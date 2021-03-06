Петр Ян лишился титула UFC, Блахович и Нуньес остались чемпионами

Что ж, вот таким получился один из самых мощных ивентов в истории UFC. И он, по правде говоря, совсем не разочаровал.

Петр Ян пусть и лишился титула, но развязка, сам бой и последующие события определенно были и будут невероятно интригующими — в частности, по этому поединку многие турнир и запомнят.

Аманда Нуньес, как обычно, устроила крутейшее представление и в очередной раз подтвердила звание лучшей женщины-бойца в истории MMA.

А Ян Блахович и Исраэль Адесанья просто показали высококлассный уровень двух блестящих чемпионов.