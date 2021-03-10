Месси ушел вслед за Роналду: «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов

После провального выступления Криштиану Роналду в противостоянии с «Порту» и вылета туринского «Ювентуса» из Лиги чемпионов уже на первой стадии плей-офф в очередь за «Старой синьорой» встала «Барселона». Три недели назад каталонцы на своем поле потерпели сокрушительное поражение от французского «ПСЖ»: капитан и лидер сине-гранатовых Лионель Месси, реализовав пенальти, счет открыл, но затем команда Рональда Кумана лицезрела феноменальную игру оформившего хет-трик Киллиана Мбаппе и хваталась за голову после гола Мойзе Кина. 1:4 — отыграть такое преимущество, учитывая тот факт, что «ПСЖ» устроил разгром на выезде, оказалось невозможно. В это в принципе практически никто и не верил, все-таки «Барса» сейчас находится далеко не в лучшем состоянии и пока не способна на героические подвиги, подобные великому камбэку 2017 года, когда сине-гранатовые в противостоянии все с тем же «ПСЖ» отыгрались с 0:4 и в итоге прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но Куман не стал сдаваться заранее.

«Нет ничего невозможного. Мы должны побеждать, мы верим в себя. Нам стоит сыграть эффективно, и мы попробуем совершить этот камбэк, хотя будет очень сложно. Все-таки «ПСЖ» силен и стремится выиграть Лигу чемпионов», — сказал наставник «Барселоны» на предматчевой пресс-конференции.

Незавидным для каталонцев оказалось и их положение уже в Париже. За последнюю неделю подопечные Кумана изрядно помучались в тяжелейшем противостоянии с «Севильей» в Кубке Испании (3:2) и непростом выезде к «Осасуне» (2:0), а собраться с силами в столице Франции им толком не удалось. В связи с тем, что из-за коронавирусных ограничений фанаты «ПСЖ» поддержать свою команду на «Парк де Пренс» не могут, они решили помочь своей команде, помешав «Барсе»: посреди ночи активные болельщики парижан устроили салют и стали взрывать петарды у гостиницы, где поселились сине-гранатовые, а уже после пиротехнического шоу один из фанатов, который ранее забронировал себе номер в этом отеле, ранним утром включил пожарную сигнализацию.

Можно сказать, что тем самым фанаты «ПСЖ» отомстили своим визави из столицы Каталонии, которые похожим образом побеспокоили футболистов французского клуба.

At 04:00 local time, PSG fans set off firecrackers outside of the Barcelona hotel ahead of today's Champions' League clash. (via @Rooney919191) pic.twitter.com/WS3kLZtfqL — Get French Football News (@GFFN) March 10, 2021

Составы команд на ответную встречу сюрпризов не преподнесли. У «ПСЖ» вновь против своего бывшего клуба не сыграл Неймар, который хоть и приступил к тренировкам в стане парижан, но полноценно восстановиться к матчу не успел, также из-за коронавируса игру пропустил Мойзе Кин. Что касается «Барселоны», то Куману пришлось соорудить центр обороны из Френки де Йонга, Клемана Лангле и молодого Оскара Гарсии Мингесы — Жерар Пике встречу пропустил из-за растяжения внутренней боковой связки в правом колене, полученного в последней кубковой встрече с «Севильей».

У «Барсы» и без того дела в обороне вот уж несколько лет обстоят печально, а уж потеря такого опытного защитника, как Пике, лишь добавила трудностей команде. С первых минут матча каталонцы большими силами пошли в атаку и выстроили высокий прессинг на чужой половине поля, что неизбежно создавало много свободных зон в обороне, чем по возможности пользовались парижане, периодически убегая в острые контратаки. Так, например, Мбаппе довольно свободно разбегался по левому флангу и мучил Мингесу.

Впрочем, именно молодой защитник «Барсы» имел реальную возможность открыть счет: после подачи с левого фланга 21-летний испанец выпрыгнул выше всех в районе вратарской и уже расстреливал ворота. Но его удар, на счастье Кейлора Наваса, заблокировал Идрисса Гейе. Через несколько минут вступить в игру пришлось и самому голкиперу, который отразил неприятный удар Усмана Дембеле с близкого расстояния в дальний угол. Спас свою команду от гола костариканец и после опасного выстрела Серджино Деста, который мощно пробил почти с угла вратарской, но мяч благодаря сейву Наваса отлетел в штангу. Едва не отличился в середине первого тайма и Лионель Месси: «Барса» в две передачи убежала в контратаку 2 в 1, Дембеле вошел в штрафную и прострелил в район 11-метровой отметки, куда набегал одинокий аргентинец, однако до мяча он чуть-чуть не дотянулся.

Все эти старания были перечеркнуты Клеманом Лангле: французский защитник «Барсы», который в этом сезоне получил огромнейшую порцию критики, в своей штрафной наступил на ногу Мауро Икарди. Рефери Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора эпизода указал на «точку», и Мбаппе пенальти уверенно реализовал.

#PSGbarca | #UCL



PSG 1 × 0 Barcelona | GOAL Mbappй HD





to never miss any goal Follow @7DN26_ pic.twitter.com/utSTWHZeoG — @7DN26_ Follow me (@BASSAM0034) March 10, 2021

Впрочем, винить в данном эпизоде конкретно Лангле, пожалуй, несправедливо, все-таки француз наступил на ногу Икарди случайно, даже не видя форварда «ПСЖ» перед собой. Но арбитры все же сочли это за фол. Куда больше претензий стоило предъявить Мингесе, который до этого несколько раз подряд грубо сфолил и «привез» опасный штрафной. Его-то Куман и убрал, выпустив на замену Хуниора Фирпо.

На гол каталонцы отреагировали довольно оперативно, и отличился не кто-нибудь, а Лионель Месси. Аргентинец не стал мудрить с доставкой мяча в штрафную площадь и мощно выстрелил издали: Навас с пушечным ударом капитана «Барсы» не справился.

Уже в компенсированное к первому тайму время каталонцы могли забить еще. Лейвин Курзава в своей штрафной площади показал каратистский прием, сфолив на Антуане Гризманне. Лионель Месси пробил с «точки» мощно низом почти по центру, но Навас, который прыгнул в правый от себя угол, этот удар отразил, и мяч, отрикошетив в перекладину, отскочил в сторону от ворот.

На второй тайм гости, которым нужно было забить минимум три мяча хотя бы для перевода матча в овертайм, вышли с мыслями «терять нечего» и отдали все силы на то, чтобы совершить камбэк. Отличный момент сократить отставание в счете был все у того же Месси, когда он после классного разрезающего паса от Жорди Альбы получил мяч в чужой вратарской, но сразу несколько защитников «ПСЖ» не дали аргентинцу нанести удар. Едва не отличился и Серхио Бускетс, который при угловом хитро пробил в ближний угол, но на его удар сумел среагировать Навас.

Ближе к финальному свистку «ПСЖ» отказался от каких-либо комбинационных действий в атаке, отдав мяч каталонцам и при этом плотно засев у себя в обороне. Периодически количество игроков в форме парижан в своей штрафной площади достигало даже девяти человек, не считая вратаря. И это помогло команде Маурисио Почеттино добиться желаемого результата.

1:1 в Париже и 5:2 по сумме двух встреч — «ПСЖ» впервые в своей истории смог пройти «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов, которая выбыла из главного клубного турнира Европы, показав худший результат за 14 лет (в сезоне-2006/07 сине-гранатовые также не смогли преодолеть раунд 1/8 финала, уступив «Ливерпулю»).