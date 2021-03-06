Петр Ян лишился титула UFC, Блахович и Нуньес остались чемпионами

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Что ж, вот таким получился один из самых мощных ивентов в истории UFC. И он, по правде говоря, совсем не разочаровал.
Петр Ян пусть и лишился титула, но развязка, сам бой и последующие события определенно были и будут невероятно интригующими — в частности, по этому поединку многие турнир и запомнят.
Аманда Нуньес, как обычно, устроила крутейшее представление и в очередной раз подтвердила звание лучшей женщины-бойца в истории MMA.
А Ян Блахович и Исраэль Адесанья просто показали высококлассный уровень двух блестящих чемпионов.
«Я думал, что он будет немного быстрее, но Адесанья бьет очень жестко. Я рассчитывал, что удары будут легче. Его борьба не так хороша, так что я был уверен, что могу его перевести и у меня будет преимущество, потому я не торопился. Нужно было оказывать больше давления и работать активнее, боксировать качественнее. Если бы я его финишировал, то был бы более удовлетворен, но он один из лучших в мире, так что и я теперь на этом уровне. Дальше я хотел бы подраться с Гловером Тейшейрой, он сейчас — претендент номер один. Но сейчас я желаю немного отдохнуть и побыть со своей семьей», — рассказывает Ян Блахович.
«Конечно, я планировал победить. Поставил все на кон, но быть величайшим тяжело. Я бы назвал этот бой просто плохим днем на работе. Были проблемы с ударами по ногам, габариты тоже многое решили, да и ударка могла быть лучше. Буду работать, вернусь в свой вес и разнесу всех там», — резюмировал Адесанья.
Абсолютно заслуженная победа Блаховича — даже Адесанья ему похлопал. Иззи не был плох, но все-таки тяжеловато ему бодаться с чемпионом из весовой категории выше пока что.
Ян Блахович одерживает победу единогласным решением судей и впервые защищает титул чемпиона UFC в полутяжелом весе! Исраэль Адесанья в чемпионских раскладах ничего не теряет и остается королем среднего дивизиона, но терпит первое поражение в карьере.
Вообще вот не осталось сил у Блаховича к пятому раунду, но вот на один тейкдаун его все-таки хватило. Две минуты он держал в концовке Адесанью в контроле на земле и, вполне возможно, это и будет решающим моментом в определении победителя. Очень равный бой, так что решать будут детали.
Впервые на землю перешел поединок, где у Адесаньи, конечно, есть определенные трудности. Блахович в основном находился в контроле и, вероятно, этот раунд забрал, но ничего особенного не сделал, не беря в расчет пару ударов. И уж совсем тяжело теперь дышит поляк — не привык он к такому ритму.
Вот теперь гораздо чаще идут оба в размены. Блахович один раз серьезно прощупал Иззи, и тот после этого сразу понесся в контратаку. Адесанья много работает ногами, на что у него остаются силы еще. В этом плане у поляка могут возникнуть проблемы в чемпионских раундах — он все-таки гораздо тяжелее.
Аккуратнее надо быть Адесанье, поскольку уже и ткнул в глаз он Блаховича, и в пах сопернику попал. Тем не менее высококлассный действительно поединок на исходе двух раундов, пусть и без чего-то взрывоопасного со стороны бойцов. Преимущество на стороне Иззи, но Блахович умеет жестко отвечать.
Присматриваются друг к другу в первом раунде чемпионы. Адесанья выглядит очень уверенно, действует активно, а вот Блахович нервничает.
Потихоньку подходим к главному бою UFC 259.
Непобежденный чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (20-0) попробует стать вторым действующим чемпионом UFC, отобрав титул в полутяжелом дивизионе у Яна Блаховича (27-8). После победы над Пауло Костой Адесанья выразил желание подраться с Блаховичем, учитывая отсутствие реальных топовых конкурентов среди средневесов, и поляк дал добро. В перспективах у Адесаньи — подраться с Джоном Джонсом.
«Чувствую себя великолепно. План был такой, как я и закончила бой. То, что я вычистила весь дивизион, не моя вина. (смеется) Я готова драться с кем угодно. С возрастом я становлюсь будто лучше каждый день, я очень усердно тренируюсь. Сейчас я не заканчиваю карьеру, но однажды хочу уйти на покой с двумя поясами и не прерывать эту победную серию», — объясняет Аманда Нуньес.
Абсолютно будничная ситуация для Аманды Нуньес. Двойной чемпионке придется потрудиться, чтобы вспомнить, были ли в ее жизни более легкие деньги.
Чуда не случилось. Чрезвычайно активно и агрессивно начала Нуньес, одним из ударов сумела пошатнуть Андерсон, в партере еще трижды добавила сопернице, после чего Меган зачем-то полезла в борьбу, где Аманда быстро забрала у нее спину и руку, вышла на рычаг локтя и заставила постучать. Нуньес остается чемпионкой в женском полулегком весе!
На очереди со-главное событие ивента.
Сильнейшая девушка-боец мира Аманда Нуньес (20-4) будет защищать один из двух своих титулов — в женском полулегком весе — в поединке с представительницей Австралии Меган Андерсон (11-4). Бразильянка идет на серии из 11 побед подряд, а ее сегодняшней сопернице не оставляют номинальных шансов на апсет. Да и Андерсон, справедливости ради, ничем примечательным бойцовском мире пока не отметилась, так что невероятно тяжело ей будет сегодня на что-то рассчитывать.
Любопытно, что этот поединок может стать последним в этом дивизионе UFC, после чего его могут закрыть.
То, что в ближайшем будущем будет организован реванш между Яном и Стерлингом, не вызывает сомнений.
Комментатор Джо Роган описывает произошедшее из зала так: Хабиб Нурмагомедов был в тот момент рядом с командой Яна и сообщил, что угол Петра на вопрос бойца о том, можно ли ему нанести удар, получил утвердительный ответ. То есть то ли угол Яна не понял вопрос бойцы, то ли просто ему дали неправильный ответ и показали, что такой удар якобы легальный. Вся эта ситуация, очевидно, огромная ошибка команды Петра Яна.
«Понимаю, что этот бой был близким. Это не то, как я хотел победить. Я уверен, что этот поединок был бы одним из самых интересных, если бы его продолжили. Я прошу прощения у фанатов. Между нами с Яном здоровое соперничество, его надо продолжать», — говорит Стерлинг.
Алджамейн Стерлинг из-за дисквалификации Петра Яна становится новым чемпионом UFC. Ямаец демонстративно снимает пояс и кидает его на канвас, а сам падает, закрывает лицо и плачет. Ему такое чемпионство не нужно. Вот так развязка!
Стерлинг лежит уже пять минут и не может подняться, при каждой попытке его штормит. Рефери останавливает бой и говорит, что это дисквалификация.
Петр Ян наносит запрещенный удар коленом в голову Алджамейну Стерлингу, что грозит ему дисквалификацией. Зачем? Четвертый раунд он вел в одну калитку.
Продолжает оставаться активным Стерлингом в стойке, но пользуется его ошибками Ян и из раза в раз незамысловатыми подсечками отправляет того на канвас, хоть и в грэпплинг не лезет. Очевидно, что бережет силы россиянин на чемпионские раунды.
А вот во втором раунде будто успокоились бойцы. Огромное количество попыток перевести Яна предпринял Стерлинг, но какую-то сумасшедшую защиту показал россиянин, после чего сам оформил тейкдаун. Начинает уставать Алджамейн.
Классный, разнообразный и любопытный первый раунд. Стартовый отрезок остался за Стерлингом — пару раз он крепко попал коленом, оформил текдаун, успел прижать Яна к сетке. Но включился вовремя россиянин и крепко несколько раз попал по ямайцу, с нокдауном и последующим тейкдауном.
Время первого из трех запланированных титульных боев.
Петр Ян (15-1) впервые будет защищать пояс чемпиона UFC, завоеванный летом прошлого года. Россиянин должен был подраться с Алджамейном Стерлингом (19-3) еще в конце 2020-го, но тогда поединок сорвался и был перенесен на 7 марта. Ян и Стерлинг — антиподы по своей стилистике. Если Петр больше любит стойку, то Стерлинг своим кумиром называет Хабиба Нурмагомедова и, собственно, доказал свои умения, классно задушив Кори Сэндхагена. Очень серьезная проверка для Яна.
Победный ручной треугольник Махачева:
«Не моя ошибка, что я отсутствовал так долго. 2020-й получился сумасшедшим. Многие бои сорвались. Сегодня я мог размениваться с Добером, но он жесткий, так что я выбрал легкий путь и решил его контролировать. Я уже несколько лет заслуживал соперника из топ-5, моя победная серия сейчас составляет семь боев, я готов к кому угодно. Дайте мне кого-то из топов!» — говорит Махачеву на интервью.
Постучал Дрю Добер! Мгновенно оказался американец на спине в третьем раунде, что-то пытался из этого положения сам сообразить, забрав руку у Махачева, но россиянин накинул захват через руку и задушил соперника треугольником, одержав досрочную победу.
Картина никак не поменялась во втором раунде. Махачев быстро перевел Добера на землю и четыре минуты пытался вынудить отдать того спину. Американец лишь вымотался и разозлился.
Меньше минуты потребовалось Махачеву, чтобы оформить тейкдаун почти в центре октагона и зайти в тотальный контроль. До конца первого раунда россиянин изматывал Добера в партере, а под конец вышел и на рычаг локтя. Американец выдержал этот армбар.
Секундировать Махачеву сегодня будет пока еще действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов, также в углу россиянина тренер Хавьер Мендес.
Следующими в клетке появятся легковесы Ислам Махачев (18-1) и Дрю Добер (23-9, БН:1).
Полтора года находился россиянин вне боев. Последний поединок Махачев провел осенью 2019-го, одержав победу над Дави Рамосом. Должен он был подраться после этого с соперником из топ-10, но, по слухам, многие, с кем хотел встретиться Махачев, отказывались. В настоящий момент он занимает 14 строчку в рейтинге и идет на серии из шести побед кряду.
Что касается Добера, то американец, известный в первую очередь своей резкостью и мощным ударом, выступает в UFC еще с 2013 года. За это время Дрю не добился серьезных успехов, а по-настоящему расцвел лишь относительно недавно. Три свои последние победы одержал нокаутами.
После победы Ракич получил от своего тренера коричневый пояс по джиу-джитсу.
Довольно заурядным получился бой. Ракич номинально был поинтереснее и чуть активнее, пусть ничего сверхъестественного не показал. Единогласным решением судьи отдали победу австрийцу, который, очевидно, теперь смещает Сантоса, потерпевшего третье поражение подряд, со второй строчки рейтинга полутяжей. По крайней мере, в тройке Александр точно будет, что позволяет ему конкурировать с Тейшерой за будущий титульник.
Открывает главный кард поединок двух рейтинговых полутяжеловесов.
Бывший претендент на титул Тиаго Сантос (21-8), который в 2019-м назад довел бой с Джоном Джонса до раздельного решения, а после этого травмировался и пропустил больше года, вернувшись поражением в поединке с Гловером Тейшейрой, встречается с третьим номером рейтинга дивизиона Александром Ракичем (13-2). В шести боях в UFC одержал пять побед австриец, обладает мощной нокаутирующей силой. Вполне возможно, что в случае победы он может стать следующим после Тейшейры претендентом.
На сегодняшнем ивенте также должен был подраться Зубайра Тухугов, но накануне россиянин снялся с поединка с Дави Рамосом из-за проблем со здоровьем.
С большой долей вероятности следующий бой Аскарова в UFC будет титульным.
Петр Ян и Ислам Махачев — не единственные россияне на ивенте.
Наш соотечественник Аскар Аскаров (13-0-1), представляющий наилегчайший вес, встречался с бывшим претендентом на титул, настоящей легендой Джозефом Бенавидесом (28-8). За три раунда Аскаров, не сделавший вес, сделал пять тейкдаунов, был эффективнее в стойке и в целом, доминируя, выглядел гораздо предпочтительнее. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой Аскара единогласным решением судей — это третья победа бойца в UFC. Бенавидес в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
Совсем скоро должны начаться бои основного карда, а пока предлагаем почитать об основных интригах турнира в нашем превью:
Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 259.