«Серебро — потолок для Большунова»: Норвегия хочет вернуть победу Клебо

7 марта в немецком Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. Самая жара (а в Оберстдорфе сейчас, кстати, действительно очень тепло) ожидаемо развернулась в лыжных гонках, а именно в мужской дисциплине. Здесь развернулась самая настоящая драма. Едва ли не вся норвежская сборная, не скрывая этого, объединила свои силы ради победы над Александром Большуновым. Российский лыжник своей главной цели — стать чемпионом мира — добился, однако итогами первенства он явно не удовлетворен в полной мере, ведь помимо золота в скиатлоне Сан Саныч намеревался завоевать награду высшей пробы и в других дисциплинах, где как раз норвежцы и преуспели.

Одной из главных гонок для лидера российской сборной на минувшем чемпионате был классический масс-старт на 50 км. Именно этой гонкой и завершилась программа всего турнира. Большунов до последнего претендовал на победу в так называемом королевском марафоне, но упустил золото буквально на финишной прямой.

Причиной поражения россиянина стал его главный соперник Йоханнес Клебо. Один из лучших лыжников современности обычно на победу в 50-километровом масс-старте не претендует, но в Оберстдорфе все же финишировал первым, в буквальном смысле вырвав лидерство перед финишной чертой. Но сделал это с нарушением правил: после выхода со спуска Большунов не стал перекрывать путь Клебо, и норвежец коньковым ходом пошел на обгон справа, задев и в итоге сломав палку россиянину. Большунов из-за этого сильно потерял в скорости и уже не смог догнать ни Клебо, ни еще одного норвежца Эмиля Иверсена, воспользовавшегося проблемами Сан Саныча и финишировавшего вторым. Большунов даже расплакался на финише, а затем и вовсе не хотел идти на церемонию награждения.

Впрочем, и у Клебо нашелся повод для разочарования: дисциплинарные органы Международной федерации лыжного спорта (ФИС) после проверки эпизода признали норвежца виновным в нарушении правил и дисквалифицировали его. Победителем гонки автоматически стал Иверсен, который признал, что золота достоин не он, а именно его именитый соотечественник.

«Если бы я поступил так, как поступил Клебо, то меня 100% дисквалифицировали», — подчеркнул Большунов.

Клебо же, комментируя вердикт ФИС, ожидаемо с ним не согласился, хотя в своих заявлениях оказался осторожен, чтобы не получить иные дисциплинарные санкции.

«Это самый тяжелый день в моей карьере. Если честно, то после этой гонки я не испытываю ничего, кроме разочарования и злости. Я давно ждал этой гонки, победа в ней была моей главной целью на сезон. Еще никогда ранее я не был настолько готов для этого. Решение ФИС дисквалифицировать меня шокировало меня. Я подавлен», — цитирует Клебо NRK.

Более конкретным в высказываниях был отец лыжника Хокун Клебо, который открыто подчеркнул, что его сына «засудили».

«Йоханнес не заслужил такого отношения. Я и его дед знаем, какой объем работы он проделал, эта гонка должна была стать именно его. Она, впрочем, таковой и оказалась, ведь Йоханнес победил. Очень грустно, что ФИС отобрала у него этот триумф», — заявил Хокун Клебо.

В поддержку своего лыжника, в конце концов, выступили не только его партнеры по команде, но и в принципе норвежская федерация лыжного спорта, которая, как утверждает «СЭ» со ссылкой на главу российской лыжной ассоциации Елену Вяльбе, подала протест на решение ФИС. Норвежцы убеждены, что Клебо не нарушал правил и сломал палку Большунову лишь по случайности.

Норвежский тренер Эрик Мюр Носсум назвал виновником скандала не своего подопечного, а именно россиянина. Специалист считает, что Большунов пытался помешать Клебо и в итоге сам подставился.

«Действия Йоханнеса не являлись помехами Большунову. Русский сам создал ситуацию, когда был озабочен тем, как помешать Клебо, а не искать для себя правильный путь к финишу», — цитирует Носсума Dagbladet.

Вступил в дискуссию и бывший американский биатлонист, ныне обозреватель NBC Чад Салмела, который назвал победу Клебо заслуженной. По его словам, серебро — это единственное, на что мог рассчитывать Большунов в соперничестве с талантливым норвежцем. Американца не смутил тот факт, что в прошлый раз, когда Большунов соревновался с Клебо в масс-старте на 50 км, победу одержал именно россиянин, тогда как Йоханнес проиграл ему более 1,4 минуты и финишировал вне топ-10.

«Клебо победитель дня, но не гонки. Золотая медаль — лишь безделушка. Что касается Большунова, то он должен знать, что серебро для него было потолком. Все его слезы пошли именно из-за этого», — заявил Салмела.

После дисквалификации Клебо норвежская газета Dagbladet, которая известна своими резкими высказываниями о России, опубликовала большую заметку, озаглавленную как «Гонки против Норвегии». Автор материала сделал акцент на том, что Россия и ряд других национальных лыжных федераций «не любят лыжников из Норвегии», а также на превосходстве норвежских спортсменов над остальными.

«Российские СМИ пишут о том, что Норвегия украла золото у Большунова. Однако он не был близок к нему, когда мимо Александра бежал наш Клебо. ФИС, лишив Йоханнеса победы, очевидно, не задумывалась о том, кто на самом деле лучший в этом виде спорта. Поведение русских через свои СМИ в очередной раз показывает, как они пытаются выставить себя мучениками, которые вынуждены отбывать наказание за свое мошенничество с допингом. Российский тренер Юрий Бородавко уже жаловался на норвежцев, которые якобы свалили Большунова на Кубке мира в Лахти, но тогда этого не смогли запечатлеть камеры. Тут же все произошло под прицелом множества камер, и теперь они по-настоящему разбушевались. Но мы, норвежцы, должны быть такими же мудрыми, как Клебо. Это золото он заслужил. Его план сработал. Ну, а то, что золото в итоге досталось Иверсену, то мы таких побед уж точно видеть не хотели. Это и сам Эмиль осознает, не зря ведь он описал церемонию награждения как какие-то похороны.

Что касается Большунова, то он ведь знал, как бы предпочел двигаться Клебо. И план русских в итоге полностью провалился, и они начали войну против судей. Русские считают себя исключительными, а это вредит спорту. Возможно, судьи из ФИС дисквалифицировали Клебо именно из-за давления, которое оказали русские. То, что в итоге произошло, было слишком болезненно для нас лично. Но для нас также важно, что все увидели, что Йоханнес Клебо — лучший лыжник мира. И этого судьи ФИС, интерпретирующие правила по-своему, у нас не отнимут»,

— говорится в материале.

ФИС действительно может пересмотреть решение и отменить дисквалификацию Клебо. Но произойдет ли это на самом деле — предсказать сложно. В Норвегии, впрочем, хоть и надеются на свою победу, но готовятся к тому, что протест будет отклонен.

«Тут может быть замешана политика. Все ведь зависит это и от фамилии лыжника, его национальности, популярности. В этом виновата сама ФИС, которая на протяжении долгого времени исповедует непоследовательное судейство. Есть вещи, на которые действительно реагируют. А что-то другое кому-то сходит с рук. Поэтому я, к сожалению, ничего не жду», — заявил эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Соленг Скинстад.