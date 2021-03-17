«Величайший снайпер всех времен»: Овечкин побил два рекорда в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со счетом 3:1 переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (команду своего бывшего тренера Барри Тротца, который привел «столичных» к первому Кубку Стэнли в истории), прервав победную серию «островитян» из девяти матчей.

Для самих «Кэпс» эта победа стала шестой подряд — команда набрала отличный ход, как и ее российский капитан.

Овечкин отличился в этом матче двумя результативными действиями. Сначала он выдал классную передачу на Евгения Кузнецова, практически выведя его один на один с вратарем, но тот попал в штангу. К счастью, на добивании первым оказался американский нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, который занес шайбу в пустые ворота, и это позволило Ови набрать очко за предголевой пас.

Затем Александр Великий отличился сам, причем сделал это из своего любимого «офиса» — левого круга вбрасывания: дождался паса от Джастина Шульца, щелкнул в касание — гол.

Making history from his office...what else is new? pic.twitter.com/apjCpRFxqp — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Символично, что в таком фирменном стиле Овечкин забросил свою 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение легендарного канадца Фила Эспозито, выйдя на чистое шестое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Впереди россиянина остались всего пять человек — Марсель Дионн (731 гол), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). В нынешнем сезоне «Вашингтону» осталось провести 27 матчей «регулярки», и пока результативность Овечкина такова, что он может успеть догнать как минимум Марселя Дионна.

«718 голов — это довольно хорошие показатели, и я счастлив находиться в ряду таких хоккеистов. Но это уже история. Сейчас просто нужно двигаться вперед,

— заявил Овечкин на послематчевой пресс-конференции. — Рад ли я, что забросил шайбу в своем любимом стиле? Не имеет значения, как забит гол. Бросок в касание, кистевой или подправление. Гол есть гол. И всегда приятно их забивать. Когда в матче была пауза, я сразу же поблагодарил Никласа Бэкстрема и Джастина Шульца (авторов результативных передач для гола Овечкина. — «Газета.Ru») за отличную работу: они хорошо двигали шайбу и доставили ее до меня. Мне же оставалось просто отправить ее в ворота. Вот и все».

Отреагировал на достижение россиянина и сам Фил Эспозито.

«Поздравляю тебя. Ты фантастический хоккеист. Не представляю, как тебе удается забивать все эти голы, когда соперники в такой надежной экипировке блокируют броски. Удачи!»

— приводит слова двукратного обладателя Кубка Стэнли русскоязычный сайт НХЛ.

После матча Овечкина похвалил даже тренер соперников Барри Тротц.

«У Александра потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времен, потому что никто не может сравниться с ним в плане физики. Никто не бросает шайбу так, как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — подчеркнул специалист, работавший с Овечкиным в качестве главного тренера «Вашингтона» с 2014 по 2018 год.

Еще одно значимое достижение Овечкина после матча с «Айлендерс»: благодаря двум заработанным очкам он достиг отметки в 1301 результативный балл в НХЛ (718 голов + 583 передачи).

Лишь 35 игрокам в истории удавалось перевалить за 1300 очков, причем среди них всего пять европейцев. Из представителей Старого Света Александра Великого обгоняют сейчас только Яромир Ягр (1921 очко), Теему Селянне (1457), Яри Курри (1398) и Матс Сундин (1349).

Благодаря этой исторической для Овечкина победе над «Нью-Йорк Айлендерс» «Вашингтон» вышел на первое место в Восточном дивизионе, набрав столько же очков, сколько «островитяне» (42), но потратив на это на один матч меньше.

Малкин почтил память Файзутдинова

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провел акцию на матче против «Бостон Брюинз». Форвард нанес на свой шлем не только собственный 71-й номер, но и цифры «77» — номер, под которым выступал капитан молодежной команды петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов, трагически скончавшийся 16 марта из-за случайного попадания шайбы в голову.

Evgeni Malkin is wearing a #77 sticker on his helmet in remembrance of Timur Faizutdinov, who tragically passed away after suffering a head injury in a recent hockey game. He was 19, and the captain of Dynamo St. Petersburg. Our hearts go out to Timur's family and teammates. pic.twitter.com/qIhSv1GXm5 — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 16, 2021

К сожалению, забросить шайбу и посвятить ее безвременно ушедшему 19-летнему хоккеисту у Малкина не получилось. Матч в целом сложился для Джино весьма неудачно: он удалился в самом начале встречи за фол на защитнике «Бостона» Джарреде Тинорди, а на седьмой минуте получил от этого двухметрового американца такой ответ, что был вынужден покинуть площадку.

В том эпизоде Малкин владел шайбой и едва успел с ней расстаться, когда в углу площадки возле чужих ворот его жестко встретил Тинорди, откровенно толкнув обеими руками и повалив на лед.

Россиянин отлетел и приземлился на левую руку. Спустя несколько секунд он тяжело поднялся, поскольку атака «Питтсбурга» продолжалась и надо было помочь команде, обыгрался один раз с партнером (пас вышел неточным), и медленно покатился в сторону скамейки запасных.

Спустя шесть минут Малкин попытался вернуться в игру и даже принял участие в большинстве «пингвинов», но это ни к чему не привело.

После этого Джино пропал даже со скамейки запасных и больше не появлялся. В итоге «Питтсбург» проиграл «Бостону» со счетом 1:2, потерпев свое первое поражение за семь матчей.

Российский форвард был одним из всего четырех игроков «пингвинов», которые не пропустили ни одного из 19 матчей текущего сезона (также это нападающие Брайан Раст, Джейк Гюнцель и Брэндон Танев).

Кроме того, в последних играх Джино набрал сумасшедшую форму, заработав 12 очков в восьми играх (четыре гола + восемь передач).

После встречи капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби признался, что весь коллектив пытался добыть победу для Малкина, чтобы поддержать его после травмы.

«Никому не по душе видеть подобное. После такого вы хотите пойти и сделать свою работу на льду еще лучше, чтобы добыть для товарища победу. К сожалению, мы этого сделать не смогли», — приводит слова Кросби Pens Inside Scoop.

После этого поражения «Питтсбург» упустил возможность приблизиться к «Вашинтону» и «Айлендерс» в таблице Восточного дивизиона и с 37 очками остался на третьей строчке.