Месси и борьба с «Реалом»: что даст «Барселоне» Лапорта

Жоан Лапорта, уже возглавлявший «Барселону» как президент ранее, вновь избран на должность главы каталонского клуба и постарается вернуть ему былое величие. На выборах он получил достаточные для избрания 54,28% голосов обладателей клубных членских карточек, правда, официально вступит в должность только после подачи заявления и утверждения его испанской Ла Лигой. Это должно случиться в течение ближайшей недели.

Лапорта уже был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 годы, и тот период стал одним из лучших для каталонцев. Команда Лапорты приобрела целую группу звездных игроков во главе с Роналдиньо, на пост главного тренера был назначен Франк Райкард, и это обернулось в итоге несколькими чемпионскими титулами подряд и победой в Лиге чемпионов.

При Лапорте после Райкарда на пост главного тренера был назначен и Хосеп Гвардиола, с которым «Барса» выиграла все что можно. В прямом смысле: команда завоевала все шесть возможных трофеев за один сезон!

При этом вопросов к политику, а именно им изначально являлся и остается новый старый президент, было много и во время его первого президентского срока. Лапорту обвиняли в непрозрачности и авторитарности действий, вопреки уставу сине-гранатовых.

Кроме того, как, пожалуй, любого известного политика, его критиковали за определенный популизм. Причем началось все с предвыборных обещаний, ведь во время своей кампании он привлек на свою сторону избирателей во многом грядущим трансфером Дэвида Бекхэма из английского «Манчестер Юнайтед».

Правда, в итоге англичанин перебрался в состав главного конкурента — в мадридский «Реал», в то время как в Каталонию вместо него переехал Роналдиньо. Со спортивной точки зрения для «Барселоны» так было, как показала история, лучше, но так же очевидно, что обещание кандидат давал только для того, чтобы получить вистов в президентской гонке.

Интересно, что и сейчас Лапорта приходит к управлению клубом с целым пакетом обещаний. Они касаются и громких трансферов, и Лионеля Месси, и вообще жизнедеятельности «Барсы», находящейся в тяжелом финансовом положении.

И снова грамотно организованная предвыборная кампания очень помогла политику при голосовании. Конечно за него был бэкграунд суперуспешного периода управления клубом, но при этом Лапорта при каждом удобном случае говорил о том, что только ему доверяет капитан команды Лионель Месси, пытавшийся покинуть Испанию прошлым летом.

А значит, только при избрании правильного президента сохранится шанс оставить Месси в команде. Фактически Лапорта пообещал продление соглашения с главной звездой мирового футбола, важной сине-гранатовым не только как спортивный, но и как финансовый актив, генерирующий, без преувеличения, сотни миллионов евро прибыли.

Правда, новый-старый президент все-таки оставил себе пути к отступлению, не гарантировав нового контракта с шестикратным обладателем «Золотого мяча» — у «Барселоны» действительно непростое финансовое положение. Однако также понятна мысль Лапорты, делающая ситуацию для него тут беспроигрышной: если Месси не подпишет контракт после моего избрания, он не подписал бы его ни при каких обстоятельствах.

Среди главных трансферных целей, которые Лапорта считает реалистичными, приближенные к клубу или самому функционеру журналисты, например, авторитетный Фабрицио Романо, называют нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и универсала из мюнхенской «Баварии» Давида Алабу.

Ирония данной ситуации в том, что оба входят в самый шорт-лист... мадридского «Реала». С австрийским защитником, становящимся свободным агентом уже вроде как даже согласован личный контракт, а за норвежского нападающего президент «королевского клуба» Флорентино Перес вроде бы готов в совокупности (трансфер, зарплата, агентские отчисления, подъемные игроку) заплатить аж €250 млн.

Насколько все это реалистично, сказать сложно, тем более Лапорта говорит о приобретениях не сам, а через так называемые «рупоры» в мире медиа. Сам еще не вступивший в должность президент только подчеркивает необходимость обновления состава и громких сделок.

Также Лапорта уже побывал на базе клуба и сказал футболистам первой команды, что верит в их камбэк в 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» после 1:4 на своем поле. Ответный матч состоится 10 марта.

Ну а футболистам молодежной команды клуба, «Барселоны Б» он заявил, что хотел бы видеть их в первой команде и верит, что вертикаль будет работать достаточно хорошо, чтобы молодежь пополняла ряды первого состава.

Пока совершенно непонятно, что ждет «Барселону» под новым управлением Лапорты и будет ли этот период столь же успешен, что предыдущий, но ясно, что наблюдать за каталонским клубом в ближайшее время будет еще интереснее обычного.