Клебо в нокауте: Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

Масс-старт добавляет интриги с точки зрения последних событий вокруг Большунова и Йоханнеса Клебо (он стартует под 16-м номером). В финальном гонке на чемпионате мира, напомним, норвежец задел россиянина на финишной прямой и лишил того шансов на золото, а сам был дисквалифицирован. Норвегия впоследствии подала апелляцию, но накануне сам Клебо попросил ее отозвать. Большунов в свою очередь обид на заклятого соперника не держит.

Che finale a #Oberstdorf2021 ��⛷️



�� Klaebo vince il 4° titolo al Mondiale

�� Bolshunov rompe il bastoncino (forse per aver provato a chiudere Klaebo) e scoppia in lacrime

�� La FIS, invece, squalifica per l'episodio solo Klaebo assegnando la vittoria a Iversen#EurosportSCI pic.twitter.com/l9MMUnMn3K — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 7, 2021