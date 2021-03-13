Товарищи по несчастью: Большунов и Клебо сдались в пасьюте

Ну, и никак нельзя не вспомнить о событиях, произошедших в последней гонке чемпионата мира, когда Клебо задел Большунова на финише и лишил того шансов на золото, а сам впоследствии был дисквалифицирован. Марафоны — это вообще не конек Йоханнеса, но в последнее время он очень прибавил в этом компоненте. Сегодня будет очередная проверка.