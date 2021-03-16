«Шайба попала в сонную артерию»: умер 19-летний капитан «Динамо»

Капитан молодежной команды петербургского хоккейного клуба «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет. 12 марта во время выездного матча «Динамо» в Ярославле против местного «Локомотива» в рамках плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) игрок соперников случайно направил шайбу в левую часть головы Файзутдинова при попытке перевести ее в чужую зону.

Капитан «Динамо» тут же выронил клюшку и схватился за голову, присев на лед. Один раз он попытался подняться, но ноги не держали. В итоге Файзутдинов так и остался на льду, откуда его унесли на носилках и отправили в реанимацию.

Официальный диагноз не был обнародован, но, судя по всему, шайба повредила сонную артерию. Отец погибшего Рамиль Файзутдинов писал об этом в официальной группе «Динамо» «ВКонтакте»:

«Вкратце: шайба попала в сонную артерию. На восьмой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца».

Шайба могла повредить важнейшую артерию, попав либо в шею, либо в очень маленькую не защищенную область головы (где открыто ухо) — там тоже проходит часть артерии, переходя из сонной в височную.

Некоторые хоккеисты носят специальную защиту для ушей из крепкого пластика (например, Евгений Малкин), чтобы обезопасить себя от этого. Однако такая защита не является обязательной, и многие игроки отказываются от нее, чтобы не испытывать дискомфорта (например, Александр Овечкин), учитывая, что попадание шайбы именно в эту небольшую область — явление чрезвычайно редкое.

Однако, когда это происходит, избежать тяжелых травм и даже смерти удается редко: погибают и дети, и взрослые. Недавно за подобный инцидент, который привел к смерти юного хоккеиста на тренировке, был осужден на два года детский тренер.

Бывают и истории со счастливым концом. Например, 11 марта похожая ситуация произошла в матче НХЛ с нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым, но ему повезло обойтись без серьезной травмы.

Защитник «Вегас Голден Найтс» Николас Хаг резко с разворота послал шайбу верхом, пытаясь перевести ее в чужую зону, но попал в голову россиянину (случай, практически идентичный тому, что произошел с Файзутдиновым).

Капризов схватился за голову и присел на лед. Ему пришлось на время покинуть площадку, и он активно прикладывал к уху полотенце: видимо, оттуда пошла кровь. Однако вскоре нападающий сумел вернуться в игру.

Но этот случай, скорее, исключение из правил. А вот Файзутдинову не повезло. В МХЛ для игроков старше 18 лет ношение защиты для ушей также не является обязательным — и у капитана «Динамо» ее не было.

В течение трех дней ярославские врачи боролись за жизнь игрока, но состояние оставалось критическим. Он был переведен на искусственную вентиляцию легких.

«При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет, — сообщал департамент здравоохранения Ярославской области 15 марта. — Операция при таких тяжелых поражениях вообще не проводится. Транспортировать пациента, по мнению консилиума врачей, при такой тяжести невозможно. Врачи делают все возможное, чтобы спасти парня».

«Выполнены компьютерная томография головного мозга, компьютерная ангиография, бронхоскопия. Пациент в полном объеме получает интенсивную терапию тяжелой черепно-мозговой травмы», — уточняла пресс-служба правительства Ярославской области.

Также врачи Ярославля провели телемедицинскую консультацию с НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Все расходы «Динамо» взяло на себя. Однако спасти Файзутдинова не удалось: травма оказалась слишком серьезной.

«Навсегда в «Динамо». Навечно в наших сердцах», — попрощались с игроком в соцсетях клуба.

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове. Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг пообещал оказать поддержку семье погибшего.

«Очень обидная ситуация. От всей Федерации хоккея России хочу выразить соболезнования родителям и всем близким погибшего. Также выражаем соболезнования санкт-петербургскому «Динамо». Мы готовы помочь семье Тимура», — приводит слова Ротенберга «СЭ».