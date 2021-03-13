«Чехия, вы позорники!» Упавшая мачта на трассе чуть не убила тренера

Первым об инциденте, произошедшем на биатлонной трассе в чешском Нове-Место, где проходит этап Кубка мира, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Он рассказал, что это случилось во время тренировки женщин перед спринтерской гонкой. Как написал журналист, жертв удалось избежать лишь по счастливой случайности.

«Накануне упала световая мачта и чуть не убила спортсмена. В прямом смысле! Световая мачта упала прямо на трассу в момент тренировки. В свое время так было в Ханты-Мансийке, на пустом месте возник дикий скандал (речь о событиях марта 2016-го, когда из-за падения мачты отменили оставшиеся гонки. — «Газета.Ru». А здесь, в Чехии, реально могло убить. Огромная мачта! Организаторы молчат, а случай вопиющий. Я даже боюсь представить, что бы было, если бы у нас так что-то упало.

Биатлонисты от этой мачты убегали. Человек просто среагировал. Так что за сердце мы здесь хватаемся. Есть видео, и это просто ужас.

Спортсмен видел, как на него падает огромная мачта, и он успевает проскочить, потому что там… Я даже боюсь представить, что было бы», — произнес Губерниев в эфире «Матч ТВ».

От Международного союза биатлонистов (IBU) практически сразу последовало официально подтверждение. Уточнялось, что в результате случившегося ни один человек не пострадал. Рейс-директор организации Борут Нунар подчеркнул, что причиной падения конструкции могли быть последствия тяжелых погодных условий.

«Перед женским спринтом на последнем подъеме перед финишем одна из временно установленных световых мачт упала на трассу. Для начала стоит сказать, что некоторым ребятам безумно повезло и ничего серьезного не случилось. Конечно, такого не должно происходить в местах проведения соревнований. С другой стороны, утром был очень сильный ветер, и после этого мы все проверили, все стояло стабильно. Думаю, из-за снега нижнее крепление соскользнуло, и мачта упала на трассу.

Нам очень жаль, но иногда есть факторы, которые стоит учитывать»,

— приводит слова Нунара IBU.

В своем Telegeram-канале Губерниев позднее поделился и видео, на которое попали кадры происшествия. После этого ролик распространился в интернете. Коллега Губерниева Дмитрий Занин в свою очередь рассказал, что крепили осветительную мачты, грубо говоря, походными способами.

«Под эту мачту подставили деревяшки. Она стояла, опершись на деревяшки, которые стоят на тающем снегу! Самое смешное, что следующая мачта, которая стоит гораздо ближе к трассе, точно так же стоит на подтаявшем снегу, на подоткнутой деревяшке. Разве что, к ней прицепили какой-то трос, который привязан к гвоздю, который воткнут в снег», — сказал Занин в эфире.

«Чехия, вы позорники! Это позорище — проводить соревнования в таких условиях. Вроде такой хороший стадион, но это Колосс на глиняных ногах. Слов нет. Здесь реально убить могло», — ответил ему Губерниев. Позднее журналист на видео в Telegram добавил, что диктор стадиона отказался от комментариев по инциденту.

Вес мачты при этом составляет около тонны.

Мачта освещения чуть не прибила биатлонистов на трассе в Нове-Место



Конструкция упала во время тренировки перед спринтом.



Рядом был российский тренер корейской сборной Андрей Прокунин. Он признался, что еще немного – и уже не стоял бы перед камерой pic.twitter.com/WgFSfknW2w — Матч ТВ (@MatchTV) March 12, 2021

В непосредственной близости от места падения в тот момент находились тренер сборной Кореи Андрей Прокунин, а также еще один спортсмен, как показано на видео, в последний момент уворачивающийся от рухнувшей конструкции. Прокунин — известный в прошлом российский биатлонист, золотой и серебряный призер Универсиады, двукратный чемпион мира по летнему биатлону.

Он также поддержал точку зрения IBU в том, что именно погодные условия были предвестником трагедии были погодные условия. Организаторов виновными он не считает.

«Упади мачта на пару секунд раньше — наверное, мы бы с вами уже не разговаривали здесь. Я бы не сказал, что это экстремальная ситуация. Просто, видимо, погодные условия таковы, что ночью шел сильный дождь и, видимо, опору подмыло. Мачты не стационарные, а переносные, поэтому так получилось, что снег снизу подтаял. Это не вина организаторов, а просто стечение обстоятельств», — объяснил Прокунин случившееся.

Спортсменки, принимавшие участие в тренировке, тоже оказались в шоке от произошедшего.

«Этого не должно там происходить. Это могло быть опасно для жизни, если бы вышка, падая, попала ему по голове. Но, по крайней мере, хорошо, что это произошло до старта, а не в середине гонки», — приводит слова норвежской биатлонистки Каролин Оффигстад Кноттен NRK.

«Это выглядело очень опасно. К счастью, там никого не было. Страшно видеть такие картины, подобного не должно быть»,

— согласилась с ней Марте Рёйселанд.

Женский спринт в конечном счете состоялся. Уверенную победу одержала лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф. Российские спортсменки полностью провалили гонку и не попали в топ-20 и в какой-то мере заставили забыть о падении мачты. 13 марта в рамках этапа на трассе пройдут женская и мужская гонки преследования.