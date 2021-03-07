«Урок для Клебо»: Вяльбе призвала изменить правила после скандала с Большуновым

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком в Оберстдорфе завершен. В последний день состоялся марафон, где лыжники бежали 50 км. Россиянин Александр Большунов вошел в финишный коридор первым, следом за ним бежал Йоханнес Клебо. В попытке обогнать соперника норвежский лыжник задел Большунова и сломал ему палку, что в итоге привело к тому, что на финише россиянина обошел еще один норвежец — Эмиль Иверсен.

После пересечения финишной черты Александр Большунов не скрывал своих эмоций и слез: если бы не этот инцидент, он имел вполне реальные шансы на золотую медаль, которая могла бы стать для него второй на этом мировом первенстве. Эпизод не был оставлен без внимания, и после долгого разбирательства и протеста сборной России Клебо был дисквалифицирован, Иверсен занял первое место, Большунов оказался вторым. Однако даже этот результат не полностью удовлетворил российскую сторону.

Сам Большунов после награждения подчеркнул, что победить на этой дистанции должен был либо он, либо Клебо, а не второй норвежец.

«Радость Иверсена на награждении? Победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я, никак не Иверсен. Решение о дисквалификации Клебо на меня никак не повлияло. Для меня все это бессмысленно»,

— заявил лыжник.

Иверсен в свою очередь отметил, что, несмотря на то что он провел хороший марафон, он не чувствует в себе уверенности, что заслужил золотую медаль. Правда, настоящим триумфатором он назвал именно Клебо и сообщил, что норвежский лыжник стал моральным победителем этой дистанции.

«Особый способ стать чемпионом мира. Но я был все время рядом с Йоханнесом и провел хороший марафон. Я был в форме весь чемпионат. Золото чувствуется как серебро, а серебро — как золото. Я ничего не могу с этим поделать, я не чувствую, что заслужил его», — сказал норвежец.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя произошедшее, был в своих выводах однозначен — по итогам марафона золотую медаль необходимо было отдать Большунову. По его мнению, если бы не сломанная палка, у Иверсена не было бы никаких шансов побороться с российским лыжником.

«Конечно, тут стопроцентно надо было давать Саше Большунову золотую медаль, Иверсен был далеко сзади, он бы никак не достал Сашу. Наш Саша сегодня должен был быть королем лыж. Так что жюри тут опять слукавили. Норвежцы — абсолютное хамье! Их не надо бояться. А то мы любим рассуждать в кустах», — приводит слова Тихонова Sport24.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что добиться того, чтобы за гонку вручили две золотые медали, было бы невозможно.

«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, я думаю, он не сильно расстроился. Два золота? Ну прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдет», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что этот день стал худшим в его тренерской карьере. При этом он отметил, что судьи приняли правильное решение о дисквалификации Клебо, а также что история не терпит сослагательного наклонения, две золотые медали вручить невозможно.

«Это худший день в моей соревновательной практике, потому что отобрали золото у Саши и фактически отобрали титул «Короля лыж». Это просто, даже не знаю, как это сказать, злой рок... Судьи приняли правильное решение дисквалифицировать Йоханнеса Клебо, но Эмиль Иверсен теперь выиграл, тогда как Саша из-за сломанной палки не смог стать чемпионом мира», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова однозначно выразила свое согласие с судейским решением — дисквалификацией Клебо и вторым местом Большунова. При этом она подчеркнула, что не имеет значения, какого достоинства оказалась медаль, главное, что она была завоевана.

«Удивлена, как норвежцы снова на финише не по-честному поступили, помешали Саше, а он в принципе должен был быть первым. Удивлена еще, что спринтер Йоханнес Клебо вытянул полтинник. Дисквалифицирован, и слава богу! Жаль, что не золото. Но риторика двух золотых медалей тоже неправильна, это перебор. Золото должно быть одно», — заявила Резцова в комментарии «Спорт-Экспрессу».