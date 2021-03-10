10 млн за нули с Молдавией: сколько зарабатывает штаб Черчесова

10 марта Telegram-канал Baza сообщил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, а также другие представители тренерского штаба получают крупные премиальные даже за товарищеские встречи.

По информации издания, за каждую победу в такой игре тренерский штаб зарабатывает 20 млн рублей, а ничья приносит ему порядка 10 млн. Часть суммы попадает на лицевой счет самого главного тренера, а остальное делят между собой остальные сотрудники национальной команды.

Утверждается, что на такой планке вознаграждения были установлены после успешного домашнего чемпионата мира — 2018, а до того каждая победа оценивалась в 9 млн рублей, а ничья — в 4 млн. Но и это было выше премиальных штаба предыдущего наставника главной команды страны, поскольку штаб Леонида Слуцкого за каждую победу в товарищеских поединках зарабатывал по 5 млн.

Данную информацию, правда, уже опроверг юрист Алан Агузаров, чьим клиентом является Черчесов.

«Буду знать, что есть такой Telegram-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно — в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь… Ладно бы еще было что-то близкое к правде, а так – это просто непрофессионально», — приводит его слова Sport24.

Станислав Черчесов возглавил российскую сборную 10 августа 2016 года после отставки Слуцкого. Ему предстояло готовить команду к домашнему мундиалю-2018.

Во время подготовки на тренерский штаб обрушился целый шквал критики, однако сам турнир оказался для сборной очень удачным. Национальная команда начала с победы со счетом 5:0 над Саудовской Аравией в матче открытия, продолжила успех в игре с Египтом (3:1), а поражение от Уругвая (0:3) уже не могло помешать квалифицироваться в плей-офф.

Там национальная команда совершила сенсацию, обыграв в 1/8 финала по пенальти после ничьей в основное время (1:1) Испанию, а затем выдала матч-триллер в четвертьфинале против Хорватии.

В основное время Денис Черышев открыл счет, но соперник смог отыграться и даже вышел вперед уже в дополнительные полчаса, однако Марио Фернандес с подачи Алана Дзагоева со штрафного сравнял счет в самой концовке.

Вторую серию одиннадцатиметровых россияне на турнире проиграли, а хорваты в итоге добрались до финала. То выступление, ставшее для России лучшим на чемпионатах мира (если не брать историю СССР), было оценено очень позитивно. Как раз после этого турнира, по информации Baza, штабу сборной и увеличили премиальные.

Однако в свете возможных высоких выплат тренерскому штабу по-новому предстает товарищеская игра против сборной Молдавии, которую сборная России провела 12 ноября прошлого года перед решающими поединками Лиги наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5).

Тогда многие критиковали РФС за выбор соперника, недоумевая, чем матч против Молдавии может помочь национальной команде, но еще больше претензий было по самому факту этой игры в сверхнасыщенном постпандемическом календаре.

Россия в итоге не выиграла, так и не забив скромному оппоненту, а Георгий Джикия, Юрий Жирков, Алексей Миранчук, Вячеслав Караваев, Денис Черышев и Далер Кузяев получили дополнительную усталость перед ключевыми официальными играми. И этот фактор мог сказаться на результатах поединков с Турцией и Сербией, лишив российскую команду возможности подняться в элитный дивизион.

К слову, после ЧМ-2018 товарищеских или, как их требует называть сам Черчесов, контрольных встреч у сборной России было не так уж много. В 2018 году против Чехии (5:1) и Германии (0:3), в 2020 против Швеции (1:2) и Молдавии (0:0). Все остальные матчи пришлись на Лигу наций и квалификацию к Евро-2020.

Так что, если верить Telegram-каналу, на товарищеских играх штаб сборной России заработал 30 млн рублей, хотя, понятно, что есть премиальные и за официальные встречи, которые, вероятно, повыше.