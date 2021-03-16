Овечкин переписал историю НХЛ, Панарин впервые высказался об обвинениях

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уничтожил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:0.

Счет открыл россиянин Евгений Кузнецов (это его первый гол за 12 матчей), затем отличились Никлас Бэкстрем, Рихард Паник (с отличной передачи Дмитрия Орлова) и даже такие малоизвестные игроки, как Даниэль Спронг и Гарнет Хэтэуэй. Однако Овечкин до сих пор «молчал».

Каким-то невероятным образом «Баффало», набравший всего 16 очков в 27 матчах и идущий на последнем месте во всей лиге, умудрялся сдерживать Ови во всех предыдущих встречах сезона и был близок к тому, чтобы повторить это достижение.

Однако за три минуты до конца встречи Александр Великий наконец прервал свою личную неудачную серию против «Сэйбрз».

«Столичные» играючи добрались до чужой зоны по правому флангу, несколькими передачами обхитрив соперников. Забавно, что игроки «Баффало» даже перехватили шайбу в середине атаки, но один из них не смог обработать снаряд и позволил ему так далеко отскочить от клюшки, что тот достался нападающему «Вашингтона» Конору Шири.

Американец протащил шайбу ближе к воротам и отпасовал в центр, откуда Овечкин в одно касание отправил ее в цель — мимо вратаря и защитника «Сэйбрз», пытавшихся перекрыть створ.

Александр Овечкин (@ovi8) забрасывает свою 717-ю шайбу в карьере, разделив с Филом Эспозито шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. pic.twitter.com/tM4UPkTnEC — NHL Россия (@NHLrussia) March 16, 2021

Овечкин отличился шайбой в третьем матче подряд и догнал в списке лучших снайперов НХЛ великого канадца Фила Эспозито, который в свое время доставил немало проблем сборной СССР во время Суперсерии-1972. У обоих теперь по 717 голов.

Вероятно, совсем скоро Эспозито придется потесниться и окончательно отдать свою шестую строчку в списке величайших снайперов лиги. Тогда впереди Овечкина останутся только Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801), Уэйн Гретцки (894).

Примечательно, что быстрее россиянина до отметки в 717 голов добирался только великий Гретцки, которому понадобилось для этого 924 матча. Ови же провел в НХЛ 1176 встреч.

«Я знаю, что он меня обойдет. Это просто дело времени, — приводит слова Эспозито русскоязычный сайт НХЛ. — Овечкин будет продолжать забивать благодаря своему прекрасному броску. Я обожаю смотреть за тем, как он забивает, потому что он всегда очень бурно празднует.

Покорится ли Овечкину рекорд Гретцки? Без сомнений, потерянные игры (прошлый и нынешний сезоны НХЛ был сокращены из-за пандемии. — «Газета.Ru») ему повредят. Но я не знаю. Достижение Уэйна феноменально, но если кто-то и сможет его побить, то это Овечкин».

Также Эспозито выразил мнение, что никто из действующих хоккеистов не сможет обогнать его при жизни в списке лучших снайперов НХЛ, кроме Овечкина.

Сам россиянин после матча отделался дежурными словами, не став делать особый акцент на своем достижении.

«Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче, но где-то их удается реализовать, а где-то нет. Самые важные голы еще впереди, — подчеркнул Ови на послематчевой пресс-конференции.

— Нервничаю ли из-за того, что весь мир считает мои голы в этом сезоне? Я уже не в том возрасте, чтобы чувствовать какое-то давление, все прекрасно понимаю и осознаю. Просто выхожу на лед и наслаждаюсь теми моментами, которые сейчас у меня есть».

А вот главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт не стал скрывать восхищения достижениями капитана своей команды.

«Ови сейчас повторяет какой-нибудь рекорд чуть ли не в каждом матче. И сегодня он добрался до еще одной важной отметки. Я рос в Массачусетсе и лично наблюдал за игрой Эспозито. Также он дал мне шанс в хоккее, так что я знаком с Филом на протяжении долгого времени. Он был невероятным игроком и невероятным бомбардиром.

Теперь я получил шанс поработать вместе с Ови. Видеть, как эти двое сейчас находятся на одном месте в споре лучших снайперов, — просто нереально, и я очень рад за Ови», — сказал Лавиолетт.

Панарин впервые забил после возвращения

Артемий Панарин продолжает разрывать НХЛ после возвращения из вынужденного отпуска за свой счет, взятого им из-за обвинений в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году, которые выдвинул в его адрес бывший тренер Андрей Назаров.

Никаких доказательств до сих пор предоставлено не было, и Панарин вернулся на лед, в первом же матче отдав красивый ассист и поучаствовав в уверенной победе «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Бостон Брюинз» (4:0).

Второй матч после возвращения — против «Филадельфии Флайерз» — хоккеисту по прозвищу Хлебушек тоже удался. На этот раз он отличился голом и двумя передачами. Даже не верится, что нападающий пропустил девять игр подряд.

При этом стоит признать, что начало встречи оказалось провальным для «Рейнджерс»: они пропустили две шайбы и ничем не смогли ответить. Однако во втором периоде Панарин взял дело в свои руки, сначала сократив отрыв до минимума.

Россиянин получил шайбу в районе левого круга вбрасывания и перевел ее на противоположный край площадки на Тармо Реунанена (дебютанта НХЛ, которого внезапно вызвали из АХЛ прямо в день матча), тем самым освободившись из-под опеки. 23-летний финн немного выждал и резко вернул шайбу Панарину, который приложился так мощно, что даже упал, но сумел в касание отправить снаряд в ворота. Это первый гол Хлебушка после вынужденного перерыва.

Затем Панарин еще и отдал две голевых передачи, что позволило «Рейнджерс» выйти вперед (3:2). Однако удержать преимущество «синерубашечники» не смогли: основное время встречи завершилось вничью (4:4), а в овертайме сильнее оказалась «Филадельфия». Причем победный гол «летчики» провели именно после ошибки Панарина: он потерял шайбу, которую подхватил Якуб Ворачек и тут же наказал «Рейнджерс» за нерасторопность россиянина.

Тем не менее хотя бы одно очко команда Панарина получила, поскольку проиграла не в основное время. После матча его спросили о том, как завершился инцидент с обвинениями в избиении девушки.

«Сейчас не время говорить об этом, — ответил нападающий. — Мне нечего скрывать. Я все расскажу после сезона, но сейчас я хочу все внимание уделить играм, а не разговорам на эту тему.

Чем занимался во время вынужденного отпуска? Пожалуй, я больше отдыхал. Это урок. Порой стоит отдохнуть, чтобы играть лучше».

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поддержал свою главную звезду и подчеркнул, что, несмотря на результативную ошибку Панарина в овертайме, россиянин оказывает положительное влияние на всю игру.

«Вы же видите, что наша команда выглядит совсем иначе, когда он есть в заявке. Состав сбалансирован, — подчеркнул тренер. — Игрок такого калибра делает команду намного опаснее для соперника, а наши игроки чувствуют себя увереннее. Конечно, он придал нам сил в двух последних поединках».