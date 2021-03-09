Срок — 2-3 недели: подозреваемая в связи с Мамаевым испанка беременна

История взаимоотношений между футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, его супругой Аланой и предполагаемой любовницей игрока — испанской моделью Ирен Гарсией Морено — получила развитие. Морено выложила на своей странице в Instagram фото положительного теста на беременность. На экране устройства сообщалось, что срок — две-три недели. Это подстегнуло очередную волну слухов, учитывая, что еще в середине февраля Мамаев с «Ростовом» находился на сборах в Марбелье и в теории мог видеться с девушкой.

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Также Морено опубликовала видео веселого времяпрепровождения в ресторане с неизвестным молодым человеком, подчеркнув, что это лишь ее друг, и оставила загадочную надпись в Instagram Stories: «Вчера был вдвойне счастливый день. Я все еще не могу рассказать вам всего. Пожелайте мне удачи».

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Напомним, Алана Мамаева 2 марта обвинила супруга в измене с Морено, выложив в соцсетях фото личных документов «любовницы», скриншот с номером ее телефона, а также переписку испанки с ее знакомым, который и принял решение рассказать Мамаевой о произошедшем.

«Я ничего не могу поделать», — писал этот мужчина.

«Ты единственный человек, который знал о той ситуации с русским. И написал его жене», — укоряла его Морено.

После этого на личный номер и соцсети испанки обрушилась волна критики от подписчиков Мамаевой. Более того, Морено сообщила, что супруга футболиста якобы угрожала ей убийством. В данный момент адвокат девушки — Тереза Буэйес — готовит заявление, чтобы подать на Мамаеву в суд и запретить ей въезд в Испанию.

«Положительный тест на беременность моего клиента? Не могу ничего сказать по этому поводу. В данный момент я занята оформлением заявления, — приводит слова Буэйес Sport24.

— Мы потребуем три года лишения свободы для Мамаевой, если она решит въехать в страну, потому что угрозы расправы в адрес моей подзащитной поступали именно в Испании».

Также адвокат сообщила, что дело будет рассматриваться в национальных судах королевства.

«Подача иска в международный суд невозможна, так как речь идет не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идет об оскорблении, вторжении в частную жизнь. Во-первых, мы обратимся по уголовному делу, касающемуся угроз со стороны Аланы. Я буду просить, чтобы Алане запретили въезд в Испанию.

Во-вторых, мы подадим иск в суд по гражданским делам в связи с защитой чести, достоинства и личной жизни. Алана выложила различные видео, опубликовала посты в Facebook, Instagram. Именно это и стало причиной для обращения. Все эти документы мы собираем», — цитирует адвоката «РБ Спорт».

Мамаева пока никак не ответила на угрозы судебных разбирательств. Но 9 марта сообщила, что снова чувствует себя хорошо после отравления снотворными препаратами, которое случилось спустя день после того, как она публично объявила о предполагаемой измене мужа.

«Алана Николаевна снова в строю! Ребят, все, кто писал мне слова поддержки — хочу сказать вам огромное человеческое спасибо, — написала Мамаева в соцсетях. — Возможно, когда-нибудь я и расскажу всю историю из первых уст. А пока не ждите шоу, его не будет! Выбрасывайте попкорн, отписывайтесь и живите спокойно дальше. P.S. Простите ,что вы стали невольными зрителями этой драмы, ну такой я человек, эмоции затуманивают рассудок».

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По информации РИА «Новости», 3 марта супруга Павла Мамаева была доставлена в центр отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести. Подруга Мамаевой Юлия Дзуцева рассказала, что она переборщила со снотворными таблетками.

«Алана выпила четыре таблетки и крепко уснула. Никто не мог дозвониться, поэтому все за нее переволновались. Все нормально, Алану осмотрели. Она в нормальном состоянии, ее прокапали, все хорошо, она немножко преувеличила. Извините», — приводит слова подруги Telegram-канал Super.ru.