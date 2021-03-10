«Привет, Хлебушек»: Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»

В среду, 10 марта, когда в Москве уже был вечер, а в Нью-Йорке еще только утро, Twitter-аккаунт «синерубашечников» анонсировал начало тренировки «рейнджеров» «твитом» со словами «Привет, Хлебушек» и видео, как Артемий Панарин первым выходит на лед тренировочного катка «Мэдисон Сквер Гарден».

Say it with us:



PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021

Хлебушек — прозвище талантливого нападающего.

Панарин на протяжении последних двух с половиной недель находился в оплачиваемом вынужденном отпуске, не контактируя с командой. Тренировки 10-й номер, конечно, продолжал, однако никакой ясности о его дальнейшей судьбой не было.

Расположение «Рейнджерс» хоккеист покинул 20 февраля, после того как его бывший тренер в подмосковном «Витязе» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в Риге после матча с местным «Динамо» во время вечернего отдыха в баре, употребляя спиртные напитки, избил 18-летнюю латвийскую девушку.

Подтверждения слова бывшего главного тренера разных клубов Континентальной хоккейной лиги, ныне остающегося безработным, не нашли. Вроде как какой-то инцидент действительно имел место, но все игроки «Витязя» того времени утверждают, что ничего серьезного не случилось, а о десятках тысяч евро, которые якобы были заплачены, чтобы «отмазать» тогда еще далеко незвездного юного Панарина, не могло быть и речи.

НХЛ и «Рейнджерс» официально сразу же выступили в поддержку хоккеиста, назвав вероятной причиной атаки на него на родине его политическую позицию — Панарин поддерживает осужденного на три года оппозиционера Алексея Навального.

В какой-то момент показалось даже, что в отпуск решил уйти сам хоккеист, но быстро стало ясно, что это совсем не так, и отстранен от команды он был во избежание дальнейших проблем руководством клуба (наверняка консультировавшимся с лигой).

Действительно, позиция «Рейнджерс» вполне понятна. Если Панарин невиновен, скандал утихнет, и он вернется в состав. Если же окажется, что игрок все же запятнал свою репутацию, то самих «синерубашечников» никто не сможет обвинить в отсутствии реакции.

В итоге нападающий пропустил уже восемь матчей, в которых его команда, остро нуждающаяся во всех своих ресурсах в борьбе за выход в плей-офф, одержала четыре победы при четырех поражениях. Это не очень хороший результат в сложившихся в дивизионе обстоятельствах.

За те две с половиной недели, что Панарин был недоступен для команды, а команда для него, за океаном пытались разобраться в информации о якобы избиении. Например, NY Post поговорил с пятью игроками того «Витязя», получив от всех ответ, что они не помнят, чтобы подобный инцидент имел место.

Клуб и лига вели или продолжают вести собственное расследование. И оно до сих пор никак не указало на вину россиянина.

Так что в сложившихся обстоятельствах возвращение Панарина в раздевалку и на лед выглядит логичным и закономерным. Более того, форвард, который за проведенные им 14 матчей в сезоне набрал 18 (5+13) очков и был лучшим бомбардиром нью-йоркцев, тренировался в ударном сочетании в звене с Микой Зибанежадом и Павлом Бучневичем.

What's up, everybody, how's your Wednesday going pic.twitter.com/sd0o8KZoQe — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021

Именно Бучневич, кстати, в отсутствие соотечественника взвалил на себя лидерские функции и теперь является лучшим бомбардиром команды. Правда, со своими 20 (7+13) очками за 24 встречи он опережает Панарина всего на два балла.

Впрочем, говорить о том, что все проблемы позади, еще рано. Главный тренер «Рейнджерс» Дэйв Куинн на брифинге после тренировки рассказал журналистам, что вся команда на стороне россиянина, однако пока неизвестно, когда тот выйдет на лед в официальных матчах.

Более того, Куинн заявил, что с «Бостоном Брюинз» Панарин 11 марта точно не сыграет.

«У Артемия прекрасные отношения со всей командой. Он поддерживал контакт с игроками на протяжении всего времени, пока он находился в отпуске. Одноклубники прекрасно понимают Панарина, поддерживают его. То, что внутри команды такие хорошие отношения, помогают пережить возникшую проблему проще», — сказал наставник «Рейнджерс».

Напомним, Панарин является самым высокооплачиваемым хоккеистом своей команды. Летом 2020 года он подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс» с окладом в $11,642 млн и сразу стал лидером коллектива.

В первом сезоне в Большом яблоке он набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата, а потом добавил к ним еще 1+1 в трех играх плей-ин (дополнительный раунд до трех побед перед плей-офф после пандемии коронавируса).

Перед началом нынешнего сезона форвард получил на свой игровой свитер с десятым номером нашивку одного из ассистентов капитана, что подчеркивает его важность для команды Куинна.