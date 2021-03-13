Кризис миновал: «Зенит» разгромил «Ахмат» и укрепил лидерство

Ситуация в Российской премьер-лиге (РПЛ) стремительно меняется после каждого тура. Все лидеры вернулись после зимней паузы явно не в лучшем состоянии, поэтому происходящее в последнее время в чемпионате можно охарактеризовать примерно так: никто не хотел быть чемпионом.

Расклады

«Зенит» сыграл вничью в 20-м туре, но благодаря неудачам соперников даже укрепил свое лидерство. В 21-м туре питерский клуб проиграл, но тут уже конкуренты не дремали и сократили отставание от первого места до двух очков.

Но еще до начала матча «Зенит» — «Ахмат» ЦСКА потерпел поражение от тульского «Арсенала», так что питерцы при любых раскладах по итогам 22-го тура сохраняли первое место. «Спартак», чей матч с «Динамо» начинался позже, максимум мог приблизиться к «Зениту» на расстояние в одно очко.

Считать расклады всегда интересно — вопрос в том, что происходит с действующим чемпионом. В чемпионате, как мы уже говорили, «Зенит» сыграл вничью и проиграл, в обоих матчах пропустив по два гола. Плюс вылетел из Кубка России, проиграв дома тульскому «Арсеналу».

При этом каких-то очень серьезных проблем с составом у Сергея Семака нет. Да, снова на длительный срок выбыл Малком, но к его отсутствию уже все давно привыкли. Да, травмирован вратарь Кержаков, но заменяющий его Лунев — вполне квалифицированный вратарь. Да, Дзюба не успел набрать форму к началу чемпионата, но при этом скамейка у «Зенита» довольно серьезная. Добавим, что в игре с «Ахматом» не мог принять участие дисквалифицированный Деян Ловрен, его место в составе занял Дмитрий Чистяков. В остальном состав на игру у Семака был вполне привычный.

Про «Ахмат» можно сказать только, что клуб идет на 11-месте, стыковые матчи и вылет клубу уже не грозят, в чемпионате грозненцы максимум могут замахнуться на восьмое место. Так что почти наверняка все свои силы «Ахмат» бросит на Кубок России, где в четвертьфинале сыграет с «Уфой».

Семак

Забавно, что после возобновления сезона касательно тренерских отставок больше всего говорят о трех специалистах. О Сергее Семаке, Викторе Гончаренко и Доменико Тедеско. Команды этих специалистов занимают первые три места в РПЛ.

Что касается Семака, то помимо претензий к проваленной предсезонной подготовке (похоже, что так и есть), тренеру предъявляют катастрофу в Лиге чемпионов, конфликт с Артемом Дзюбой и Ярославом Ракицким, а также отсутствие тактического разнообразия в игре команды.

Первый тайм

Два момента, которые очень характеризуют начало этой игры. На восьмой минуте Мирослав Богосавац изящной вертушкой в стиле Зидана убрал двух соперников у своей штрафной, после чего начал атаку своей команды. На 12-й минуте Лукас Барриос, пытаясь сделать длинную передачу от своей штрафной, не находясь под прессингом, попал в собственного партнера по команде Вендела. А еще был эпизод, когда Марат Быстров показал красивое обманное движение, а затем прокинул мяч между ног Барриосу, после чего ускорился, получил ответный пас и чуть было опасно не прострелил.

«Ахмат» прессинговал, «Ахмат» смотрелся уверенно и куражно. А «Зенит» будто не знал, что ему делать на поле.

Первый момент в матче был также за «Ахматом». На седьмой минуте Богосавац прострелил с левого фланга в штрафную «Зенита», Владимир Ильин бил фактически с 11-метровой отметки, но просто не попал по мячу.

«Зенит» пробовал играть флангами, но там все было закрыто. «Зенит» пытался играть забросами на Дзюбу, но и там все было у «Ахмата» схвачено. Однако подходы к чужим воротам питерцы все же нашли. Выяснилось, что не надо забрасывать верхом на Дзюбу и рассчитывать на его скидки, достаточно просто дать ему мяч внизу.

На 14-й минуте хозяева разыграли накоротке комбинацию низом, Дзюба у линии штрафной отпасовал на Сердара Азмуна, но иранец пробил слишком сильно и неточно. На 20-й минуте «Зенит» моментально вышел от своих ворот после чужого «стандарта», мяч попал к Дзюбе, тот вывел один на один Далера Кузяева, но хавбек прокинул мяч мимо вратаря и ворот. На 25-й минуте Дзюба снова прекрасно ассистировал Азмуну, но удар того из штрафной отразил Гиорги Шелия.

А потом «Зенит» как будто выдохся — и в концовке тайма моменты были только у «Ахмата». На 34-й минуте Лунев выручил свою команду после удара в ближний угол Быстрова. Был неплохой удар Евгения Харина со штрафного в ближний угол, но там особых проблем у вратаря «Зенита» не возникло.

«Зенит» больше контролировал мяч, создал больше моментов, но не сказать, что полностью переиграл своего соперника.

Второй тайм

«Ахмат» снова начал бодро. С прессингом по всему полю, неплохими атаками через фланги и опасными стандартами. Но быстро пропустил.

На 51-й минуте Вячеслав Караваев подключился по флангу, получил мяч, продвинулся вперед и решился на удар метров с 25-ти — мяч по невероятной траектории обогнул вратаря Шелия и опустился за линией ворот. Потрясающий гол! 1:0.

«Ахмат» растерялся. К такому развитию событий команда Андрея Талалаева готова не была. «Зенит» полностью завладел преимуществом, и Азмун чуть было не забил второй гол: иранец зряче бил в дальний угол с линии штрафной, но Шелия среагировал. Поэтому тренер «Ахмата» выпустил на поле Исмаэла и Георгия Мелкадзе вместо Харина и Артема Тимофеева.

Но сделать на поле новые игроки ничего не успели. Чистяков упал в штрафной «Ахмата» после контакта с защитником грозненцев Александром Пуцко. Семак возмутился, требуя пенальти. Арбитр пошел смотреть экран VAR и требование главного тренера «Зенита» удовлетворил. Азмун не промахнулся с точки — 2:0.

После второго гола «Ахмат» матч закончил, а «Зенит» на кураже побежал добивать соперника.

На 75-й минуте после прострела в штрафную Азмун успел к мячу быстрее вратаря и защитников, в падении покатив на Дзюбу, и тот спокойно отправил в пустые ворота. Арбитр Мешков посмотрел VAR, но свое первоначальное решение оставил в силе. 3:0.

На 80-й минуте «Зенит» организовал быструю контратаку после неудачного розыгрыша «стандарта» в исполнении «Ахмата», за минуту до этого вышедший на поле Мостовой получил мяч уже в чужой штрафной, одним движением ушел от защитника и уложил снаряд в дальний угол. 4:0.

«Зенит» снова увеличил отрыв от ЦСКА до пяти очков, а вот «Спартак» сегодня может обогнать армейцев и выйти на второе место.