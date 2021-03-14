Панарин вернулся с ассистом, у Овечкина гол: как прошел день в НХЛ

Игровой день за океаном ознаменовался долгожданным возвращением лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина, пропустившего девять матчей после скандала из-за слов бывшего тренера Андрея Назарова.

Панарин получил 18:45 игрового времени в победном матче с «Бостоном» и сходу сумел отметиться результативной передачей, закончив встречу с показателем полезности +1. В моменте с голом Райана Строума россиянин первым сыграл на подборе после того, как Ярослав Галак отразил бросок в исполнении Колина Блэквелла, и выписал красивейший ассист напарнику, отрезав одним пасом в касание всю защиту сопернику. Строуму оставалось только попасть в ворота «Брюинз».

Панарин увеличил количество набранных очков в сезоне до 19 (5+14) после 15 сыгранных матчей.

«Возвращение Панарина привнесло очень много положительных вещей. Не только на льду, но и в психологическом плане. На мой взгляд, наши ребята, безусловно, высоко его ценят. Он любим всеми как товарищ по команде. И он действительно отличный партнер. Парни по многим причинам очень хотели, чтобы он вернулся. И вот мы включили его в наш состав и внезапно получили немного больше куража и раскрепощенности. Я просто горжусь своими парнями», — приводит слова главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Не молчал в этом матче и другой российский форвард «Рейнджерс», в отсутствии Панарина игравший и за себя, и за Хлебушка.

Павел Бучневич сначала поучаствовал в первом голе своей команды, ассистировав К'Андре Миллеру...

K'Andre Miller makes it 1-0 pic.twitter.com/MBZKuLOhyS — Rangers on MSG+ @ 12:30 (@RangersMSGN) March 13, 2021

А в концовке встречи поставил точку, забросив в ворота «Брюинз» четвертую шайбу и установив счет 4:0 в пользу «Нью-Йорка».

Бучневич остается лидером «Рейнджерс» по системе гол+пас, заработав 22 (8+14) очка в сезоне.

You love to see it. pic.twitter.com/qUOPKiuXnj — New York Rangers (@NYRangers) March 13, 2021

Кстати, после матча «Нью-Йорк» анонсировал возвращение в клуб 21-летнего Виталия Кравцова, выступавшего за «Трактор» в КХЛ в нынешнем сезоне. Нападающего «Рейнджерс» задрафтовали еще в 2018-м, но в НХЛ он так и не дебютировал. Теперь у «синерубашечников» будет на одного россиянина больше.

Эффективно играли и россияне из «Вашингтона», который едва не упустил победу над «Филадельфией» — 5:4.

Открыл счет в игре форвард «Кэпиталз» Даниэль Спронг, а одним из ассистентов выступил как раз Евгений Кузнецов, увеличивший свою результативную серию до трех матчей.

Daniel Sprong chips one home past Elliott to open the scoring!#ALLCAPS pic.twitter.com/5HNZJ0lB3s — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 14, 2021

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет очередной красивейший гол в большинстве, поразив ворота «Флайерз» мощным броском из зоны круга вбрасывания. По итогам встречи он был признан первой звездой игры.

Alex Ovechkin conecta fuerte con su muсeca y llega 716 goles, tras marcar en Power Play, para el 4-2 de los Capitals pic.twitter.com/sM3Rn6adAM — NHL Espaсol (@nhlespanol) March 14, 2021

Благодаря этому голу Овечкин вплотную приблизился к шестому место в списке лучших снайперов в истории НХЛ — теперь у него 716 голов. До Фила Эспозито остается одна шайба.

«Даллас» снова потерпел поражение (уже 15-е в сезоне), на этот раз — в овертайме от «Коламбуса» со счетом 4:5.

Вратарь Антон Худобин всю встречу провел на скамейке, а вот нападающий «Старз» Денис Гурьянов сумел забить впервые с 3 января, прервав 15-матчевую безголевую серию.

Denis Gurianov ties it up at 3 in the third, putting home a fantastic pass from Dickinson!#GoStars pic.twitter.com/nypWTIacc9 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 14, 2021

Евгений Малкин помог «Питтсбургу» одержать пятую победу подряд, всухую обыграв «Баффало» — 3:0. «Сэйбрз», впрочем, победи не видели с конца января.

Российский форвард сделал результативную передачу в моменте с первым голом «Пингвинз» на Джейка Гюнцеля, реализовавшего большинство.

Fargo goal #172 - Jake Guentzelpic.twitter.com/TflTUF1qXR — Fargo Frostbite (@FargoFrostbite) March 14, 2021

Малкин набрал 22 (7+15) очков в сезоне. Ассистентская серия нападающего составляет семь матчей.

«Нью-Йорк Айлендерс» оформил восьмую победу кряду, разобравшись с «Нью-Джерси Дэвилз» Дмитрия Куликова и Михаила Мальцева. А звание третьей звезды встречи получил российский голкипер «островитян» Семен Варламов, отразивший 26 бросков по своим воротам.

#Isles Stars of the Game



@BellowsKieffer

Jordan Eberle

Semyon Varlamov pic.twitter.com/AiPfoH1APA — New York Islanders (@NYIslanders) March 14, 2021

«Тампа» ждет возвращение Никиты Кучерова к плей-офф, а пока побеждает и без него. Этой ночью «Лайтнинг» со счетом 6:3 нанесли поражение «Нэшвиллу».

У защитника «молний» Михаила Сергачева на счету голевая передача, которых у него в сезоне стало 17.

NHL Video Highlight - Brayden Point skates in and fires a quick wrist shot that barrels through traffic and past Pekka Rinne to extend the Lightning's lead to 4-1. pic.twitter.com/B0x1doGwVb — Lightning Game Bot (@lightning_game) March 14, 2021

В составе проигравших сумел отличиться российский нападающий Яков Тренин, заработавший коэффициент полезности +2.

У 24-летнего форварда — гол+пас. Это вторая шайба Тренина в карьере в НХЛ.

«Флорида» со счетом 4:2 одержала победу над «Чикаго». Третьей звездой матча стал голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, сделавший 30 спасений.

[RESULTATS] Samedi 13 Mars 2021#Blackhawks - #FlaPanthers



Aleksander Barkov (FLA) || 1 But, 1 Assist, +2



Anthony Duclair (FLA) || 2 Assists, +2



Sergei Bobrovsky (FLA) || 30 Arrкts, 93.8% pic.twitter.com/cvToAsghyu — 4 Majeur (@4Majeur) March 14, 2021

Владимир Тарасенко вернулся после травмы только неделю назад, но уже потерпел четыре поражения с «Сент-Луисом». Так или иначе, результативно выступать россиянину это не мешает.

В проигранном «Вегасу» (1:5) матче Тарасенко отметился результативной передачей. После четырех сыгранных матчей у форварда «Блюз» 4 (1+3) очка.