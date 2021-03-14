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Под гимн России: Большунов смазал последнюю гонку, но забрал титул

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Большунов стал шестым в пасьюте в Энгадине и заполучил Кубок мира

Очередной сезон лыжных гонок подошел к концу. В финальной гонке Кубка мира россиянка Юлия Ступак завоевала бронзу и сохранила второе место в личном зачете, а Александр Большунов проиграл дуэль Йоханнесу Клебо и остался без медали, при этом защитив свой Большой хрустальный глобус.

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Многострадальный сезон лыжных гонок наконец-то подошел к концу. Трудности, которые из-за коронавируса возникли еще в прошлом розыгрыше Кубка мира, приумножились в нынешнем, от чего пострадали, безусловно, все спортсмены, но норвежцы — в частности. Из-за пандемии вся норвежская сборная пропустила целый ряд этапов, в том числе и старты на «Тур де Ски», по той же причине само количество стартов также сократилось. Последние этапы, которые должны были принять Хольменколлен и Лиллехаммер, были в конце концов и отменены, и финальные соревнования в итоге прошли в швейцарском Энгадине.

После масс-стартов, ставших для россиян Юлии Ступак и Александра Большунова триумфальными, закрылась программа всего сезона пасьютом.

Первыми 30-километровку бежали женщины. Одна из лучших отечественных лыжниц и лидер национальной сборной в этом году Юлия Ступак с самого старта ворвалась в группу лидеров, где ее окружили норвежка Хейди Венг, шведка Эбба Андерссон, американка Джессика Диггинс и Лаура Гиммлер из Германии. Немка заданного темпа впоследствии не выдержала и опустилась в группу преследования, лидеры же до последнего вели друг с другом борьбу за золото. Лишь за несколько километров до финиша Диггинс, наконец, сдалась из-за усталости, а у Андрессон попытка уйти в отрыв не удалась. С этой задачей на подъеме справилась Венг: норвежка резко взвинтила темп и к финишу бежала уже практически без сопротивления, ведь Андрессон рывок соперницы буквально прозевала. Что касается Ступак, то у россиянки уже развернулась дуэль с Диггинс за бронзу, и победу в этой борьбе в итоге одержала именно отечественная лыжница, у которой осталось больше сил, чем у американки.

Впрочем, Диггинс лидерство в общем женском сохранила уже давно, набрав в итоге 1347 очков. Ступак же осталась позади американской лыжницы (1079 баллов), оставив Андрессон (1011) позади себя.

«Очень классный сезон. Я даже сейчас не совсем понимаю, что он заканчивается. Самочувствие — более-менее, мне нравится. Я пока не набегалась. Так долго ждала пока меня выпустят уже побегать. Выпустили — и по щелчку пальцев все закончилось. Хотя пока еще не закончилось, впереди чемпионат России. Конечно, хотелось бы продлить, но в то же время рада, что всё закончилось на такой хорошей ноте. Мне удалось сохранить вторую позицию в общем зачете, и это для меня впервые. Это большой шаг вперед», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Подвели финальную черту мужчины, которые выдали невероятно классную гонку.

Группу лидеров на первых 15 км возглавил норвежец Пол Голберг, Большунов же бежал позади и сохранял силы на финальные километры. Но по-настоящему удивил всех другой россиянин — Алексей Червоткин, который уже прославился своей настырностью и самоуверенностью в эстафете на минувшем чемпионате мира в Оберстдорфе. Если сначала он замыкал пятый десяток, то после первой отсечки резко взвинтил темп и убежал в лидеры, впоследствии создав огромный отрыв от преследователей. В один момент преимущество Червоткина составляло более половины минуты, однако к отсечке в 40 км 25-летний олимпийский призер Пхенчхана-2018 все же не смог сохранить этот отрыв — россиянина буквально покинули силы, и он сначала растерял преимущество, а затем и вовсе выбыл из группы лидеров.

В этот момент на первый план уже встал Большунов, который как раз готовился показать всю свою мощь на последнем отрезке, но Сан Саныч, также заметно устав, немного прозевал рывок норвежца Симена Хегстада Крюгера и догнать его уже не сумел: борьба за золото развернулась уже между Крюгером, его соотечественником Хансом Кристером Холундом и Йенсом Бурманом из Швеции. В итоге именно в таком порядке они и финишировали. Большунов же расположился на шестой строчке, пропустив также вперед себя и Голберга с Йоханнесом Клебо.

Впрочем, россиянин сему факту особо не расстроился, ведь после гонки его под гимн России порадовали Большим хрустальным глобусом, который Сан Саныч завоевал во второй раз подряд, причем заочно оформив защиту титула еще в начале февраля.

«Кубок мира уже хотели упаковать — пришлось его достать и пофотографироваться. Кто-то считает, что в том сезоне титул достался мне случайно? Ну, два года подряд Кубок мира уехать в Россию по ошибке не может. Будем стараться удерживать титул как можно дольше. Что могу посоветовать в данном случае? Нужно просто на протяжении сезона быть вверху протокола, стараться выигрывать все гонки. Не только спринт, например, или марафон, а все дисциплины, участвовать в них.», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Теперь у лучшего российского лыжника — и мира в том числе — впереди ждет грандиозная свадьба с Анной Жеребятьевой, хороший отдых, а затем и подготовка к новому, более трудному сезону, ведь теперь цель Сан Саныча — победа на Олимпиаде в Пекине.