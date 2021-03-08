«Матч запомнят надолго»: как «Рубин» вернул интригу в чемпионскую гонку

«Рубин» — «Зенит» — 2:1

«Рубин» подходил к важной игре с лидером чемпионата санкт-петербургским «Зенитом» в тяжелой кадровой ситуации. Леонид Слуцкий столкнулся с большим количеством потерь из-за травм, а Олег Шатов, Сильвие Бегич и Оливер Абильгор пропускали поединок из-за дисквалификаций. Причем удаление последнего в матче со «Спартаком» было признано Экспертно-судейской коллегией РФС несправедливым.

В итоге наставник казанцев даже не смог полностью собрать заявку на игру, оставив несколько строчек протокола пустыми. Хотя при этом на скамейке были игроки основной обоймы форвард Иван Игнатьев и восстановившийся от повреждения универсал Александр Зуев.

Но «рубиновые» при этом были в отличном настроении после успеха на «Открытие Арене» в прошлом туре, да и «Зенит» они в Санкт-Петербурге в первом круге уже обыгрывали.

У сине-бело-голубых перед матчем все было не очень хорошо. С одной стороны, в РПЛ они не проигрывали на протяжении уже восьми встреч, с другой, после зимней паузы успели сначала вылететь из Кубка России, уступив тульскому «Арсеналу», а затем лишь к ничьей свели домашний матч с «Ростовом» в РПЛ.

Учитывая, что московские ЦСКА и «Спартак» в этом туре свои матчи уже выиграли, на футболистов «Зенита» оказывалось давление.

«Рубин», несмотря на все свои кадровые сложности, предстал боеспособной и готовой командой. Отрезками казанцы даже атаковали позиционно, но по большей частью играли вторым номером, разжимаясь резкими контратаками, в которых главную креативную роль играл Хвича Кварацхелия, а завершителем выступал Джордже Деспотович.

К тому же хозяева смогли повести в первом тайме, когда мяч, отскочив от бедра, попал после навеса Деспотовича в руку Далеру Кузяеву, и Сергей Карасев после долгих просмотров повтора указал-таки на точку, а сам нападающий и реализовал пенальти.

Надо отметить, что «Зенит» не выглядел обреченно. Команда Семака создавала и губила моменты, в основном стараниями Сердара Азмуна, и давила по ходу встречи все мощнее.

Однако никуда не делась и главная игровая проблема сине-бело-голубых: однообразность. Чемпионы навешивали, навешивали, навешивали и иногда простреливали в штрафную, практически не имея других вариантов.

Правда, именно так они и сравняли счет: Ярослав Ракицкий подал с правого фланга со штрафного, а Азмун перепрыгнул опекуна и головой вонзил мяч в сетку.

После этого зенитовцы продолжили наваливаться, а хозяева вжиматься в свою штрафную и рассчитывать на контратаки. Именно такую они и поймали на второй добавленной минуте, когда Деспотович на подборе после углового у своих ворот адресно вынес в центральный круг на Дениса Макарова.

Вингер принял мяч и потащил его вперед против Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса, остававшихся на страже контрвыпада.

Помешать Макарову занести мяч в штрафную звездные защитники не смогли, а там он просто поиздевался над ними, переложив ложными замахами мяч сначала под правую, а потом под ударную левую ногу и по-бильярдному точно пробив низом в дальний угол от штанги.

Победа «Рубина»? «Зенит» так не думал и тут же набросился на штрафную казанцев еще сильнее. В итоге там стало так жарко, что мяч сначала едва не был внесен в ворота Юрия Дюпина, а затем Карл Старфельт «сгорел» и в попытке заблокировать удар Алексея Сутормина снес джокера соперников.

В дело снова вступил VAR, который опять позвал Карасева смотреть телевизор, и арбитр снова указал на точку. Шла уже десятая добавленная ко второму тайму минута.

Видимо, подошедший к точке Артем Дзюба перенервничал, или же Дюпин просто хорошо сделал домашнее задание, но голкипер угадал направление удара и в итоге взял мяч намертво, принеся «Рубину» драматичную победу.

«Обычные трудовые будни, ничего специфического (улыбается). Нет, конечно, повезло нам. Забили, еще пенальти этот на последней минуте. Много эмоций. Если честно, даже слов подобрать не могу. Столкнулся там чуть-чуть, до сих пор виски болят», — сказал сам Дюпин в эфире «Матч ТВ» после игры.

А вот его наставник главной эмоцией после финального свистка назвал опустошение.

«Выиграли вопреки, потому что у нас были большие кадровые проблемы в центральной зоне. Они еще усилились потерей Мусаева, Костюков впервые в жизни играл на позиции шестого номера, — поделился Слуцкий.

— Понятно, что качество поля очень тяжелое, много верховой борьбы. Здесь, может быть, не так было много футбола, сколько было желания, старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах. Матч, мне кажется, запомнится надолго».

Коллега Слуцкого Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» во время флэш-интервью был скорее не опустошенным, а недовольным, и в том числе работой арбитров.

«Сложно после игры назвать причины. Мы не забиваем и пропускаем — это главная причина. Конечно, соперники два раза перешли центр поля, пропустить обидно. Ничего страшного, очень много моментов создали опять и в первом, и во втором тайме. Как и с «Ростовом»: много моментов, но забиваем недостаточно для победы, — сказал главный тренер «Зенита».

— Конечно очень обидная потеря очков и в предыдущем матче, и в этом. Смотримся гораздо лучше, создаем больше, но результата нет. Будем работать над тем, чтобы результат был другим.

Что касается пенальти... третья игра, куча очень спорных моментов. На Кубок необоснованный пенальти, отсутствие пенальти в следующей игре, сегодня пенальти — все моменты достаточно спорные.

Но не мне их разбирать. Не то что спорные — какие-то спорные, какие-то однозначно не спорные, ошибочные, но это не наше дело. Наше дело играть. А судейство в этих матчах пускай оценивают те, кому это положено».