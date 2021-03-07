«Поплатился за ошибку»: как один удар стоил Петру Яну титула UFC

Величайшим быть тяжело

Исраэль Адесанья бросил вызов Яну Блаховичу после того, как выиграл четвертый титульный бой в среднем весе. Чемпион тут же получил одобрение новоиспеченного на тот момент обладателя титула в полутяжелом дивизионе Блаховича и UFC — в случае победы Адесанья стал бы вторым действующим двойным чемпионом и первым, у которого нет ни одного поражения в рекорде.

37-летний Блахович перед поединком считался андердогом, но к этому статусу ему не привыкать. Очевидно было и то, что пророчества о том, что Адесанья вынесет поляка в одну калитку, вряд ли сбудутся, учитывая разницу в габаритах, ведь на взвешивании Иззи недобрал несколько килограмм. А во время боя разница в габаритах выросла еще больше.

В начале поединка Адесанья занял центр октагона и в целом смотрелся активнее. Блахович отвечал редкими, но мощными контратаками. К третьему раунду бойцы все чаще стали идти в размены, где видимое преимущество было у поляка, пусть он и не наносил средневесу видимого урона. Переломным стал четвертый раунд, когда Блаховичу, наконец, удалось перевести Адесанью в партер и изматывать на земле, зная о пробелах Иззи в борьбе. На пятый раунд у Блаховича откровенно не осталось сил, однако и Адесанья не торопился никуда. Закончилось это тем, что на один и ключевой рывок поляка все же хватило — он оформил важнейший тейкдаун, вошел в контроль и уже до гонга не выпускал Иззи из-под себя.

Смотрелся бой довольно равным, но поляк был перебил Адесанью и в стойке, и в партере. Судьи единогласно отдали победу Блаховичу со счетом 49-46, 49-45, 49-45. Он впервые защитил чемпионский титул UFC.

Для 31-летнего Адесаньи же это поражение стало первым в профессиональной карьере. В перспективе он рассчитывал стать двойным чемпионом и подраться с Джоном Джонсом, но Бонс лишь иронично заметил, что теперь идея об этом «супербое» вряд ли актуальна. Адесанья возвращается в родной средней дивизион, где его будет ждать новая защита.

«Конечно, я планировал победить. Поставил все на кон, но быть величайшим тяжело. Я бы назвал этот бой просто плохим днем на работе. Были проблемы с ударами по ногам, габариты тоже многое решили, да и ударка могла быть лучше. Буду работать, вернусь в свой вес и разнесу всех там», — резюмировал Адесанья.

Роковая ошибка Яна

Во многом по печальному исходу поединка с участием Петра Яна и запомнят UFC 259.

Перед боем они громко пошумели с Алджамейном Стерлингом в медиа, раскачивая предстоящую встречу в октагоне, и интерес действительно был серьезным, ведь ямаец сумел до этого многих убедить в том, что россиянин чуть ли не липовый чемпион, так как в значимых боях побеждал лишь давно просевших ветеранов, а вместо Жозе Алду и вовсе титульник должен был получить сам Стерлинг. Стилистически Алджамейн действительно был неудобен Яну: вязкий в борьбе, очень быстрый и резкий, с разнообразным и креативным контентом.

Благодаря этому Стерлинг и забрал стартовый отрезок. Впрочем, Ян вскоре выровнял и перевел в свою пользу ситуацию: у Алджамейна не проходили тейкдауны из-за качественной защиты чемпиона, после чего он стал нервничать и сам уже допускать ошибки, из раза в раз оказываясь на настиле после незамысловатых подсечек и зацепов Яна. Даже недовольному углу Стерлинга уже было очевидно, что россиянин выигрывает этот поединок.

Но за 30 секунд до конца четвертого раунда Ян совершил необратимую и непозволительную ошибку. После примерно десяти секунд в клинче Стерлинг опустился на колено и ждал окончания раунда, но россиянин взял его голову и, что есть силы, зарядил коленом в голову сопернику. Фактически Стерлинг побывал в нокауте.

Comete una falta el campeуn y lanza y rodilla ilegal #UFC259 pic.twitter.com/GLa4V2qeff — ufcespanol (@UFCEspanol) March 7, 2021

То, что нельзя бить соперника, который находится на канвасе, это одно из главных правил MMA. Ян позднее объяснил, что забыл о тонкостях этого правила, а именно — о положении ног соперника. Комментатор Джо Роган со ссылкой на стоящего рядом с углом Яна Хабиба Нурмагомедова рассказал, что боец уточнял у своих секундантов, можно ли ему бить коленом в голову из этой позиции. Секунданты ответили утвердительно (затем стало известно, что они кричали «Just punch», не призывая выбрасывать колено), после чего последовал удар. Обиднее прочего, что к этому моменту Ян выигрывал бой по карточкам судей.

«Даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что допустил ошибку с точки зрения правил. Я был сфокусирован на том, как стоят его руки. Перед боем рефери зашел и рассказывал именно про то, как стоят пальцы и руки. Я обратил внимание, когда он поднял руки, и уже именно потом ударил. Честно сказать, даже не понял, что мне угол мой сказал. Я был больше сфокусирован, как он руки поднял. Я не увидел, что он на коленях сидел, думал, на корточках», — объяснил Ян.

В таких ситуациях возможен расклад, при котором бой будет продолжен, но позволено это будет только в том случае, если пострадавшего спортсмена допустит доктор. По состоянию Стерлинга, который больше десяти минут не мог подняться с настила из-за сильного головокружения, все было очевидно. Яна дисквалифицировали и засчитали ему поражение, тем самым лишив титула, и чемпионом в настоящий момент является именно Стерлинг. Ямаец этому не обрадовался и сразу скинул с себя чемпионский пояс.

«Ян повернулся ко мне и сказал: «Ты в меня не веришь?» Какого черта?! Конечно, я верю в него. Это был хороший бой, жаль, что так случилось. Я не понимаю, почему Ян нанес этот удар, ведь Стерлинг уже посыпался к четвертому раунду. Естественно, мы организуем реванш как можно быстрее. Когда? А черт его знает. Бой ведь только закончился», — заявил президент UFC Дана Уайт.

Это поражение — второе в карьере Яна и первое для него в UFC. В последний и единственный до этого раз он проигрывал в далеком 2016-м.

«Я приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар. Я совершил ошибку и поплатился за нее», — написал Ян в Twitter.

Господство Нуньес

А вот ко-мейн ивент никаких сенсаций не преподнес.

Лучшая женщина-боец в истории MMA (с чем уже никто не спорит), единственный действующий двойной чемпион UFC Аманда Нуньес в третий раз защищала титул в полулегком весе. Этот дивизион в скором времени могут расформировать в связи с тем, что у лиги банально не хватает кадров в ростере для этой весовой категории, и сейчас у него нет даже своего рейтинга.

В победе Нуньес решительно не было никаких сомнений. В то, что 31-летняя австралийка Меган Андерсон, проигравшая два из пяти своих боя в UFC, никогда не дравшаяся с соперницами даже средней руки и вышедшая на титульник просто потому, что больше некому, сможет устроить апсет, не верил никто. Нуньес ожидаемо начала агрессивно и жестко, желая долго не мучать Андерсон, быстро пошатнула ее одним ударом и добавила три таких же на земле. После этого Меган полезла спасаться в борьбу, но мгновенно отдала спину и руку, чем воспользовалась Нуньес, проведшая рычаг локтя. Андерсон тут же постучала — на победу у Нуньес суммарно ушло две минуты.

Опасения были лишь в том, что Нуньес захочет повторить за Нурмагомедовым и заявить о завершении карьеры — она уже выиграла все, что только могла, обеспечив себе место в Зале славы, и ранее не исключала, что может взять паузу в связи с рождением ребенка в семье. Но чемпионка лишь добавила, что действительно хочет однажды уйти на покой с двумя титулами и нетронутой победной серией (которая уже составляет 12 поединков), но сделает это не сейчас.

Надежда увидеть трилогию с Валентиной Шевченко по-прежнему остается.

Махачев вернулся с Хабибом и победой

На UFC 259 изначально должны были подраться двое друзей Хабиба Нурмагомедова — это Зубайра Тухугов и Ислам Махачев, но Тухугов накануне своего боя снялся с турнира.

Махачев встречался с опытным Дрю Добером, подписанным в UFC в далеком 2013-м. Тем не менее за это время американец серьезных успехов не добился, лишь некоторое время конкурируя в топ-15 рейтинга легкого веса. Перед поединком с Махачевым он и вовсе от туда выпал. Такая позиция россиянина не устраивала, ведь он весь прошлый год рассчитывал получить соперника хотя бы из топ-10.

Но и серьезные разборки с Добером Махачеву устраивать не пришлось. Не сумел Дрю конкурировать с товарищем Хабиба в грэпплинге и весь бой фактически провел на земле. В начале третьего раунда Добер впервые попытался сам что-то сообразить в партере, оказавшись на спине, однако лишь открыл простор возможностей перед Махачевым, который накинул удушающий через руку и с помощью треугольника заставил Добера постучать.

Махачев увеличил свой винстрик в UFC до семь боев. В 2021 году россиянин планирует впервые получить уже серьезного оппонента.

«Сегодня я мог размениваться с Добером, но он жесткий, так что я выбрал легкий путь и решил его контролировать. Не моя ошибка, что я отсутствовал так долго (с сентября 2019-го. — «Газета.Ru»). 2020-й получился сумасшедшим. Многие бои сорвались. Я уже несколько лет заслуживал соперника из топ-5, моя победная серия сейчас составляет семь боев, я готов к кому угодно. Дайте мне кого-то из топов!» — призвал Махачев в интервью.

Новый российский чемпион?

Важнейшую победу на турнире сумел одержать Аскар Аскаров, став первым кандидатом на титульный бой в наилегчайшем весе.

28-летний боец в доминирующем стиле разобрался с бывший претендентом на пояс, чрезвычайно опытным Джозефом Бенавидесом, который дрался в UFC еще за два года до того, как стартовала карьера Аскара. Три раунда россиянин избивал Бенавидеса, оформил пять тейкдаунов и заставил судей поставить ему разгромные 30-27, 30-27, 30-26.

Теперь Аскарова ждет битва за пояс с чемпионом Дейвесеном Фигередо — других претендентов на титул сейчас нет. Удивительно и то, что такой путь аварский боец проделал за полтора года. В его активе в UFC теперь три победы и одна ничья.

А 36-летнему Бенавидесу вскоре придется серьезно подумать о завершении карьеры — это поражение стало для него третьим подряд. Вряд ли утешат американца 20% гонорара, которые отдаст ему Аскаров из-за проваленного взвешивания.