Возвращение Головина и Дзюбы: кого Черчесов вызвал на отбор ЧМ-2022

Состав сборной

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отбора на чемпионат мира — 2022. Российская команда должна сыграть 24 марта на выезде с Мальтой, 27-го числа — дома со Словенией, а 30-го — в гостях против Словакии.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Андрей Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все трое — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Национальная команда начнет подготовительные сборы 18 марта в Сочи. Тренерский штаб подчеркнул, что в составе еще возможны изменения.

Сюрпризы в составе

Впервые в карьере в главную сборную страны попал 32-летний вратарь Юрий Дюпин, который долго скитался по клубам ФНЛ и ПФЛ, пока в 2019 году на правах свободного агента не перешел в «Рубин», где в нынешнем сезоне добился прогресса при Леониде Слуцком. В недавнем матче против «Зенита» Дюпин вытащил пенальти от Дзюбы на 99-й минуте встречи и сохранил победу для своей команды (2:1). Судя по всему, это хладнокровие впечатлило Станислава Черчесова.

«Получил поздравления от партнеров по команде, плюс телефон разрывается. На душе радость. Это новый вызов, — признался Дюпин Sport24. — Хочу спасибо сказать тренеру вратарей «Рубина» Сергею Викторовичу Козко — во многом это его заслуга, а также заслуга главного тренера Леонида Викторовича Слуцкого. Большое спасибо за то, что подняли меня на такой уровень».

При этом молодого Александра Максименко из «Спартака», который недавно здорово отыграл в дерби против «Динамо» (2:1), Черчесов не вызвал, но это объяснимо: голкипер сыграет на молодежном чемпионате Европы — 2021, который пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии.

Гораздо любопытнее, что конкуренцию тому же Дюпину проиграли опытные Маринато Гильерме («Локомотив») и Андрей Лунин («Зенит»), которые когда-то были первыми номерами сборной. Теперь их нет даже в заявке, а в качестве основного голкипера в команду снова вызван 34-летний капитан «Динамо» Антон Шунин.

В линии обороны привлекает внимание левый защитник «Рубина» Илья Самошников, который, как и Дюпин, впервые получил вызов в сборную.

23-летний игрок, который всего год назад перешел в стан казанцев из московского «Торпедо», выступающего во втором по силе дивизионе страны, раскрылся при Слуцком и теперь навяжет реальную конкуренцию за место в сборной.

Также интересно будет посмотреть в защите на 30-летнего Александра Жирова (если он появится на поле). Игрок ростом 193 см выступает за команду «Зандхаузен» из второго дивизиона чемпионата Германии. Впервые он вызывался в сборную еще в 2015 году Фабио Капелло, а в сентябре 2020-го его приглашал и Черчесов, но игровых минут Жиров тогда не получил.

В полузащите серьезных сюрпризов не произошло, однако можно поздравить Резиуана Мирзова с тем, что благодаря отличному выступлению за «Химки», куда его отправил в аренду московский «Спартак», он сумел вернуться в заявку сборной.

Также особый интерес всегда вызывают «легионеры» — Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако»), которые в кои-то веки оказались вдвоем в сборной. В последнее время этому мешали то травмы, то необходимость закрепляться в зарубежных клубах.

Головин вообще не вызывался в сборную с осени 2019 года из-за серьезных травм.

Однако теперь хавбек «Монако» набрал сумасшедшую форму и с момента своего возвращения в состав «Монако» в январе 2021 года забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

У Миранчука в «Аталанте» дела идут не так хорошо: Джан Пьеро Гасперини считает, что россиянин до сих пор не влился в игру команды, и продолжает держать его на лавке, выпуская на издевательские восемь минут и лишь иногда доверяя сыграть тайм или чуть больше. Остается надеяться, что выступления за сборную помогут Миранчуку обрести былую уверенность в себе и в чем-то убедить тренера.

В линии нападения Черчесов собрал трех более-менее однотипных форвардов — Дзюбу, Заболотного и Соболева, которые обладают высоким ростом и могут хорошо бороться за верховые мячи и замыкать в штрафной.

Дзюба, кстати, впервые попал в сборную (и сразу в качестве капитана) после скандала с интимным видео с его участием, выложенным в сеть неизвестными злоумышленниками. В отсутствие нападающего «Зенита» сборная России не смогла победить в товарищеском матче Молдавию (0:0) и проиграла важные матчи в Лиге наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5). Может быть, с капитаном в составе команда заиграет по-новому.

При этом вызывает удивление, что в заявку не попал Федор Смолов — разноплановый форвард, который способен креативно действовать в подыгрыше.

Нападающий «Локомотива» шикарно вернулся после недавней мышечной травмы, сразу забив по голу в двух матчах — против тульского «Арсенала» (3:0) и «Сочи» (3:1). Но, возможно, Черчесов посчитал, что Смолов должен получить еще время на отдых и решил не форсировать его возвращение. Будем надеяться, что это не скажется на результатах сборной в негативном ключе.

Нет права на ошибку

Россия попала в довольно ровную группу отбора — H, где, помимо уже упомянутых соперников, сыграют еще Хорватия и Кипр.

Единственной выбивающейся из общего уровня командой здесь является Хорватия, которая в 2018 году взяла серебро мундиаля. Однако и этот коллектив уже не выглядит таким мощным из-за солидного возраста основных звезд. Так, в последних четырех матчах «шашечные» потерпели три поражения (от Швеции, Португалии и Франции в рамках Лиги наций) и один раз сыграли вничью (в товарищеской игре с Турцией — 3:3).

Таким образом, реальные шансы на первое место в группе H, которое позволяет напрямую попасть на чемпионат мира, есть почти у всех команд секстета — России, Хорватии, Словении и Словакии.

Борьба за первую строчку будет невероятно плотной, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться даже в матчах с Мальтой и Кипром, чтобы не допустить глупую потерю очков.

Команда, занявшая второе место в группе, тоже получит шанс на мундиаль, однако ей придется пройти дополнительный плей-офф и встретиться с еще двумя соперниками в матчах на вылет. В общем, лучше не создавать себе таких сложностей и сразу попытаться запрыгнуть на первую строчку.