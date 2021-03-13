Клебо в нокауте: Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Не пропустите завтрашний марафон — в 12.35 по мск.
Шикарная гонка в преддверии марафона в исполнении Александра Большунова. Ни одного шанса не было ни у Клебо, ни у других соперников.
Результаты других россиян: Мальцев (6), Червоткин (10), Якимушкин (25), Белов (27), Порошкин (32), Семиков (34), Мельниченко (64).
Клебо с отставанием +18.4 берет серебро, бронза отходит еще одному норвежцу Полу Голбергу.
Это победа! Александр Большунов становится победителем масс-старта с огромным преимуществом.
Пошла атака от норвежцев, но Большунов на повороте здорово включился.
В группе ближайших преследователей, увы, россиян пока нет. Там в основном норвежцы.
В длинную гору Большунов укатывает! И создает себе уже очень серьезный задел — 15 секунд почти. Это хороший шаг к победе.
Ведет Сан Саныч норвежца за собой. Но на финише его, конечно, будет очень тяжело обыграть.
Плечо в плечо бегут Большунов и Клебо за круг до конца.
Ох, как обидно! У Белова поломка инвентаря. Теряет слишком много позиций.
Большунов полностью контролирует ситуацию и возвращается в тройку на подъеме. Активные действия приобретает пелотон.
Подключаются российские лыжники к работе впереди. Червоткин вот вперед вышел.
Большунов 2,5 секунды проигрывает Клебо. Резво стартовал норвежец.
Норвежцы и французы держатся в голове. Россияне чуть отстали, но пока не критично.
Британец Эндрю Янг падает и выбывает из гонки за высокие места.
Гонка началась!
Масс-старт добавляет интриги с точки зрения последних событий вокруг Большунова и Йоханнеса Клебо (он стартует под 16-м номером). В финальном гонке на чемпионате мира, напомним, норвежец задел россиянина на финишной прямой и лишил того шансов на золото, а сам был дисквалифицирован. Норвегия впоследствии подала апелляцию, но накануне сам Клебо попросил ее отозвать. Большунов в свою очередь обид на заклятого соперника не держит.
От сборной России в гонке сегодня участвуют Александр Большунов (1-й стартовый номер), Иван Якимушкин (2), Андрей Мельниченко (3), Евгений Белов (4), Артем Мальцев (5), Алексей Червоткин (8), Илья Семиков (9) и Илья Порошкин (33).
Начало гонки — в 13.40 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужского масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине.