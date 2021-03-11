«Первый норвежец, поступивший по-мужски»: как в РФ встретили отказ Клебо от апелляции

Клебо объяснил резкий отказ от апелляции против Большунова

Йоханнес Клебо накануне шокировал собственную сборную, попросив отозвать апелляцию на свою дисквалификацию в заключительной гонке чемпионата мира в Оберстдорфе — марафоне на 50 км.

Норвежцы уже успели нанять юристов и составить официальную претензию в отношении жюри, которое приняло решение аннулировать результат Клебо, финишировавшего первым. Он задел Александра Большунова в сражении на финишной прямой и спровоцировал поломку палки россиянина, но скандинавы настаивали на том, что это был обычный гоночный эпизод и что Клебо вел борьбу по правилам.

Спустя день после подачи апелляции сам лыжник вдруг попросил отозвать ее, заявив, что не хочет больше тратить нервы на это дело и не желает, чтобы судьбу его золота решали в кабинетах. При этом свою вину в инциденте с Большуновым норвежец все равно не признал и подчеркнул, что всегда будет верить в то, что не нарушал правила.

Теперь Клебо дал более подробные объяснения своему решению. Во-первых, лыжник назвал ошибкой то, что он позволил зайти этому делу слишком далеко.

«Наверное, мне стоило заявить свою позицию до того, как я позволил лыжной ассоциации Норвегии проделать всю работу по отправке апелляции, но до сегодняшнего дня у меня не получалось все окончательно осмыслить»,

— признался норвежец в интервью Dagbladet.

Во-вторых, Клебо рассказал, как пережил первые часы после того, как его лишили золота.

«Хуже всего было ждать. Я пересек финишную черту и спросил: «Что случилось»? Мне ответили, что все нормально. Но затем пришлось ждать снова. Побывать в комнате жюри — очень трудное испытание. Тогда я не мог рационально мыслить — меня переполняли гнев и разочарование.

Несколько часов спустя ко мне в комнату пришел тренер Арильд Монсен, который произнес очень правильные слова. После беседы с ним я нашел в себе силы прийти на командный ужин, и мы вместе отпраздновали фантастический чемпионат мира», — рассказал норвежец телеканалу NRK.

В-третьих, Клебо признался, что ни разу не смотрел видео того самого инцидента с Большуновым. Судя по всему, лыжник не хотел портить себе настроение, однако эти слова делают более слабой его позицию о том, что он невиновен.

Если норвежец даже не видел повтор эпизода, то как он может уверенно заявлять о том, что не нарушал правил? Впрочем, все это уже не так важно, поскольку апелляцию Клебо отозвал.

«Я не смотрел видео этого инцидента. Теперь я хочу смотреть только вперед. Я никогда не отдавал всего себя так, как в этой гонке. Запомню только хорошие ощущения, которые получил после финиша, и забуду другие эмоции, которые испытал в тот день», — заявил норвежец.

Наконец, Клебо рассказал о том, как планирует теперь общаться с Большуновым, который из-за сломанной палки упустил явную возможность взять золото и заплакал после финиша. По словам норвежца, он не испытывает негатива к россиянину и намерен поддерживать с ним хорошие отношения.

«С нетерпением жду новой встречи с Большуновым. Когда увижу его, то поздравлю. Нам предстоит соревноваться друг с другом еще много лет, и здорово, что у нас хорошие отношения.

Я буду относиться к нему так же, как раньше. Он хороший лыжник, и я надеюсь, что смогу победить его. Уже на выходных мне представится такая возможность», — подытожил Клебо.

Действительно россиянин и норвежец встретятся уже 13 марта на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине, где сойдутся в классическом масс-старте на 15 км и в гонке преследования на 50 км. Там же Большунову вручат Большой Хрустальный глобус — награду лучшему лыжнику Кубка мира. Так что у Клебо будет отличный повод поздравить россиянина и загладить воспоминания о недавнем инциденте.

Реакция России

В России решение Клебо восприняли более чем благосклонно, хотя некоторые специалисты подчеркнули, что норвежцы отозвали апелляцию лишь потому, что понимали неизбежность проигрыша.

«Скорее всего, когда горячие головы остыли, все посмотрели в более спокойной обстановке и увидели, что нарушение есть, что нет смысла ломать копья и получать отрицательные ответы, что лучше признаться в том, что есть. Это достаточно сильный ход и достойно уважения», — отметил личный тренер Большунова Юрий Бородавко в комментарии «Чемпионату».

Другой тренер сборной России Маркус Крамер высказал похожее мнение, однако признался, что все равно был удивлен решением Клебо.

«Это большой сюрприз и весьма любопытная ситуация. Когда вы подаете апелляцию, то должны иметь убедительные доказательства того, что решение будет принято в вашу пользу. Но я считаю, что у норвежцев не было шансов довести до конца дело с апелляцией, это понятно.

Отозвал ли Клебо апелляцию под давлением мнения окружающих? Не думаю. Они просто поняли, что у них нет шансов.

К тому же понятно, что очень сложно постоянно думать об этой ситуации, обсуждать ее, да и просто жить в неуверенности несколько дней. Это большое напряжение», — приводит слова Крамера NRK.

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил сочувствие Клебо, отметив, что норвежец нарушил правила случайно и не желал вредить Большунову.

«Поступок Клебо в высшей степени мужской, и он молодец. Вообще мне его жаль на самом деле, потому что он сделал все не специально, но правила он нарушал. Мне безумно жаль, что мы не увидели этого великого сражения блестящих соперников в лице Большунова и Клебо», — признался комментатор.

А четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что впервые видит такой благородный поступок от представителя Норвегии.

«За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай — исключительный»,

— приводит слова Тихонова ТАСС.