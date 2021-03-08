«Шанс есть всегда»: Клебо могут вернуть золотую медаль

Скандал, произошедший на финишной прямой последней гонки чемпионата мира — 2021 в Оберстдорфе, по-прежнему остается темой номер один в мировом спорте.

Норвежцы категорически не согласны с дисквалификацией своего лыжника Йоханнеса Клебо и подали апелляцию. В аргументировании своей позиции сборная Норвегии делает акцент на том, что именно россиянин Александр Большунов создавал препятствия Клебо, а не наоборот, потому, по их мнению, трехкратного олимпийского чемпиона несправедливо лишили золотой медали. Тренер спринтерской группы норвежской национальной команды Арильд Монсен, рассказывая о работе над апелляцией, выразил оптимистичный настрой по поводу возможного пересмотра решения жюри.

«Думаем, что дело выглядит все лучше и лучше. Мы приняли решение жюри, но хотим пойти дальше. Йоханнес заслуживает этого. Рассматривая случившееся во всех деталях, понимаем, что наша позиция становится сильнее.

Это все больше и больше похоже на помехи со стороны Большунова. Мы посмотрели несколько видеороликов, где видно, как он выбирает коридор. Он идет слишком широко.

Мы считаем, что у нас есть основания обжаловать решение. Мы используем возможности, которые у нас есть, чтобы довести дело до конца. Мы не согласны с дисквалификацией Клебо», — цитирует специалиста Aftenposten.

Случившийся в классическом марафоне на 50 км инцидент действительно неоднозначный. На финишную прямую первым выходил Большунов, за ним следовали Клебо и Иверсен. Россиянин занял самую удобную позицию — как можно ближе к ограждению — и находился в выигрышной ситуации. Клебо в свою очередь взвинтил темп и стал оттеснять Большунова в спурте, вклинившись еще правее, хотя пространства там уже не было. В контакте с Клебо Большунов сломал палку и финишировал только третьим, пропустив вперед не только Йоханнеса, но и Эмиля Иверсена. Международная федерация лыжного спорта (FIS) впоследствии приняла решение дисквалифицировать Клебо за создание помех сопернику, а Большунову присудить серебро. Чемпионом неожиданно для всех (и самого себя) стал Иверсен.

Тем не менее момент с разбором эпизода рассматривают с нескольких сторон. С одного из ракурсов кажется, что это именно Большунов мог наступить на Клебо и задеть его рукой, то есть, таким образом, создавая ему помехи. Собственно, на этом и настаивают норвежцы.

Для Клебо эта победа чрезвычайно важна даже несмотря на то, что на прошедшем ЧМ он взял три золота. 24-летнего норвежца воспринимают исключительно как лучшего спринтера мира, который при этом не так хорош на королевских дистанциях. Большунов, напротив, превосходит своего главного соперника в этом показателе. И победа Клебо может поменять эту картину, упрочив за ним звание сильнейшего лыжника планеты.

В FIS не исключают варианта, при котором Клебо станет чемпионом мира в марафоне. Как объяснил рейс-директор организации по лыжным гонкам Пьер Миньерей, шансы на то, что Клебо вернут золотую медаль, есть, поскольку рассматривать апелляцию будут не те эксперты, что выносили решение о дисквалификации.

«Для этого и существует апелляционная комиссия. Они проанализируют факты, аргументы и доказательства, представленные Норвегией, посмотрят на дело новыми глазами. Всегда есть шанс, что они придут к выводу, отличному от решения жюри. Я ожидал, что Норвегия подаст апелляцию. Это нормально — защищать своих спортсменов», — приводит слова Миньерея Aftenposten.

Отдать золотую медаль Клебо готов в любой момент и Иверсен, понимающий, что победить в марафоне мог либо Йоханнес, либо Большунов. А он, по сути, оказался лишним в борьбе на финише.

«Думаю, это несправедливая дисквалификация. Без проблем вернул бы золотую медаль Клебо. Я не ощущаю себя чемпионом мира в марафоне, но чувствую, что завоевал серебро, которое, как уже сказал ранее, для меня равноценно золоту», — сообщил норвежец в беседе с Fondo Italia.