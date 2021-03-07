«Урок для Клебо»: Вяльбе призвала изменить правила после скандала с Большуновым

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
2:0
закончен
РоторХимки
0:0
закончен
РостовСочи
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
1:1
закончен
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
0:2
закончен
Астон ВиллаВулверхэмптон
0:0
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:2
закончен
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
2:1
закончен
ЭльчеСевилья
2:1
закончен
КадисЭйбар
1:0
закончен
ОсасунаБарселона
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
2:1
закончен
Айнтрахт ФШтутгарт
1:1
закончен
ФрайбургРБ Лейпциг
0:3
закончен
ХоффенхаймВольфсбург
2:1
закончен
Боруссия МБайер
0:1
закончен
БаварияБоруссия Д
4:2
закончен
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
1:1
закончен
ЕнисейФакел
1:3
закончен
Краснодар-2Велес
2:1
закончен
ШинникОренбург
1:4
закончен
ВолгарьНижний Новгород
1:1
закончен
Крылья СоветовЧертаново
5:0
закончен
АланияИртыш
1:0
закончен
ТекстильщикТомь
1:1
закончен
Торпедо МЧайка
1:2
закончен
НефтехимикДинамо-Брянск
5:1
закончен
БалтикаСпартак-2
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
0:1
закончен
Олимпик ДШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
1:1
закончен
УдинезеСассуоло
2:0
закончен
ЮвентусЛацио
3:1
закончен
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
1:2
закончен
АвтомобилистАвангард
2:1
закончен
СеверстальДинамо М
1:2 (ОТ)
закончен
Динамо МнСКА
3:4 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
3:6
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
4:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
2:6
закончен
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
5:2
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
7:1
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
4:2
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
5:0
закончен
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
4:5 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
3:2
закончен
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
0:4
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира — 2021
Женщины. Масс-старт 30 км
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Спринт
закончен
Бокс/ММА / UFC 259
Блахович и Нуньес защитили титулы чемпионов UFC, Петр Ян потерял пояс
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралУфа
0:0
закончен
Динамо МТамбов
2:0
закончен
Спартак МКраснодар
6:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионНьюкасл Юнайтед
0:0
закончен
ЛиверпульФулхэм
0:1
закончен
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
1:0
1 тайм
Испания / Примера
УэскаСельта
3:4
закончен
Атлетико МРеал Мадрид
1:1
закончен
Реал СосьедадЛеванте
1:0
закончен
Атлетик БГранада
23:00
Италия / Серия А
РомаДженоа
1:0
закончен
КротонеТорино
4:2
закончен
ФиорентинаПарма
3:3
закончен
ВеронаМилан
0:2
закончен
СампдорияКальяри
2:2
закончен
НаполиБолонья
online
Украина / Премьер-лига
Динамо КМинай
3:0
закончен
ЗаряЛьвов
4:0
закончен
ИнгулецКолос
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнВердер
1:1
закончен
АрминияУнион
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
0:4
закончен
ЙокеритЛокомотив
2:3 (ОТ)
закончен
СпартакЦСКА
0:3
закончен
ТорпедоАк Барс
0:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
0:0
1 период
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
01:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
01:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
03:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:30
Единая лига ВТБ
ЦСКА Цмоки-Минск
101:67
закончен
Нижний Новгород Астана
75:73
закончен
Калев Автодор
85:77
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира
Мужской масс-старт на 50 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
АрсеналЛокомотив М
14:00
РубинЗенит
16:30
Англия / Премьер-лига
ЧелсиЭвертон
21:00
Вест Хэм ЮнайтедЛидс Юнайтед
23:00
Италия / Серия А
Интер МАталанта
22:45
Украина / Премьер-лига
Рух ВДесна
15:00
Днепр-1Александрия
15:00
Испания / Примера
БетисАлавес
23:00
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
14:00
АвтомобилистАвангард
14:30
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
04:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
05:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
05:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
06:00
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
06:00
Единая лига ВТБ
Зенит Химки
13:00
Зелёна-Гура Парма
20:00
Развернуть

«Урок для Клебо»: Вяльбе призвала изменить правила после скандала с Большуновым

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Большунов отреагировал на дисквалификацию Клебо

Последний день лыжного чемпионата мира ознаменовался скандалом, участником которого оказался россиянин Александр Большунов. На финише Йоханнес Клебо сломал ему палку, за что впоследствии был дисквалифицирован. Тренер сборной России Юрий Бородавко назвал этот день худшим в своей тренерской карьере, а Елена Вяльбе призвала изменить правила. «Газета.Ru» — о том, что говорили после финиша марафона.

Скопировать ссылку

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком в Оберстдорфе завершен. В последний день состоялся марафон, где лыжники бежали 50 км. Россиянин Александр Большунов вошел в финишный коридор первым, следом за ним бежал Йоханнес Клебо. В попытке обогнать соперника норвежский лыжник задел Большунова и сломал ему палку, что в итоге привело к тому, что на финише россиянина обошел еще один норвежец — Эмиль Иверсен.

После пересечения финишной черты Александр Большунов не скрывал своих эмоций и слез: если бы не этот инцидент, он имел вполне реальные шансы на золотую медаль, которая могла бы стать для него второй на этом мировом первенстве. Эпизод не был оставлен без внимания, и после долгого разбирательства и протеста сборной России Клебо был дисквалифицирован, Иверсен занял первое место, Большунов оказался вторым. Однако даже этот результат не полностью удовлетворил российскую сторону.

Сам Большунов после награждения подчеркнул, что победить на этой дистанции должен был либо он, либо Клебо, а не второй норвежец.

«Радость Иверсена на награждении? Победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я, никак не Иверсен. Решение о дисквалификации Клебо на меня никак не повлияло. Для меня все это бессмысленно»,

— заявил лыжник.

Иверсен в свою очередь отметил, что, несмотря на то что он провел хороший марафон, он не чувствует в себе уверенности, что заслужил золотую медаль. Правда, настоящим триумфатором он назвал именно Клебо и сообщил, что норвежский лыжник стал моральным победителем этой дистанции.

«Особый способ стать чемпионом мира. Но я был все время рядом с Йоханнесом и провел хороший марафон. Я был в форме весь чемпионат. Золото чувствуется как серебро, а серебро — как золото. Я ничего не могу с этим поделать, я не чувствую, что заслужил его», — сказал норвежец.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя произошедшее, был в своих выводах однозначен — по итогам марафона золотую медаль необходимо было отдать Большунову. По его мнению, если бы не сломанная палка, у Иверсена не было бы никаких шансов побороться с российским лыжником.

«Конечно, тут стопроцентно надо было давать Саше Большунову золотую медаль, Иверсен был далеко сзади, он бы никак не достал Сашу. Наш Саша сегодня должен был быть королем лыж. Так что жюри тут опять слукавили. Норвежцы — абсолютное хамье! Их не надо бояться. А то мы любим рассуждать в кустах», — приводит слова Тихонова Sport24.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что добиться того, чтобы за гонку вручили две золотые медали, было бы невозможно.

«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, я думаю, он не сильно расстроился. Два золота? Ну прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдет», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что этот день стал худшим в его тренерской карьере. При этом он отметил, что судьи приняли правильное решение о дисквалификации Клебо, а также что история не терпит сослагательного наклонения, две золотые медали вручить невозможно.

«Это худший день в моей соревновательной практике, потому что отобрали золото у Саши и фактически отобрали титул «Короля лыж». Это просто, даже не знаю, как это сказать, злой рок... Судьи приняли правильное решение дисквалифицировать Йоханнеса Клебо, но Эмиль Иверсен теперь выиграл, тогда как Саша из-за сломанной палки не смог стать чемпионом мира», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова однозначно выразила свое согласие с судейским решением — дисквалификацией Клебо и вторым местом Большунова. При этом она подчеркнула, что не имеет значения, какого достоинства оказалась медаль, главное, что она была завоевана.

«Удивлена, как норвежцы снова на финише не по-честному поступили, помешали Саше, а он в принципе должен был быть первым. Удивлена еще, что спринтер Йоханнес Клебо вытянул полтинник. Дисквалифицирован, и слава богу! Жаль, что не золото. Но риторика двух золотых медалей тоже неправильна, это перебор. Золото должно быть одно», — заявила Резцова в комментарии «Спорт-Экспрессу».