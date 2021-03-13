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России запретили использовать «Катюшу» на Олимпиаде

CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна

Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна. В комиссии спортсменов национального олимпийского комитета не исключают, что в конечном счете в качестве музыкального сопровождения для российской команды будет играть гимн Международного олимпийского комитета.

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Ходатайство Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании народной песни «Катюши» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских игра 2020 года в Токио отклонен.

Об этом пишет Insidethegames со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS). В Лозанне уточнили, что, согласно санкциям, наложенным на российский спорт, национальной сборной запрещается исполнять на официальных мероприятиях и других местах, входящих в юрисдикцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), включая, помимо прочего, церемонии награждения и церемонии открытия/закрытия соревнований, официальный гимн страны (или любой другой, напрямую связанный с Россией).

«Комиссия CAS считает, что понятие «любого гимна, связанного с Россией» распространяется на каждую песню, имеющую ссылки на страну. В том числе это касается и «Катюши»,

— сказано в заявлении CAS.

Зарубежные СМИ для своей аудитории поясняют, что произведение «Катюша», содержание которой отражает положение советских солдат, оставивших перед уходом на фронт своих женщин, стала популярно во время Второй мировой войны считается в России патриотической песней, и в ней присутствует «призыв к солдатам защищать Родину». Песня была написана в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером.

Тем не менее, несмотря на запрет CAS, окончательное решение должен будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Там сложившуюся ситуацию пока не комментируют.

О том, что Россия подала запрос на использование «Катюши» вместе гимна, стало известно в январе. С соответствующей инициативой выступила комиссия спортсменов национального олимпийского комитета. Глава комиссии Софья Великая объяснила, что выбор произведения обусловлен тем, что «эту песню любят дети и она знакома международной общественности». Были рассмотрены самые разные варианты, в том числе и относящиеся к современной музыке, но за «Катюшу» проголосовало большинство.

Решение поддержали многие культурные, политические и общественные деятели. Например, эстрадный певец Лев Лещенко, депутат Виталий Милонов, министр спорта Олег Матыцин и член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Против использование «Катюши» выступили Народный артист Михаил Боярский, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и другие.

Комментируя запрет CAS, Свищев выразил мнение, что «данный выпад в сторону России будет не последним, а Запад будет использовать любую возможность, чтобы «уколоть» страну».

«В этой ситуации понятно, что МОК, судя по всему, снял с себя ответственность и обратился за разъяснениями в Спортивный арбитражный суд. Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке», — приводит слова Свищева «Р-Спорт».

Лещенко же призвал отечественных атлетов петь «Катюшу» самостоятельно. Это, к слову, санкции CAS тоже запрещают делать спортсменам.

«Думаю, они запретят и «Подмосковные вечера». Не надо было, может, будировать песню в качестве гимна. А просто петь «Катюшу» на пьедестале. Это будет достаточно хорошо.

Надо просто всем спортсменам, которые едут на Олимпиаду, выучить «Катюшу». И когда флаг поднимается, петь ее. Это будет достойным выходом из этой ситуации.

Запрет? А как спортсмену могут запретить петь что-то? Это может не звучать в трансляции, но человек может петь на пьедестале», — цитирует Лещенко «Чемпионат.com».

Софья Великая пообещала «быть терпимее и сильнее» и рассказала, что комиссия будет работать над подачей заявки на другую композицию. Она, впрочем, не исключила, что использование гимна МОК возможно.

«Почему нет? Можно бы было и сочинить песню, но опять же, это займет много времени и выбора. Куча нюансов по отношению к России. Всего не угадаешь и предугадаешь. Надо уже определяться с критериями и отправлять несколько вариантов на согласование. Что-то выберут, хватит уже заниматься ерундой», — произнесла она в интервью Sport24.

России запрещено использовать государственную символику на всех мировые турнирах до 16 декабря 2022 года. Российские спортсмены, которые смогут добиться участия в соревнованиях, английской будут выступать под аббревиатурой названия команды — ROC, и под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Что касается музыкального сопровождения, то предполагается, что окончательный вариант также будет использоваться и на чемпионатах мира.