За пределами топ-15: россияне провалили спринт в Нове-Место

На этом будем завершать наш репортаж. Кентен Фийон-Майе одержал победу, Тарьей Бе взял серебро, у Лукаса Хофера бронза. Йоханнес Бе остался лишь девятым — непривычно низко. Лучшие из наших — Матвей Елисеев и Александр Логинов — 16-й и 17-й. В пасьют попадают еще и Латыпов (25-й, лучший из наших ходом), Гараничев (30-й) и Халили (38-й). Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Стрельцов 61-й на финише — +2:14,2.
У Стрельцова два промаха на стойке...+1:50,8 и только 67-е время. Не попадет в пасьют наверняка, к сожалению.
Гараничев на финише. +1:22,8. Без промахов. Только 30-й.
Халили финишировал с двумя кругами 36-м — +1:43,9.
Стрельцов чисто отработал первый рубеж. +27,5 — это 38-е время.
Гигонна шестой на финише. +23,6. Среди тех, у кого есть штрафной круг, он уступил только Лагрейду. Причем всего +0,2 секунды!
Гараничев работает стойку: чисто! Убегает с рубежа с 26-м временем. +55,9.
После первого километра дистанции последний из россиян Кирилл Стрельцов уступает лидеру 11 секунд.
Самуэльссон финиширует шестым, опережая Дале и Йоханнеса Бе.
Гигонна!.. Имел все шансы на подиум, но промахнулся последним выстрелом на стойке.
С трудом накатил на финиш уставший Дале. Однако сумел подвинуть Йоханнеса Бе! Выиграл у него -0,3 секунды!
Понсилуома с штрафным кругом финиширует с десятым временем.
Евгений Гараничев чисто работает лежку. 29-е время — +23,1.
Да, Лукас Хофер уверенно смещает с третьего места Жаклена! +14,8 от Фийон-Майе.
Кстати, третьим после двух рубежей в протоколе значится итальянец Лукас Хофер. И он сейчас будет финишировать.
У Карима Халили промах и на стойке.
Разговорчивый швед Себастьян Самуэльссон чисто работает оба рубежа! У него пятое время — +18,4.
Латыпов 17-й пока на финише. +1:07,4.
Француз Антонин Гигонна без промахов с пятым временем уходит с лежки. +6,9.
Йоханнес Дале имел шанс на медаль, но отправился на круг на стойке.
Латыпов 19-й после двух рубежей. +54,4.
У уже добравшегося до лежки Карима Халили один штрафной круг.
Латыпов к стойке подошел, даже с кругом опережая Елисеева и Логинова. Но снова промедлил на изготовке и промахнулся один раз.
Симон Эдер только седьмой на финише, но Елисеева и Логинова он сдвинул уже на девятое и десятое места.
Лагрейд с четвертым временем заканчивает. +23,4 — опередил Йоханнеса Бе.
Норвежец Йоханнес Дале чисто работает лежку. Он седьмой после нее.
Чемпион мира из Швеции в этом виде программы Мартин Понсилуома промахивается разок на лежке.
У Ветле Шестада Кристиансена два промаха на стойке после чистой лежки.
КЕНТЕН ФИЙОН-МАЙЕ финиширует первым! -11,3 от Тарьея Бе!
Латыпов с 20-м временем после стойки. +25,8.
Лагрейд пятым ушел со второго рубежа. +22,1.
Латыпов на первом рубеже: один промах, к сожалению.
Стурла Лагрейд на стойке: с одним промахом. А был шанс быть впереди Фийон-Майе. Но все равно будет бороться за медаль.
У Латыпова приличное девятое время на подходе к рубежу!
Тут же россиян двигают Яков Фак (+28,5) и Арнд Пайффер (+34,8).
Бе-младший финишировал со вторым временем. +25,7. Елисеев опередил Логинова на -0,3 секунды! Пока третий.
КЕНТЕН ФИЙОН-МАЙЕ! Точен и на втором рубеже, -11,3 от Бе-старшего! Новый лидер и главный претендент на золото!
Логинов проиграл ему +38,9. Оба не промахивались.
Ну а Тарьей уже финишировал: 22:18,5.
Эмильен Жаклен точен и на стойке, и он проигрывает старшему Бе всего 2 секунды ровно!
У немца Эрика Лессера промах на втором рубеже, а здорово разогнавшийся американец Джейк Браун разок промахнулся на лежке.
Эдуард Латыпов недавно ушел на дистанцию.
У Фака один промах на стойке, но он все равно впереди Логинова на чуть-чуть. Да и Елисееву сложно будет удержаться впереди словака.
Йоханнес Бе стремительно и точно стреляет на стойке! Он вклинивается между россиянами с +25,3. Но наверняка обгонит и Елисеева на финишном круге.
У Елисеева тоже чистая стрельба! Он опережает Логинова. +23,4 от Тарьея.
Логинов сегодня стреляет без промахов. Он пока второй после рубежей, но +26,6 от Бе-старшего.
Кентен Фийон-Майе чисто работает лежку. +4,6 — второе время соответственно.
Тарьей Бе чисто работает на втором рубеже! Очень вероятно золото, а уж медаль-то — наверняка!
Эмильен Жаклен на первом рубеже. Француз закрывает все пять мишеней. +6,8 от Тарьея — это второе место на данный момент!
Эрик Лессер из Германии стреляет чисто на лежке. У него пока четвертое место — +10,0.
Вот такой пока расклад на первом рубеже.
Стурла Лагрейд под 25-м номером ушел на дистанцию.
А самого Фака сдвигает немец Арнд Пайффер. Тоже чистая стрельба и +6,9 от Бе-старшего. Кстати, младший Бе с двумя промахами брату проигрывает всего 33 секунды.
Яков Фак чисто работает на рубеже и двигает россиян на третью и четвертую строчки. У него +8,9.
Два штрафных круга у Йоханнеса Бе!
Чистая стрельба у Матвея Елисеева. Он второй сейчас — +11,8.
Логинов стреляет достаточно быстро и, главное, чисто! Но проигрывает старшему Бе аж 17,7 секунд!
Тарьей Бе на первом рубеже. Попадает все пять и становится промежуточным лидером.
Первым из французов стартовал Эмильен Жаклен.
Йоханнес Бе лучший на разгоне. 9 секунд везет нашим спортсменам.
Логинов и Елисеев как стартовали, так и разгоняются третьим и четвертым из четырех пока. Оба чуть больше трех секунд уступают Бе-старшему.
Якуб Фак и Арнд Пайффер на дистанции.
Йоханнес Бе в гонке.
Без раскачки начинается сражение. Александр Логинов на дистанции, а за ним и Матвей Елисеев.
И сразу же за ним норвежец Тарьей Бе!
Старт дан! Первым на дистанцию ушел малоизвестный чех Якуб Ствртечки.
Сегодня за сборную России побегут шесть спортсменов: 3.Александр Логинов, 4.Матвей Елисеев, 42.Эдуард Латыпов, 58.Карим Халили, 78.Евгений Гараничев, 97.Кирилл Стрельцов.
Старт запланирован на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.