По $125 млн каждому: Джошуа и Фьюри подписали контракты на супербой

Встрече Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, судя по всему, суждено состояться.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпионы мира в тяжелом весе дали согласие на двухматчевое противостояние.

Контракты, по его словам, уже подписаны, а официальное подтверждение должно последовать в апреле.

«Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были соперничающие промоутеры и боксеры. Мы усердно работали последние пару месяцев и сделали самое сложное. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать», — цитирует Хирна ESPN.

Пока неясно, где именно пройдет событие, однако это при любом раскладе будет наиболее выигрышный вариант для организаторов. Ожидается, что первый бой пройдет на Ближнем Востоке (за матч Джошуа и Энди Руиса в Саудовской Аравии, к примеру, Хирн получил $40 млн), где у боксерских организаций с недавних пор существует большой интерес, а вот реванш состоится на территории Великобритании. По предварительным данным, впервые боксеры встретятся в июне или июле, во второй раз — ориентировочно в конце 2021-го.

«Это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе», — добавил Хирн.

Источник в Top Rank при этом сообщает, что в течение месяца после подписания контрактов должны быть согласованы даты и все организационные вопросы. В ином случае сделка может быть расторгнута, однако ни боксеры, ни спонсоры в этом не заинтересованы, потому вероятность такого развития событий мала.

В последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре прошлого года, в девятом раунде нокаутировав болгарина Кубрата Пулева и защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Одной из преград его поединка с Фьюри мог стать бой с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком. Однако Хирн объявил, что если WBO не согласится предоставить ему отсрочку, то от одного из поясов Джошуа будет готов отказаться. По другой версии, Усик был сам не против отложить бой с Энтони за «щедрые отступные». Так или иначе, сейчас этот вопрос уже не выглядит проблемой.

Что касается Фьюри, то Цыганский Король, победив Деонтея Уайлдера в феврале 2020-го, стал первым в истории тяжеловесом, выигравшим все чемпионские пояса за карьеру. После этого Фьюри так и не получил нового соперника и, по слухам, вновь пристрастился к алкоголю, поскольку был разочарован переговорами по бою с Джошуа. Также организаторы активно работали над его трилогией с Уайлдером, но и эти разговоры пока не слишком актуальны. Приоритет — именно поединок с Джошуа.

Контракты, подписанные Джошуа и Фьюри, предусматривают схему прибыли 50% на 50% для каждого боксера по итогам первого боя и 60% на 40% в пользу победителя в реванше.

За первый бой спортсмены получат по $125 млн. Это рекордный гарантированный гонорар в истории бокса, а общая прибыль для каждого из них может в итоге превысить $200 млн.

«Одним из увлекательных моментов этого боя будет подготовка, потому что это два совершенно разных персонажа, две разные личности. Тайсон очень хорош в интеллектуальной игре. Энтони взволнован. Он настолько сосредоточен, что не прекращал тренироваться после боя с Кубратом Пулевым в декабре. Он как лев в клетке. Противостояние будет эпическим», – сказал Хирн.

Активные переговоры между сторонами шли уже довольно продолжительное время. Основной угрозой для срыва сделки было участие в переговорах основателя MTK Global Даниэля Кинахана, имя которого широко известно в криминальных кругах как номинального руководителя одного из крупнейших синдикатов в мире, занимающегося наркоторговлей, убийствами и другими тяжкими преступлениями. Поскольку суд его публично обвинил, то Кинахану пришлось скрыться в Дубае, где он сейчас работает советником промоутерской компании KHK Sports. Другим участникам переговоров не понравилось, что бизнесмен фигурирует в вопросе боя Джошуа и Фьюри, после чего тому пришлось выйти из сделки и отказаться от всех дел, относящихся к боксу. Тем не менее именно Кинахан называется человеком, благодаря которому поединок стал возможен.