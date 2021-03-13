Товарищи по несчастью: Большунов и Клебо сдались в пасьюте

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.
Результаты всех россиян: Большунов (6), Якимушкин (13), Червоткин (19), Мальцев (27), Белов (58), Мельниченко (59), Порошкин (62), Семиков (DNF).
Какой-то безумный финиш! Тяжело было предположить, что не выдержат Большунов и Клебо темп, но так оно и получилось. Все разборки остались на чемпионате мира.
Йоханнес Клебо не попадает на пьедестал и становится четвертым. Большунов — только шестой.
Ханс Холунд занимает второе место, бронзу забирает швед Йенс Бурман.
Симен Крюгер становится победителем королевского марафона и последней гонки сезона. Вот так развязка!
Да, не хватает все-таки Большунову сил, и уже довольно много он проигрывает. Крюгер, Бурман и Холунд.
Ух! Большунов, как и Клебо, не выдерживает темп и чуть отстает от лидеров. Зато Голберг ускорился.
Холунд на старте подъема Большунова обгоняет, четверка держится рядом. А вот Клебо дает небольшой просвет.
Большунов делает классный рывок на подъеме и вытесняет Холунда с первого места. Червоткин, увы, сольный проход свой заканчивает тем, что теперь вне топ-10.
Догнали Червоткина все-таки. Подсказали ему, что надо садиться в группу перед последним подъемом.
Мальцев и Якимушкин уже просвет имеют. Сбавили темп и выбились из лидирующей группы.
До финиша остается 5 км. Большунов по-прежнему никуда не торопится и выжидает момент, чтобы идти в отрыв. За 2 км до финиша будет подходящий для этого подъем.
Снова Червоткин увеличивает преимущество до 15 секунд. И, конечно, довольно неожиданно это.
Очень долго держится отрыв Червоткина, да и лидеры боятся идти на обгон. Большунов копит силы, сидит глубоко в пелотоне.
Белову тяжеловато — больше 40 секунд проигрывает. Там же и Мельниченко.
Большой пелотон разорвался из-за активных действий Червоткина. Первую группу возглавляет Крюгер теперь. Далее Амундсен, Холунд, Клебо и Большунов.
Червоткин очень здорово дергает соперников, заставляет их нервничать, поскольку сокращается отставание, но догнать его не могут.
Из россиян Большунов, Якимушкин и Мальцев в группе лидеров остаются. Червоткина уже догоняют.
Значительно возрос темп. Периодически такие скачки происходят через каждые 2-3 км.
До 30 секунд выросло преимущество Червоткина, но вот начинает оглядываться Алексей. В группе преследователей ситуация не меняется. Все-таки 15 км до финиша.
Еще один норвежец Амундсен наравне с лидерами работает. Большунов дышит ему в спину, но пока не стремится выходить вперед.
Червоткин увеличивает отрыв до 26 секунд от Клебо и Большунова. В случае попадания в тройку он может обойти Спицова в общем зачете.
Пока ситуация такая: Червоткин убегает вперед секунд на десять, а Большунов держит группу.
Порошкин, к сожалению, начинает отставать — уже 40 секунд проигрывает.
Червоткин держится в тройке лидеров. Надо сказать, что первая группа довольно большая, не слишком растянулся пелотон.
Большунов все-таки подбирается к голове и меняет Клебо на лидирующей позиции. Впрочем, за 24 км они еще много раз рокироваться будут.
Клебо тем временем решил немного полидировать и тянет группу. Большунов держит дистанцию.
Опасный спуск все преодолевают успешно. В отрыв никто не стремится уходить.
Якимушкин и Мельниченко тоже в игре — семь секунд отставание.
Большунов и Клебо бегут рядом, но в глубине. Они понимают, что пока рано включаться.
20 км позади. Червоткин предпринял попытку убежать в лидерах, но понял, что идея бессмысленная. Первая группа идет серьезным темпом.
Большунов на отсечке проигрывал семь секунд вместе с Клебо, а лидерство забрал норвежец Голберг. Экономит силы россиянин, но уже начинает включаться потихоньку.
Ну, и никак нельзя не вспомнить о событиях, произошедших в последней гонке чемпионата мира, когда Клебо задел Большунова на финише и лишил того шансов на золото, а сам впоследствии был дисквалифицирован. Марафоны — это вообще не конек Йоханнеса, но в последнее время он очень прибавил в этом компоненте. Сегодня будет очередная проверка.
Сегодняшний марафон с точки зрения турнирных раскладов ничего не меняет, поскольку Большунов еще в феврале обеспечил себе досрочную победу в общем зачете во второй раз подряд. Норвежцы и шведы не участвовали в этапах в январе и пропустили множество гонок, так что конкурентов у Сан Саныча не было.
Накануне состоялся мужской масс-старт. В гонке одержал победу Большунов — причем в доминирующем стиле. Йоханнес Клебо стал вторым.
Основные события марафона стартуют не ранее, чем через час.
Гонка началась!
От сборной России в гонке участвуют Александр Большунов (1-й стартовый номер), Артем Мальцев (6), Алексей Червоткин (10), Иван Якимушкин (25), Евгений Белов (27), Илья Порошкин (32), Илья Семиков (34) и Андрей Мельниченко (64).
Начало гонки — в 12.35 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужской гонки преследования свободным стилем на 50 км в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.