Клебо дисквалифицирован: судьи отдали Большунову серебро

Кто мог представить такую драму в главной лыжной дисциплине чемпионата мира? Но драма случилась. Сломанная палка Большунова, дисквалификация Клебо и итоговая фантастическая победа Иверсена, которому очень повезло, но который точно не виноват в этом. Он заслужил золото тем, что боролся до конца. Не сломай Клебо Большунову палку, он мог выиграть, а мог и проиграть, но точно обогнал бы Иверсена. Невероятное хитросплетение коллизий. В конечном счете больше всех по факту пострадал-то Клебо, но эмоционально главный проигравший в этой истории все равно Большунов. Но для нас он — главный герой! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
В честь Эмиля Иверсена звучит гимн Норвегии.
Большунов не стал надевать на шею серебряную медаль.
Эмиль Иверсен.
Пьедестал.
Мрачный, мрачный Большунов проходит на награждение, чтобы получить серебряную медаль.
В жюри, кстати, есть знаменитый российский лыжник Вячеслав Веденин. Однако никакой связи с ним, когда он работает в жюри, ни у команды, ни у журналистов нет.
Егор Сорин, тренер сборной России рассказывает: «Сначала нас пригласили в комнату жюри и сказали, что не видят нарушения со стороны Клебо, за которое его могут дисквалифицировать. Из-за этого Россия заплатила 100 евро или 100 франков за подачу протеста (при удовлетворении их вернули). Собралось жюри, позвали Клебо, он отвечал на вопросы арбитров, потом его позвали снова и объявили о дисквалификации. Он ушел. В ответ норвежцы подали свой протест, но его отклонили. Когда жюри обсуждает между собой возможные варианты, никаких членов команд в их комнате находиться не может. Не знаю, были ли прецеденты о вручении двух золотых медалей, поэтому мне сложно судить. Не знаю, есть ли подобный пункт правил. Лучше спросить у специалистов».
Вот так выглядит итоговый протокол на данный момент.
Организаторы зовут Большунова на награждение, где он должен получить серебряную медаль. Александр не очень хочет идти...
ПРОТЕСТ НОРВЕГИИ ОТКЛОНЕН!
Итак, сейчас существует три варианта развития событий:
1. Все останется в текущей парадигме: у Иверсена золото, у Большунова серебро, у Крюгера бронза.
2. Протест Норвегии удовлетворят и вернут золото Клебо.
3. Вынесут решение о присуждении Большунову второй золотой медали вместе с Иверсеном. Такой вариант вроде как действительно рассматривается!
Кстати, а ведь Большунов и Жеребятьева пригласили Клебо на свадьбу, которая будет летом. Норвежец говорил, что не уверен, что сможет приехать из-за коронавируса, но был бы рад посетить бракосочетание своего главного соперника.
Теперь арбитры рассматривают протест сборной Норвегии. Пока расклад такой:
1. Иверсен (Норвегия)
2. Большунов (Россия)
3. Крюгер (Норвегия)
Отдайте Большунову вторую золотую медаль вместе с Иверсеном!
А Большунов снова плачет. Не из-за протеста норвежцев, конечно. Он понимает, что эта ситуация все равно лишила его золота, поскольку, пока россиянин финишировал с одной палкой, его обогнал еще и Иверсен. Второй-то норвежец ни в чем не виноват, но он бы ни за что не объехал Александра на финише, не сломайся у того палка! Невеста Большунова Анна Жеребятьева утешает нашего лучшего лыжника.
Норвегия подала протест на решение о дисквалификации Клебо.
КЛЕБО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН!
КЛЕБО ПОКИДАЕТ СТАДИОН! Неужели дисквалификация?
Итак, Клебо уже идет обратно. Что это значит?
Раз Клебо вызван к арбитрам, а церемония награждения не начинается, есть вероятность, что норвежца накажут!
Клебо вызван в комнату жюри!
Еще один важный момент в том, что Клебо выходил в финишный створ с краю от последней лыжни, по которой и двигался Большунов. При этом россиянин был впереди! То есть имел преимущество в выборе траектории.
Как бы все ни закончилось, за Большунова безумно обидно.
Клебо покинул судейскую. Юрий Бородавко, тренер сборной России и лично Большунова говорит о двойных стандартах. «Главный судья обслуживает интересы норвежской сборной. Это не имеет никаких границ. Правила должны быть одни для всех. За одно и то же одних казнят, других милуют».
Уже даже Клебо пришел в судей
Второе заседание жюри продолжается.
На Большунове нет лица: «Все видели, что это было. Я сейчас пойду домой, и пусть решают что хотят. Что бы ни происходило, все решения всегда принимают против нас. Я не слышал, что мне говорил Клебо. Я даже не собираюсь идти на награждение, потому что это просто нечестно».
Еще один нюанс: протест России будет рассматривать та же бригада рефери, которая рассматривала инцидент изначально. Так что шанс на изменение решения не велик. Но можно подать потом апелляцию.
Позиция сборной России: умышленных действий со стороны Клебо не было. Но это не отменяет факта нарушения правил со стороны норвежца, из-за чего Большунов потерял возможность выиграть золото!
Егор Сорин, который был в судейской, рассказывает: жюри подтверждает, что палка Большунова сломалась из-за удара локтем от Клебо, но при этом арбитры считают, что норвежца пошатнуло, и он ни в чем не виноват. Сборная России категорически не согласна с таким подходом. Если протест не будет удовлетворен, нас, вероятно, ждет апелляция.
Клебо действительно умышленно правила не нарушал. Но разве от этого легче? Какой же будет в итоге вердикт?
В любом случае, золото останется у Норвегии. Не Клебо, так Иверсен. Очень, очень обидно. Но ждем итогового решения.
А вот теперь сборная России протест подала! Жюри считает, что Клебо пошатнуло, и он ударил Большунова, из-за чего палка и сломалась. Но сделал он это не специально.
Три тренера сборной России находятся в судейской, в то время как жюри не пустило их в свою комнату и рассматривает инцидент. На самом деле протест сборная России пока не подавала. Однако сделает это, если арбитры оставят результат гонки в силе.
Протест сборная России, кстати, подала.
Все ждут решения жюри. Мы тоже ждем и никуда не уходим.
Вот как выглядит первая десятка.
Но давайте будем честны: в дисквалификацию Клебо верится слабо. И борьба там была жесткая, а ведь это к тому же последняя гонка Большунова на испытательном сроке.
Жюри уже заседает и разбирается в моменте. Проблема в том, что даже если Клебо снимут, все равно золото-то перейдет не к Большунову, а к Иверсену. А Иверсен обогнал Александра только из-за сломанной палки.
Вот тот самый момент. От удара руки Клебо рука Большунова ушла между ног, и палка сломалась.
Плачет Большунов... Какой ужасный конец такой шикарной гонки...
...
Большунов стоит у бортика, перегнувшись через него. Клебо подошел утешить соперника.
Так вот в чем дело! КЛЕБО СЛОМАЛ ПАЛКУ БОЛЬШУНОВУ! Наверняка сборная России будет подавать протест. В том числе и из-за этого Сан Саныча обошел Иверсен...
Кстати, случайно, но на финишной прямой Клебо задел Большунова и помешал ему...
Фантастика! Клебо выигрывает марафон! Большунова не хватило в финишном створе, куда он вышел первым. Иверсен тоже его обогнал. Александр только третий и с досады рубит палкой о землю... Но вообще россиянин провел прекрасную гонку.
Пожалуйста!
Иверсен тоже в борьбе!
Клебо не удалось сбросить, но, похоже, есть шанс разбираться только с ним на финише.
Большунов первый, Клебо контролирует вторым!
Пошла жара! Большунов пытается рвануть! Но рвут и Крюгер с Клебо. Да и остальные ускоряются.
Сейчас главная загадка: состояние Большунова. Сможет ли он выдать финиш?
Пять человек на три медали.
Надо сказать, что россиянин достаточно спокойно бежит. Отрывается пятерка сейчас, хоть и не включает максимальных оборотов. Большунов и четыре норвежца! Ух!
Все перекрывают норвежцы Большунову.
Начинается почти километровый подъем. Ну же, Большунов!
3,3 км до финиша!
Восемь человек в группе лидеров теперь. И плюс один норвежец... Сейчас начнется затяжной подъем. Последний шансик убежать.
Кошки-мышки начались, потому что Крюгер и Масгрейв сократили отставание от группы лидеров до 12-13 секунд!
4,5 км до финиша!
Сейчас Бурман возглавил пелотон. Интересно. Большунов четвертым катит. Как бы сбросить Клебо? Вероятно, Александр сейчас сам не понимает, как ему убежать.
Группа в полосатых купальниках. Красиво плывут!
Последний круг пошел. Нисканен, кстати, как бы ни было ему тяжко, подтянулся!
Похоже, отваливается Нисканен. Бурман еще держится, но пятым.
Иверсен и Холунд явно везут Клебо на финиш. Осталось чуть больше круга. Большунову нужна протяжка! Если не оторваться и не сбросить Клебо, выиграть у него финиш будет очень тяжело, если не сказать невозможно...
Кажется, что тяжелее всех Нисканену и Бурману... С одной стороны, пару соперников было бы здорово сбросить, но с другой, останутся три норвежца в качестве соперников.
Видно, что у Большунова хорошее самочувствие. Неприятно, что он сразу с тремя норвежцами будет бороться.
Иверсен, Холунд, Клебо, Бурман, Нисканен и Большунов будут сегодня решать судьбу гонки.
Большунов догнал беглецов.
Но при этом очень свежо выглядит Клебо.
Замыкающий восьмерку Голберг проигрывает уже 28 секунд, Крюгер — 35. Червоткин, Белов и Семиков уступают лидеру больше минуты, но зато идут вместе.
Отставание пока не критичное, но нужно работать. Видимо, прозевал Большунов рывок, потому что сейчас работает очень свежо. Да и включился по-настоящему.
Иверсен продолжает попытки убежать. Точно поплыли Голберг и Крюгер, но отстает и Большунов пока...
10,8 км до финиша!
Иверсен попробовал сделать рывок в подъем. Его поддерживает сбоку Бурман. Но Большунов контролирует.
Клебо очень комфортно бежит лидером. Как бы гонка не превратилась в спринт на финише...
Все нормально. Совсем немного проигрывает после пит-стопа Большунов. А лыжи у него посвежее на круг будут на финише по отношению к Клебо и Нисканену. Но не у него одного. Червоткин с Беловым тоже поменяли инвентарь.
Итак, время пит-стопов: Большунов меняет! Иверсен меняет. Холунд меняет. Колонья, Крюгер.
Достал соперников Большунов!
Клебо накатил на Нисканена, обошел его и возглавил гонку! Ого!
Да, вот сейчас начался настоящий марафон — борьба за победу и медали. У Большунова, кстати, на выкате очень хорошо работают лыжи. Это большое подспорье на затяжном спуске.
Нисканен продолжает пытаться оторваться. Норвежцы бегут группой за ним. Там же Бурман. Большунов немного позади. Видимо, нужно менять лыжи.
Дождь пошел в Оберстдорфе!
Иверсен первым бросается в погоню за финном. К сожалению, все наши, кроме Большунова, отстают. Уже +16 секунд у Червоткина, Белов с Семиковым еще дальше.
Начинается самое главное. Нисканен раздергивает, Большунов поддерживает, но и норвежские лыжники поддерживают.
Заезжать Большунову в конце шестого круга на смену лыж или нет? Сразу возникнет отставание, но, может, так будет больше шансов?
А Клебо-то, также побывавший на пит-стопе, настроен сегодня очень серьезно!
А Нисканен на свежих лыжах уже опять лидирует!
У Большунова хорошо катят лыжи со спуска, но есть некоторые проблемы с держанием. Вспоминается, как Большунов, не заходя на пит-стоп, проиграл Нисканену Олимпиаду, хотя сильно отрывался.
Ну а вот положение после пятого круга.
Пошло тактическое сражение! Нисканен, Голберг и Клебо поменяли лыжи. Поменял и Семиков. А вот Большунов, Червоткин, Белов, Холунд и Иверсен — не стали.
Последний подъем перед очередным заходом на стадион. Будет ли смена лыж у кого-то из лидеров?
Нисканен прямо очень уверенно себя чувствует с виду.
Нисканен по-прежнему тащит пелотон за собой.
Вот как это выглядит.
Очередная отсечка. Плотная группа по-прежнему.
Нисканен снова возглавил пелотон. За ним пара шведов и Большунов.
Кстати, Евгений Белов не попил сейчас. Это не очень хорошо — может не хватить сил.
Снова водичка.
Пока не получается у Большунова оторваться. Не отпускают.
Положение на экваторе гонки.
Середина дистанции. Никто не заехал поменять лыжи по-прежнему. Большунов лидирует. Попробует дернуть?
Почти все лидеры сейчас воспользовались возможностью попить, проехав пункт питания.
Холунд снова вырвался вперед и чуть-чуть даже попробовал дернуть, но Червоткин не позволил.
И Семиков тоже из общей группы не выпадает. Все наши в борьбе за медали.
Вот, пожалуйста, Евгений Белов сейчас вообще возглавил пелотон.
Белов, кстати, действительно подтянулся. Молодец.
Большунов лидирует, но пока без попытки отрыва. Червоткин рядом.
Отметка 20,5 км.
Очень уверенно сейчас бежит Большунов. Это приятно.
Вот положение после 18,8 км.
Холунд бросал косые взгляды назад, прикидывая, можно ли убежать. Но в итоге не сделал попытки, а сейчас уже Большунов выбрался на первую строчку.
На пит-стоп для смены лыж никто из лидеров не заехал.
Уф, возвращается из третьего десятка в группу лидеров Большунов!
Колонья лидирует, Холунд за ним, третий Червоткин. Темп возрастает. Большунов далековато. Тревожно.
Неприятный момент: Большунов как-то далековато откатился на подъеме. Теперь на спуске вынужден догонять лидеров без лыжни.
Тренер сборной России Маркус Крамер кричит Евгению Белову, что тому нужно подтянуться поближе к лидерам.
Все наши в группе лидеров.
Время финна Иво Нисканена полидировать. Но это все пока в общей группе, как видите. Почти треть марафона, а пока без реальных отрывов и побегов.
14 км позади. Червоткин снова лидирует, за ним Иверсен.
Тяжелый подъем. Норвежского отрыва не случилось: Червоткин с Большуновым все контролируют.
Четверо норвежцев во главе с Иверсеном впереди, но слева накатывает Червоткин.
Клебо, кстати, очень высоко идет. Хватит ли великого спринтера на весь марафон?
Пока Иверсен немного убежал вперед, Голберг попытался притормозить пелото, но Большунов мгновенно среагировал своим обгоном. Вышел на второе место.
Иверсен чуточку оторвался. Попытка убежать?
Эмиль Иверсен перед заездом в пункт питания в конце второго круга вышел в лидеры. Но рядом Пол Голберг еще из норвежцев. Наши чуть в тень спрятались, но Червоткин все равно рядом с лидерами.
Вот так выглядит лидирующая группа сейчас.
Первая попытка отрывчиков пошла. Француз Жан-Марк Гайярд обозначил желание оторваться. Не отпустили.
Опытнейший швейцарец Дарио Колонья выбрался во главу гонки.
Если что, Большунов в самом авангарде — в десятке бежит все время.
После 6,3 км лидировал швед Бурман. Правда, сейчас опять Червоткин на какое-то время вперед вырвался, а теперь уже Белов возглавляет пелотон.
Во время водопоя британец упал. Бывает.
На второй круг ушли спортсмены. Падение случилось теперь еще и у британца Масгрейва.
Так и тащит пока всех за собой Червоткин.
Червоткин, кстати, продолжает бежать первым. Вспоминается его ударный первый этап в эстафете на этом ЧМ. Но в марафоне всю гонку не пролидировать, конечно.
Первым пока бежит Алексей Червоткин. Большунов контролирует ситуацию немного позади.
Небольшой завал! В нем потеряли равновесие норвежцы Холунд и Крюгер, а швейцарец Рюш сломал палку! Пока это не критично, конечно, но нужно догонять.
Постоянно меняются у нас забойщики.
Интересно, что на подъемах, пока группа максимально плотная, не всем хватает ширины трассы!
Первая отсечка. Норвежцы пока предпочитают держаться в тени.
У норвежцев сегодня пять лыжников, а не четыре, как у всех ведущих сборных, так как Ханс Кристер Холунд бежит по квоте дейстующего чемпиона мира в этой дисциплине.
Красиво.
Общей группой бегут лыжники на старте, но это логично.
Старт дан! Поехали!
Вот главные фавориты.
Старт-лист:
1. Александр Большунов (Россия)
2. Евгений Белов (Россия)
3. Эмиль Иверсен (Норвегия)
4. Морис Манифика (Франция)
5. Дарио Колонья (Швейцария)
6. Алексей Червоткин (Россия)
7. Илья Семиков (Россия)
8. Эндрю Масгрейв (Великобритания)
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
10. Ханс Кристер Холунд (Норвегия)
11. Пол Голберг (Норвегия)
12. Йоханнес Клебо (Норвегия)
14. Ииво Нисканен (Финляндия)
18. Вильям Поромаа (Швеция)
19. Йенс Бурман (Швеция)
В составе сборной России бегут Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов. Начало гонки запланировано на 15.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции заключительной гонки чемпионата мира — 2021. Сегодня мужчины бегут масс-старт на 50 км, который называют также королевским марафоном.