Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонЛиверпуль
0:1
закончен
Испания / Примера
БарселонаУэска
4:1
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСпартак
online
ЛокомотивЙокерит
online
Ак БарсТорпедо
online
Салават ЮлаевТрактор
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
0:6
закончен
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
4:5 (ОТ)
закончен
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
4:1
закончен
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
2:3 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
2:4
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
4:3
закончен
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
2:1
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
перенесен
Единая лига ВТБ
ЦСКА Химки
92:73
закончен
Зенит Парма
89:84
закончен
Лига чемпионов
Манчестер Сити Боруссия М
23:00
Реал Мадрид Аталанта
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
02:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
02:30
Миннесота УайлдАризона Койотс
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Калев
20:00
Россия / Премьер-Лига
РоторРостов
18:00
ЦСКАЗенит
20:00
АхматАрсенал
20:00
Лига чемпионов
Челси Атлетико М
23:00
Бавария Лацио
23:00
Италия / Серия А
ТориноСассуоло
17:00
Испания / Примера
СевильяЭльче
21:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:30
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Развернуть

Товарищи по несчастью: Большунов и Клебо сдались в пасьюте

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Крюгер выиграл гонку преследования на этапе КМ, Большунов — шестой

На этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине мужчины бежали гонку преследования на 50 км. Выиграл пасьют норвежец Симен Крюгер, а главные фавориты Александр Большунов и Йоханнес Клебо неожиданно не попали на пьедестал. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Скопировать ссылку

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.

Результаты всех россиян: Большунов (6), Якимушкин (13), Червоткин (19), Мальцев (27), Белов (58), Мельниченко (59), Порошкин (62), Семиков (DNF).

Какой-то безумный финиш! Тяжело было предположить, что не выдержат Большунов и Клебо темп, но так оно и получилось. Все разборки остались на чемпионате мира.

Йоханнес Клебо не попадает на пьедестал и становится четвертым. Большунов — только шестой.

Ханс Холунд занимает второе место, бронзу забирает швед Йенс Бурман.

Симен Крюгер становится победителем королевского марафона и последней гонки сезона. Вот так развязка!

Да, не хватает все-таки Большунову сил, и уже довольно много он проигрывает. Крюгер, Бурман и Холунд.

Ух! Большунов, как и Клебо, не выдерживает темп и чуть отстает от лидеров. Зато Голберг ускорился.

Холунд на старте подъема Большунова обгоняет, четверка держится рядом. А вот Клебо дает небольшой просвет.

Большунов делает классный рывок на подъеме и вытесняет Холунда с первого места. Червоткин, увы, сольный проход свой заканчивает тем, что теперь вне топ-10.

Догнали Червоткина все-таки. Подсказали ему, что надо садиться в группу перед последним подъемом.

Мальцев и Якимушкин уже просвет имеют. Сбавили темп и выбились из лидирующей группы.

До финиша остается 5 км. Большунов по-прежнему никуда не торопится и выжидает момент, чтобы идти в отрыв. За 2 км до финиша будет подходящий для этого подъем.

Снова Червоткин увеличивает преимущество до 15 секунд. И, конечно, довольно неожиданно это.

Очень долго держится отрыв Червоткина, да и лидеры боятся идти на обгон. Большунов копит силы, сидит глубоко в пелотоне.

Белову тяжеловато — больше 40 секунд проигрывает. Там же и Мельниченко.

Большой пелотон разорвался из-за активных действий Червоткина. Первую группу возглавляет Крюгер теперь. Далее Амундсен, Холунд, Клебо и Большунов.

Червоткин очень здорово дергает соперников, заставляет их нервничать, поскольку сокращается отставание, но догнать его не могут.

Из россиян Большунов, Якимушкин и Мальцев в группе лидеров остаются. Червоткина уже догоняют.

Значительно возрос темп. Периодически такие скачки происходят через каждые 2-3 км.

До 30 секунд выросло преимущество Червоткина, но вот начинает оглядываться Алексей. В группе преследователей ситуация не меняется. Все-таки 15 км до финиша.

Еще один норвежец Амундсен наравне с лидерами работает. Большунов дышит ему в спину, но пока не стремится выходить вперед.

Червоткин увеличивает отрыв до 26 секунд от Клебо и Большунова. В случае попадания в тройку он может обойти Спицова в общем зачете.

Пока ситуация такая: Червоткин убегает вперед секунд на десять, а Большунов держит группу.

Порошкин, к сожалению, начинает отставать — уже 40 секунд проигрывает.

Червоткин держится в тройке лидеров. Надо сказать, что первая группа довольно большая, не слишком растянулся пелотон.

Большунов все-таки подбирается к голове и меняет Клебо на лидирующей позиции. Впрочем, за 24 км они еще много раз рокироваться будут.

Клебо тем временем решил немного полидировать и тянет группу. Большунов держит дистанцию.

Опасный спуск все преодолевают успешно. В отрыв никто не стремится уходить.

Якимушкин и Мельниченко тоже в игре — семь секунд отставание.

Большунов и Клебо бегут рядом, но в глубине. Они понимают, что пока рано включаться.

20 км позади. Червоткин предпринял попытку убежать в лидерах, но понял, что идея бессмысленная. Первая группа идет серьезным темпом.

Большунов на отсечке проигрывал семь секунд вместе с Клебо, а лидерство забрал норвежец Голберг. Экономит силы россиянин, но уже начинает включаться потихоньку.

Ну, и никак нельзя не вспомнить о событиях, произошедших в последней гонке чемпионата мира, когда Клебо задел Большунова на финише и лишил того шансов на золото, а сам впоследствии был дисквалифицирован. Марафоны — это вообще не конек Йоханнеса, но в последнее время он очень прибавил в этом компоненте. Сегодня будет очередная проверка.

Сегодняшний марафон с точки зрения турнирных раскладов ничего не меняет, поскольку Большунов еще в феврале обеспечил себе досрочную победу в общем зачете во второй раз подряд. Норвежцы и шведы не участвовали в этапах в январе и пропустили множество гонок, так что конкурентов у Сан Саныча не было.

Накануне состоялся мужской масс-старт. В гонке одержал победу Большунов — причем в доминирующем стиле. Йоханнес Клебо стал вторым.

Основные события марафона стартуют не ранее, чем через час.

Гонка началась!

От сборной России в гонке участвуют Александр Большунов (1-й стартовый номер), Артем Мальцев (6), Алексей Червоткин (10), Иван Якимушкин (25), Евгений Белов (27), Илья Порошкин (32), Илья Семиков (34) и Андрей Мельниченко (64).

Начало гонки — в 12.35 мск.

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужской гонки преследования свободным стилем на 50 км в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.