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Будет капитаном: Дзюбу вернут в сборную России

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Черчесов сообщил о возвращении Дзюбы в сборную России

Артем Дзюба вновь станет капитаном сборной России. В ноябре 2020 года Станислав Черчесов вывел его из состава из-за публикации интимного видео с участием футболиста.

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10 марта московский «Чертаново» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» (1:1) в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Примечательной эта встреча стала из-за визита генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) и новоизбранного президента лиги, наставника молодежной национальной команды Михаила Галактионова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которые приняли участие в церемонии награждения молодых игроков «Чертаново», ставших чемпионами прошлого розыгрыша Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

Уже после игры Черчесов сделал важное заявление в преддверии грядущих мартовских сборов главной национальной команды страны, которой в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022 предстоит сыграть с Мальтой (27 марта в гостях), Словенией (27 марта дома) и Словакией (30 марта на выезде), — Артем Дзюба вернется в сборную.

«Список игроков, которые будут вызваны на мартовские матчи, уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Дзюба будет вызван в состав и станет капитаном»,

— приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Решение рулевого российской сборной в конце прошлого года отозвать Дзюбу из расположения команды стало обсуждаемым, равно как и причина, по которой тренер убрал футболиста из состава. Вечером 7 ноября 2020-го в сеть попало видео интимного характера с участием 32-летнего нападающего. На нем было изображено, как Дзюба мастурбирует, а также демонстрирует свое голое тело, причем снимал происходящее сам футболист. Впоследствии в интернете также были размещены и фотографии подобного содержания. Все эти материалы, по всей видимости, предназначались конкретному человеку, с которым общался игрок, однако в итоге стали достоянием общественности. Как утверждало петербургское издание «Фонтанка»,

произошло это из-за вмешательства хакеров, которые заполучили кадры с мобильного телефона Дзюбы, после чего, по данным источника, вымогали у футболиста порядка $5 млн взамен на не публикацию интимных видео и фото. Отмечалось, что сам Дзюба даже знал имена злоумышленников, однако возможное уголовное дело в итоге продолжения не получило.

В те дни нападающий уже находился на сборах с национальной команды, но по решению Черчесова покинул их — капитаном сборной стал Георгий Джикия из московского «Спартака». Без Дзюбы россияне провели три матча: в контрольной встрече с Молдавией была зафиксирована нулевая ничья, а в решающий играх Лиги наций сборная проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5). На фоне неудачных результатов болельщики, некоторые эксперты, а также представители шоу-бизнеса выступали в защиту Дзюбы и критиковали Черчесова за его решение отозвать игрока. В поддержку форварда в Москве даже прошел небольшой несанкционированный митинг, участникам которого, как выяснилось позднее, пообещали выплатить по 1 тысяче рублей, чего в итоге не произошло.

«Эта пауза пошла ему на пользу. Считаю ли я, что поступил правильно? Хотите верьте, хотите — нет, но я абсолютно спокойно к этому отношусь. И тогда так думал, и сейчас я так думаю», — прокомментировал впоследствии Черчесов свое решение убрать Дзюбу из состава.

Временно лишили капитанской повязки форварда и в «Зените», при этом свое место в составе петербургского клуба он сохранил. Функции капитана сине-бело-голубых выполнял Деян Ловрен, и спустя два матча Дзюбе вернули повязку.

«Как в аду побывал. Даже не сдержал эмоций в машине на обратном пути. Мой путь непростой.

Что бы дальше ни было, я благодарен вам. Я не идеален и никогда на это не уповал. Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Спасибо команде. Ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех. В том числе судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но где-то я сам виноват. Всем добра. Я постараюсь не сломаться. Но сегодня было очень тяжело», — таким был первый комментарий Дзюбы после публикации скандального видео в сети.