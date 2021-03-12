Полный провал: россиянки отдают максимальную квоту Белоруссии

Акимова финишировала с лучшим результатом из россиянок — 23-е место (+1:20,4 минуты). А вот остальные спортсменки нашей сборной не попали в топ-40 и не наберут теперь кубковых очков.

Белоруски выступили намного лучше: Алимбекова сейчас шестая, Сола — 28-я, Кривко — 39-я, Кручинкина — 47-я. Похоже, что за максимальную квоту на следующий сезон мы не поборемся.