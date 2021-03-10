«Пахнет жареным»: «Рейнджерс» убрали Панарина из заявки

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Ювентус Порту
3:2 (ДВ)
закончен
Боруссия Д Севилья
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
ТракторСалават Юлаев
0:3
закончен
ЙокеритЛокомотив
1:4
закончен
СпартакЦСКА
1:3
закончен
ТорпедоАк Барс
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
4:2
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
2:1 (Б)
закончен
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
5:4 (Б)
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
5:4 (ОТ)
закончен
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
3:2 (ОТ)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
2:4
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:4
закончен
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (ОТ)
закончен
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
6:1
закончен
Еврокубок
Будучность Цедевита Олимпия
online
Уникаха Монако
89:98
закончен
Будучность Цедевита Олимпия
79:66
закончен
Нантер Ховентуд
online
Нантер Ховентуд
88:95
закончен
Виртус Болонья Бурк
online
Виртус Болонья Бурк
83:62
закончен
Уникаха Монако
online
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиСаутгемптон
21:00
Испания / Примера
Атлетико МАтлетик Б
21:00
Лига чемпионов
Ливерпуль РБ Лейпциг
23:00
ПСЖ Барселона
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскКраснодар-2
0:0
закончен
Спартак-2Нефтехимик
0:1
закончен
Нижний НовгородФакел
1:2
закончен
ВелесБалтика
0:1
закончен
ТомьКрылья Советов
1:3
закончен
ЕнисейШинник
6:0
закончен
ОренбургТорпедо М
3:0
закончен
ИртышТекстильщик
0:1
закончен
ЧайкаАкрон
0:0
перерыв
Динамо-БрянскАлания
0:0
1 тайм
ЧертановоВолгарь
online
Германия / Бундеслига
АрминияВердер
20:30
Франция / Лига 1
МарсельРенн
21:00
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
2:0
2 период
Динамо МСеверсталь
19:30
СКАДинамо Мн
19:30
АвангардАвтомобилист
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
04:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Еврокубок
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
19:30
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
19:30
Андорра Морнар
22:00
Андорра Морнар
22:00
Партизан Метрополитан 92
22:30
Партизан Метрополитан 92
22:30
Гран Канария УНИКС
23:00
Гран Канария УНИКС
23:00
Лига Европы
Славия П Рейнджерс
20:55
Манчестер Юнайтед Милан
20:55
Динамо К Вильярреал
20:55
Аякс Янг Бойз
20:55
Гранада Мольде
23:00
Рома Шахтёр Д
23:00
Олимпиакос Арсенал
23:00
Тоттенхэм Хотспур Динамо З
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСпартак
07:00
ЛокомотивЙокерит
07:00
Ак БарсТорпедо
07:00
Салават ЮлаевТрактор
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
07:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
03:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
03:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
03:00
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
05:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Енисей
20:00
Развернуть

«Пахнет жареным»: «Рейнджерс» убрали Панарина из заявки

Прослушать новость
Остановить прослушивание

СМИ: «Рейнджерс» вывели Панарина из состава команды

Артемий Панарин был выведен из состава «Нью-Йорк Рейнджерс». По информации СМИ, в отношениях между российским нападающим и клубом появилась новая «большая проблема». Хоккеист все еще не может участвовать в матчах из-за обвинения в избиении девушки, которое он якобы совершил в 2011 году.

Скопировать ссылку

Прошло уже полмесяца с тех пор, как Артемий Панарин был обвинен в избиении 18-летней девушки, якобы совершенном десять лет назад в Риге. С тех пор никаких доказательств предоставлено не было, и пока все ограничивается лишь словами бывшего тренера ПанаринаАндрея Назарова, который и изложил информацию о рукоприкладстве в интервью kp.ru 22 февраля.

Однако жизнь нападающего никак не вернется в привычное русло. Россиянин две недели назад взял отпуск за свой счет в «Нью-Йорк Рейнджерс», чтобы разобраться с обвинениями, восстановиться психологически и дать время Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и своему клубу провести расследование ситуации. С тех пор Панарин пропустил уже восемь матчей регулярного чемпионата, и конца этому пока не видно.

В различных Telegram-каналах сообщалось, что вот-вот может быть опубликован протокол полиции с описанием всех деталей происшествия между хоккеистом и гражданкой Латвии. Но этого до сих пор не произошло.

Также в СМИ утверждалось, что Панарин будто бы прилетел в Россию и готовит с адвокатом иск к Назарову за клевету. Но и эта история пока не получила продолжения. К тому же вызывает сомнения тот факт, что нападающий покинул США в разгар сезона НХЛ, несмотря на то что сейчас он не принимает участия в играх.

По информации «Матч ТВ», Панарин в данный момент находится в Нью-Йорке и продолжает регулярно заниматься в тренировочном центре «Рейнджерс». Форвард не выглядит подавленным и спокойно ждет, когда ситуация разрешится и клуб позволит ему вернуться к матчам. Однако пока происходит ровно обратное:

«синерубашечники» официально убрали Панарина из заявки, хотя раньше его фамилия значилась в списке запасных в каждой игре, что являлось жестом поддержки.

Теперь же руководство клуба, кажется, все более настороженно относится к тому факту, что нападающий не может поставить точку в скандальной истории и до сих пор не дал никаких комментариев по ситуации лично (за него отвечал только агент).

Кроме того, инсайдер Павел Лысенков сообщил, что у Панарина есть проблемы с «Рейнджерс», не связанные с обвинениями в насилии.

«Пахнет жареным. Там, внутри, между Панариным и «Рейнджерс», есть какая-то большая проблема, которая вряд ли связана с интервью Назарова. И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления», — написал журналист.

Даже главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн не может обозначить примерных сроков возвращения игрока в состав.

«Мы постоянно разговаривали с Панариным, — приводит слова тренера портал Newsday. — Он не с нами сейчас, но, может быть, ситуация изменится завтра. Мы будем знать больше завтра».

В случае разрыва договора с «Рейнджерс» (если будут доказаны обвинения в избиении) россиянин может потерять около $55 млн, оставшихся ему по контракту, который действует до 2026 года. В среднем в год нападающий получает $11,6 млн.