий. А, ко всему прочему, за последние пять матчей 35-летний форвард набрал всего 2 (1+1) очка. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт списывает спад результативности Овечкина с попаданием игрока в ковидный протокол и уверен, что ему нужно больше времени. Тем не менее нельзя не вспомнить, что переговоры по новому контракту Овечкина с «Вашингтоном» было принято решение отложить как минимум до апреля — обе стороны хотят продолжить сотрудничество, но пока диалог приостановили. Текущее соглашение россиянина с «Кэпиталз» рассчитано до конца этого сезона.

В матче «Колорадо» — «Анахайм» отличился Валерий Ничушкин, который пока тоже не балует результативной и стабильной игрой. Но героем против «Дакс» ему это не помешало стать.

«Утки» поразили ворота «Эвеланш» в конце первого периода, а на старте второго отрезка встречи забросили еще одну шайбу. До перерыва «Колорадо» удалось сократить отставание — шайбу забросил Ничушкин.

Вскоре после этого «лавины» сравняли счет с помощью гола Брэндона Саада, и матч в итоге перетек в овертайм. А там уже спустя менее трех минут сыгранного времени Ничушкин оформил дубль и принес своей команде победу.

Valeri Nichushkin in overtime! Avalanche complete the comeback down 2!



COLORADO WINS!#GoAvsGo pic.twitter.com/EwARCHoHgD — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2021

Ничушкин набрал лишь шестое очко в сезоне. За 21 матч российский форвард отметился четырьмя голами и двумя ассистами, а не забивал в НХЛ он больше месяца.

«Ничушкин сыграл хорошо, без вопросов. Просто посмотрите, как он забил свои два гола. Как работал на льду и все грамотно исполнил. Мне это напомнило, как Валерий играл в прошлом сезоне, когда без тени сомнения шел на ворота, создавал моменты, нагнетал давление — с шайбой и без. Он забросил сегодня две очень важные шайбы», — подытожил наставник «Колорадо» Джаред Бендар.