Овечкин стал ближе к Гретцки, Малкин отдалил команду Панарина от плей-офф

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2

Трехдневный марафон очных встреч «Айлендерс» и «Сэйбрз» подошел к концу. Число три всегда имело некое магическое свойство, и оно проявилось вновь — все три встречи завершились с одинаковым счетом. На третий матч наставник «Баффало» Ральф Крюгер решил вернуть в ворота Юнаса Юханссона, оставив в запасе Картера Хаттона, которому наверняка до сих пор в страшном сне повторяется невероятно издевательский гол Мэтью Барзала. Но кому из голкиперов повезло больше — спорный вопрос, все-таки тому же Юханссону за три дня прилетело десять шайб.

В первом периоде заключительного матча этого своеобразного марафона в Нью-Йорке он сумел продержаться, тогда как его партнеры по обороне не особо помогали ему. В начале второй 20-минутки Юханссон уже не справился: пока защитники «Сэйбрз» собрались в кучу на пятаке у своих ворот, «островитяне» развернули простейшую голевую комбинацию.

Ноа Добсон замахнулся под бросок, но отпасовал направо на Джордана Эберле, который сразу же перевел шайбу на Андерса Ли. Американского форварда хоть и окружали игроки «Баффало», но никто ему совсем не помешал просто подставить клюшку и с близкого расстояния распечатать ворота. Пока «Сэйбрз» приходили в себя от пропущенной шайбы, второе звено «Айлендерс» оформило следующий гол уже через минуту. Брок Нельсон, буквально прогуливаясь по площадке, прошел от своей зоны к чужой по левому краю, спокойно сместился в центр и, получив шайбу от Оливера Вальстрёма, беспрепятственно бросил по воротам. К концу периода «островитяне» еще увеличили свое преимущество усилиями Жан-Габриэля Пажо и Кейси Сизикаса: первый легко прошел до ворот по левому полуфлангу и прострелил на дальнюю штангу, откуда Сизикасу достаточно было не промахнуться.

Заключительный период стал по сути формальностью: «Айлендерс» продолжили доминировать над соперником и просто играли в свое удовольствие, наводя шорох у ворот Юханссона.

«Сэйбрз» же ответили на это двумя голами подряд, огорчив российского голкипера Илью Сорокина, который провел весь матч и совершил в итоге 24 сейва. Сначала Джефф Скиннер буквально затолкал шайбу после собственного же прохода из-за ворот, а через несколько минут Колин Миллер мощным броском с правого края вогнал снаряд в буквально «под штангу».

Сократив отставание до одного гола, «Сэйбрз» пощекотали нервы «островитянам», но только немного. Буквально через мгновение «Баффало» сам подарил хозяевам площадки возможность отпраздновать очередное взятие ворот: Брэндон Дэвидсон у своей синей линии неряшливо отборолся с Кэлом Клаттербаком, упал и позволил тому выйти один на один с Юханссоном. Форвард «Айлендерс» свой момент реализовал. Ну, а под конец игры Брок Нельсон уже отправил шайбу в пустые ворота и оформил дубль.

5:2 — «Айлендерс» в третий раз подряд с тем же счетом расправился с «Сэйбрз» и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Восточного дивизиона. Впрочем, конкуренты команды Барри Тротца провели меньше матчей.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:6

Трехдневный марафон прошел и у «Чикаго» с «Тампой». До прошлой встречи «молнии» шли на победной серии из шести матчей, и «Блэкхоукс» ее со второй попытки все же прервали. Была возможность у «ястребов» огорчить действующих обладателей Кубка Стэнли и вновь. Уже на 15-й минуте они выигрывали у «Тампы» с двойным преимуществом.

Сначала отличился Филипп Курашев. Швейцарский форвард российского происхождения после наброса Карла Сёдерберга принял шайбу у ворот Андрея Василевского в полном одиночестве, прошел вдоль пятака и технично переиграл одного из лучших голкиперов мира, отправив снаряд под перекладину. Затем похожую комбинацию разыграли Патрик Кейн и Доминик Кубалик: первый набросил на ближнюю штангу, а второй принял. При этом Кубалик сам решать момент не стал, а отбросил шайбу поперек на Маттиаса Янмарка, который несколько неуклюже пробил по шайбе слета, но все же отправил ее в сетку.

Во втором периоде «Чикаго» продолжили пользоваться проблемами «Тампы» в обороне, Янмарк прибавил к голу еще и результативную передачу, из-за ворот выкатив снаряд на пятак, откуда Пиус Зутер не промахнулся.

Впрочем, если в защите «Лайтнинг» не идеальны, то в атаке в буквальном смысле молниеносны и крайне опасны. Это команда Джона Купера подтвердила в очередной раз и сумела отыграться с 0:3 за какие-то четыре минуты.

Сначала Ондржей Палат точным броском с правого края реализовал большинство, затем Янни Гурд прошел по левому полуфлангу и бросил по воротам Кевина Ланкинена. Финский голкипер «Чикаго» с этим выстрелом справился, но отбил шайбу точно на Гурда, который со второго раза уже не промахнулся. Ну, а затем Ланкинена «прошил» и Виктор Хедман, который при игре в большинстве выполнил мощный бросок от синей линии, после чего шайба издевательски прошла под ловушкой у вратаря «Чикаго».

Вернув статус-кво, «Тампа» ожидаемо увеличила давление на оборону «ястребов», которые стали очевидно нервничать при таком высоком темпе. Не выдержал этого давления прежде всего Коннор Мёрфи. Защитник «Чикаго», применяя силовой прием против форварда «молний», зачем-то буквально отправил того в нокдаун опасным ударом плечом в голову. Судьи посчитали такое поведение чрезмерным и удалили Мёрфи, дав «Тампе» сразу пять минут большинства. Из чистого численного преимущества «молнии» получили, правда, только три минуты, ведь после моментального удаления Хедмана команды сыграли в формате 4 на 4. Впрочем, когда 77-й номер «Тампы» все же вернулся на лед, гости все же реализовали свое большинство усилиями все того же Гурда, оформившего дубль с передачи Михаила Сергачева.

В заключительном периоде «Чикаго» пытался надавить на оборону «Тампы», но выжать из этого что-то полезное и опасное не удалось. Напротив, «молнии» действовали острее и бросали намного чаще: в створ ворот за весь период прилетело 16 шайб, а из них две оказались в сетке, отличились Алекс Киллорн и Патрик Марун.

6:3 — «Тампа» одержала волевую победу над «Чикаго», ответив на три гола шестью шайбами подряд.

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3

После рубки с «Бостоном» «Вашингтону» то и дело приходилось думать лишь о санкциях, которые могли быть наложены на игроков столичной команде. Сначала Александр Овечкин оказался втянут в скандал, когда после многочисленных провокаций все же ударил игрока «Брюинз» клюшкой в пах. За это российский капитан «Кэпиталз» ответил штрафом в размере $5 тысяч. Затем Том Уилсон вспомнил свои бойцовские навыки и отправил Брэндона Карло в больницу. Дисциплинарный департамент НХЛ в итоге выписал форварду «Вашингтона» семь матчей дисквалификации, с чем игрок спорить не стал.

В отсутствие американского форварда «Кэпиталз» нагрянули в гости к «Филадельфии», где одержали важную гостевую победу.

Счет, впрочем, открыли хозяева площадки. Во второй половине первого периода «Флайерз» поймали «столичных» на контратаке, убежали два в три, и Джоэль Фараби, не став делать передачу на партнера, отправил шайбу между щитков Илье Самсонову.

Реабилитироваться «Вашингтону» удалось уже во второй 20-минутке, когда российские лидеры «Кэпиталз» выстрелили дуплетом.

Сначала Ти Джей Оши выполнил классный проход с центра на правый край, откуда выполнил диагональную передачу налево. Александра Овечкина почему-то вновь прозевали, и россиянин спокойно прострел Оши замкнул.

Для Ови этот гол стал уже 714-м в регулярных чемпионатах НХЛ, до Фила Эспозито осталось еще три шайбы, до легендарного Уэйна Гретцки — 180. Впрочем, в другом показателе Овечкин стал к автору множества рекордов лиги куда ближе. Отличившись в Филадельфии, капитан «Вашингтона» также забросил свою уже 363-ю шайбу в гостях. Таким образом, Ови обогнал Стива Айзермана и вышел по данному показателю на второе место. Первое, очевидно, принадлежит Гретцки, в активе которого рекордные 402 гостевых гола.

Вывел же «Вашингтон» вперед Дмитрий Орлов — Джон Карлсон выполнил прекрасную передачу с правого края налево, где российский защитник оказался в полном одиночестве. Девятому номеру «Кэпиталз» никто не помешал расстрелять Картера Харта.

В дебюте третьего периода «Кэпиталз» свое преимущество лишь укрепил, и Ник Дженсен установил окончательные 3:1 на табло, не дав «Филадельфии» приблизиться к зоне плей-офф Восточного дивизиона.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1

«Рейнджерс» и с Артемием Панариным выступали нестабильно, а уж после той скандальной истории, ясности в которой практически нет никакой, «синерубашечники» на время лишились одного из своих лидеров. Восполнять потерю в атакующей мощи теперь приходится другому российскому форварду — Павлу Бучневичу. До встречи с «Питтсбургом» он набрал шесть очков в пяти последних матчах (3 гола + 3 передачи), отличился он и на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене», на второй минуте ассистировав Мике Зибанеджаду, который в нынешнем сезоне переживает не лучшие времена.

Ранний гол шведского форварда оказался единственным поводом для радости у «Рейнджерс».

Во второй половине первого периода «пингвины» не просто отыгрались, но и вышли вперед, забросив три шайбы подряд. Сначала Джон Марино точным броском в дальний угол с правого края реализовал большинство, затем менее чем через минуту Каспери Капанен отправил вдогонку вторую шайбу, выйдя один на один с Александром Георгиевым после грубой ошибки К'Андре Миллера в обороне. Поучаствовал в комбинации, кстати, и Евгений Малкин, который записал на свой счет результативный пас. Добил «синерубашечников» в первом периоде Сидни Кросби — Брайан Дюмулен увидел, как живая легенда «Питтсбурга» нашел свободный коридор между защитниками «Рейнджерс», отпасовал на того, и канадский форвард легко переиграл Георгиева.

Для российского голкипера этот гол стал по сути фатальным, ведь после него вратарь присел на скамейку запасных, уступив место в рамке Кейту Кинкейду.

Остаток матча, несмотря на огромное количество времени, команда из Нью-Йорка провела крайне неубедительно и провально — голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит практически не вступал в борьбу, и за второй и третий периоды ему пришлось отразить всего лишь 13 бросков в сумме. В конце концов, «пингвины», уже доигрывая матч, немного прибавили в темпе и в последние минуты забили еще дважды. Сперва Малкин забросил свою шестую шайбу в сезоне после контрвыпада три в одного, а затем Зак Астон-Риз установил окончательный счет.

5:1 — «Пингвинз» одержали вторую победу подряд и усложнили «Рейнджерс» задачу на сезон, отдалив тех от зоны плей-офф.

Все результаты игрового дня регулярного чемпионата НХЛ:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2

«Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:6

«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:1

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 4:2

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1

«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 Б

«Калгари Флэймз» — «Оттава Сенаторз» — 3:4 Б