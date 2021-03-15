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«Добился результата, несмотря на гонения»: Большунов может получить госнаграду

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Лыжника Большунова хотят представить к госнаграде за победу в Кубке мира

Фантастическое выступление Александра Большунова, который стал единственным российским лыжником, завоевавшим Большой Хрустальный глобус, впечатлило в нынешнем сезоне не только любителей спорта, но и депутатов Госдумы. Они выступили с инициативой наградить атлета от имени государства. Однако не все представители власти согласны с этой идеей.

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Российский лыжник Александр Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то, что происходит, — гонения, притеснения, обвинения.

Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде»,

— сказал Свищев в интервью ТАСС.

Действительно, выступление уроженца Брянской области в сезоне-2020/21 можно назвать фантастическим: победа в общем зачете Кубка мира, первенство по итогам многодневки «Тур де Ски», четыре медали чемпионата мира (включая долгожданное золото в скиатлоне) — и все это в условиях жесточайшей конкуренции со стороны норвежцев.

Однако в Государственной думе не все согласны с решением представить к награде лидера сборной под руководством Елены Вяльбе.

«Вообще это обычно делается после Олимпиады — за Кубки мира и чемпионаты мира спортсмены не награждаются. Есть определенные правила. Раньше, например, заслуженного мастера спорта давали в том случае, если атлет одерживал как минимум две победы на мировом первенстве.

Если бы всем чемпионам мира давали государственные награды, представляете, сколько у нас обладателей было бы? Награда будет обесценена, это мое личное мнение»,

— сказал бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Владимир Драчев в интервью «СЭ».

С бывшим руководителем отечественного биатлона можно согласиться — регулярное присвоение государственных наград происходит после Олимпийских игр. Традиционно спортсмены получают ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, ордена Почета и ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней.

В 2018 году Александр Большунов уже был награжден орденом Дружбы — на Играх в Пхенчхане лыжник смог принести сборной четыре медали (три серебряных и одну бронзовую). В указе президента России Владимира Путина сказано, что спортсмен был отмечен за «высокие спортивные достижения на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане, проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность».

Но далеко не всегда признание со стороны государства находит только тех, кто принес медали чемпионатов мира или Олимпиады. Например, в 2018 году российский спортивный бомонд серьезно возмутился присвоением наград национальной футбольной сборной, которая вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата мира, не заработав никаких призов.

Орден Александра Невского получил заслуженный тренер России Станислав Черчесов. Орден Почета — заслуженные мастера спорта Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Остальные члены сборной были удостоены почетных грамот президента.

Нынешний случай с Большуновым не выглядит столь скандальным, особенно на фоне того, что ему на чемпионате мира пришлось защищать честь страны без флага и гимна. Депутат Виталий Милонов считает, что уже за это ему можно присудить награду.

«Надо посмотреть, что можно расценить как государственную заслугу. Я не против. Большунову было тяжело. Я первым выступал за то, чтобы его отметить, чтобы кроме спортивных почестей была еще какая-то награда. Может быть, можно даже рассмотреть вопрос о создании на государственном уровне специальной награды, чтобы отмечать не только спортивное достижение, но и защиту чести страны», — сказал Милонов в интервью «СЭ».

Депутат Николай Валуев в свою очередь рекомендует не спешить с тем, чтобы награждать Большунова:

«Скажу так: вот когда Большунов закончит свою спортивную карьеру, то тогда по совокупности его заслуг спортивные организации могут выступить с той инициативой, которую предложил Свищев.

Давайте не будем мешать все в кучу. Да, на Россию оказывается немыслимое давление. И обязательно в подходящее время мы отметим наградой наших спортсменов за то, что они проявили терпение в сложившихся условиях и смогли достичь успехов. Главное только, чтобы об этом никто не забыл»,

— передает слова Валуева «СЭ».

Как бы там ни было, Александр Большунов навсегда вписал свое имя в историю отечественного лыжного спорта, став первым в нашей стране победителем Кубка мира и вернув Россию на золотой пьедестал.