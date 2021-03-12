«Новость страшная»: Россия опустилась в рейтинге УЕФА

Амстердамский «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл «Янг Бойз» и принес своей стране очередные очки для рейтинга УЕФА. Благодаря этому Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА, теперь она только на восьмом месте. А если шотландский «Глазго Рейнджерс» наберет в текущем розыгрыше Лиги Европы хотя бы одно очко, то летом Россия скатится и вовсе на девятое место.

Что это означает

Пугаться пока рано. Даже если это случится, еврокубковую квоту из пяти клубов Россия сохранит, в этом смысле между седьмым, восьмым и девятым местами разницы особой нет. Да даже обладатель 15-го места имеет те же две команды в Лиге чемпионов, одну в Лиге Европы и две в Лиге конференций. Да-да, именно осенью нынешнего года стартует новый турнир от УЕФА. Поэтому потеря в Лиге чемпионов России не грозит.

Хотя отдельные нюансы существуют. Например, страна с седьмым местом отправляет победителя Кубка напрямую в группу ЛЕ. Восьмое место — это уже квалификация, плюс, команда вылетевшая в предварительных раундах Лиги чемпионов, попадает не напрямую в групповой этап Лиги Европы, а также будет играть в квалификации.

Заметим, что это касается уже сезона-2022/2023, ближайшую еврокубковую осень Россия будет начинать как седьмая в рейтинге.

Что такое Лига конференций

Если раньше у России, как и у всех стран, занимающих в рейтинге места с шестого по 15-е, было два места в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы, то теперь в Лиге Европы будет играть только обладатель Кубка страны (ну и команда, вылетевшая из квалификации ЛЧ). А команды занявшие в чемпионате третье и четвертое места будут выступать в Лиге конференций. По сути, это Лига Европы-2, но для более слабых. Страны первой пятерки рейтинга будут делегировать в турнир по одной команде, а вот те, что занимают места с 16-го и ниже — по три.

УЕФА считает, что таким образом клубы из слабых стран получат больше шансов доходить до высоких стадий турнира. Российские клубы, кстати говоря, в этом турнире и побороться за победу смогут. Представители первой пятерки на Кубок конференций будут выставлять клубы, занявшие седьмое место в чемпионате.

Почему так получилось

Последний раз так низко в рейтинге Россия была в 8 лет назад, затем наступил подъем и какое-то время было ощущение, что нашим клубам удастся если не побороться за пятое место, то хотя бы надолго застолбить за собой шестую позицию. Но последние два сезона оказались провальными, отсюда и резкое падение рейтинга.

В нынешнем евросезоне Россия показала 19-й результат (рейтинг 4,333), годом ранее наши клубы наиграли на 20-ю позицию (4,600). В сезоне-2018/2019 была цифра 7,583. При том, что раньше нормальным рейтингом для России считались цифры в районе 10,000. Во всяком случае на протяжении восьми лет наш рейтинг был в диапазоне от 9 до 12.

Что об этом говорят

Естественно, что падение России на одну строчку в рейтинге УЕФА вызвало бурную реакцию в стране.

«Новость страшная для всех любителей футбола. Казалось, что только вчера боролись с Португалией за шестое место, а сегодня самая нефутбольная страна в Европе обошла нас в рейтинге», — цитирует депутата Госдумы Игоря Лебедева «Чемпионат».

«За нашим футболом уже следят только самые преданные болельщики. Не потому, что не хотят болеть за родную команду или страну, а потому что уже перестаешь ждать прорывов и верить в положительный результат», — сказал еще один депутат Госдумы Николай Валуев Sport24.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков убежден, что дело не в уровне нашего чемпионата в целом, а в подготовке и уровне тренировок.

«Если брать составы команд, то в наших клубах есть игроки настоящего международного класса. Значит, надо ставить речь о подготовке. Как тренируешься, так и играешь. Надо искать вот здесь проблемы. Все нюансы в тактике. Есть современный футбол, в него надо играть. Разбирать соперника», — сказал Колосков в беседе с «Чемпионатом».