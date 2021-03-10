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«Большая трагедия предательства»: Степановы пожаловались ООН на Россию

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Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России

Юлия и Виталий Степановы, официальные информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA), подали иск против России Верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека.

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Супруги Юлия и Виталий Степановы подали иск в ООН, в котором заявили, что в России существовала система государственной поддержки допинга в нарушение седьмой статьи Международного пакта о гражданских и правах. Об этом сообщает Sports Integrity Initiative. Жалоба, изложенная на 128 страницах, адресована Верховному комиссару по правам человека Организации объединенных наций (ООН).

Седьмая статья гласит о том, что «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам».

Юлия Степанова в поданном иске утверждает, что якобы фактически была принуждена участвовать как раз в «медицинском или научном эксперименте», так как, находясь в системе сборной России по легкой атлетике, не имела возможности отказаться от употребления запрещенных препаратов. Бывшая спортсменка считает, что в той среде, в которой она находилась во время жизни в России, она не имела возможности для свободного и осознанного согласия на употребление допинга, так как ее финансовое положение зависело от нахождения в сборной, а значит и от участия в государственной программе допинга.

Напомним, что именно бегунья Степанова вместе со своим супругом стали инициатором антидопингового расследования в отношении российской легкой атлетики в 2015 году.

В результате Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишилась статуса соответствия и до сих пор не восстановлена в Международной легкоатлетической федерации (World Athletics). Из-за этого российские спортсмены вынуждены получать специальные разрешения на участие в международных соревнованиях и не могут при этом использовать национальную символику — флаг и гимн.

На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году в качестве исключения была допущена только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая тренировалась и проходила тестирование на допинг исключительно за рубежом.

Кроме того, заявления Степановых сыграли не последнюю роль в развитии скандала вокруг Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На фоне случившегося в легкой атлетике отношение мировой спортивной общественности к России изначально было настороженно-негативным, и в итоге утверждения еще одного сбежавшего из страны информатора, экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова нашли поддержку.

Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает выплачивать Юлии Степановой специальную олимпийскую стипендию из-за ее деятельности в качестве информатора. Изначально планировалось, что выплаты прекратятся по окончании 2018 года, однако пресс-служба организации подтвердила, что стипендия по-прежнему перечисляется.

«Что касается Юлии и Виталия Степановых, то мы можем подтвердить, что Виталий все еще консультирует МОК, а Юлия все еще получает стипендию», – цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Сами супруги Степановы не раз заявляли, что на родине стали «врагами для действующей власти». Они считают, что в случае приезда в Россию будут и вовсе убиты по приказу президента страны Владимира Путина. Сейчас пара проживает в США.

«В данной ситуации мы видим, как бывшая спортсменка поменяла профессию на политическую проститутку. Ее уже использовали однажды и, похоже, никто не сказал, что известные изделия используются один раз и она уже в статусе б/у. Никому не нужна и пытается воскресить информацию о себе совсем странными заявлениями, — прокомментировал для Sport24 информацию об иске Степановых депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Предполагаю, что на очередной пресс-конференции она скажет, что к ней подходил полковник КГБ Драго Упыренко и требовал выпить граненый стакан с допингом, на котором был нарисован серп и молот. Смешно, ей богу. Эта женщина скоро будет рассказывать про российских бобслеистов и бобы. Что они смазаны допингом.

Они все похожи друг на друга: Степановы, Родченков и т. д. Их используют как разовый залп. Эти идиоты думают, что их по любви, а на самом деле одноразово за деньги. Скудоумные существа думают, что их Запад будет долго эксплуатировать.

Все, что мы сейчас видим, это большая трагедия предательства. Когда тебя услащивают обещаниями, мол, скажи. Ты сказал об этом и уже не нужен, являешься расстрельным материалом. Раньше таких пускали в расход, потому что как язык ты уже больше не интересен. Сейчас так уже не делают, оставляют болтать. Вот они и выдают свои перлы. Дальше — будет больше. Еще и не то мы услышим».