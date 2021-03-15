WADA не против: «Хаасу» Мазепина разрешили болид с флагом России

Санкции в отношении российского спорта из-за масштабного допингового скандала не заденут «Хаас», где выступает Никита Мазепин.

Портал Formula1News.co.uk со ссылкой на источник во Всемирном антидопинговом агентстве пишет, что WADA завершило расследование по поводу ливреи нового болида «Формулы-1» в цветах российского триколора. В настоящий момент международная комиссия по борьбе с допингом приняла решение не предпринимать в отношении «Хаас» каких-либо действий и не будет запрещать американской команде использовать спорную раскраску, вызвавшую неоднозначную реакцию в мировом спортивном сообществе.

«Хаас» презентовал болид под названием VF-21 в начале марта. Дизайнер Брэндон Сибер раскрасил машину с использованием белого, синего и красных цветов, а их расположение на некоторых частях автомобиля символизирует флаг России. В аналогичной раскраске — и вся форма «Хаас», лишь комбинезоны «Хаас» выполнены преимущественно в белом цвете и на них отсутствуют фамилии и флаги.

Пожелание цветовой палитры было вызвано тем, что титульным спонсором команды в предстоящем сезоне будет компания «Уралкалий» российского предпринимателя Дмитрий Мазепина, отца новоиспеченного пилота «Хаас» Никиты Мазепина. Логотип бренда также нанесен на болид.

Тогда немецкое издание Motorsport-Total даже написало о том, что «во времена, когда российский спорт унижен», такой проект «Хааса», ассоциирующийся с Россией, «должен понравиться могущественному президенту Владимиру Путину». Авторы статьи Кристиан Ниммерволл и Люк Смит допустили, что ливрея «Хаас» якобы может быть «сигналом к Путину» со стороны Мазепина с целью поиска сильных финансовых партнеров для приобретения команды. Впрочем, на сегодняшний день, как утверждают боссы «Хаас», они не рассматривают вариант с продажей.

Учитывая санкции WADA о двухлетнем запрете на участие российских спортсменов под государственной символикой, в том числе и на изображение ее на одежде и оборудовании, возник вопрос, одобрят ли комитеты ливрею «Хаас». Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила «российскую» раскраску болида, а вот в WADA ей заинтересовались и инициировали проверку, последствием которой теоретически мог стать штраф для команды или требование изменить раскраску. При этом в «Хаас» уточнили, что ливрея была разработана еще до решения Спортивного арбитражного суда. Напомним, что CAS объявил о санкциях во второй половине декабря 2020-го, а Мазепина подписали в «Хаас» в начале того же месяца (де-факто об этом стало известно значительно раньше).

«Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг в качестве российского флага, но эти цвета можно использовать в ливрее. В конце концов спортсмены не могут использовать российский флаг, а не команды, а мы — американская команда», — объяснил руководитель «Хааса» Гюнтера Штайнера для RaceFans.

«Мы напрямую не общаемся с WADA, это происходит через FIA. Думаю, «Ф-1» немного отличается от других видов спорта — мы не спортсмены, мы команда, и мы не российская команда», — добавил он.

Российская автомобильная федерация позднее подтвердила, что, поскольку санкции распространяются и на соревнования «Ф-1», 22-летний Мазепин будет выступать на них в статусе нейтрального атлета.

«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — приводит слова представителя РАФ «Р-Спорт».

Кстати, в «Формуле-2» тоже есть болид, окрашенный в цвета, напоминающие российский флаг, однако расположенные другим способом. На нем катается основной пилот Prema Racing и член гоночной Академии «Феррари» россиянин Роберт Шварцман. На машине присутствует и изображение национального триколора — молодежные серии не попадают под запрет WADA, так что это решение в рамках закона.

В сезоне-2021 боевыми пилотами «Хаас» будут дебютанты «Формулы-1» Мазепин и сын семикратного чемпиона мира Михаля Шумахера Мик. Они сменили в команде Ромена Грожана и Кевина Магнуссена. По словам Шумахера-младшего, он доволен выбором цветовой гаммы машины и считает, что она выглядит «круто и дерзко».

12 марта в «Ф-1» стартовали предсезонные тесты, а гонщики «Хаас» впервые официально опробовали новые болиды. Новый сезон стартует 28 марта с Гран-при Бахрейна.