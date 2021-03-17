Российский судья отказался вставать на колено, но его не накажут

Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» закончился победой англичан со счетом 2:0 и их спокойным проходом в 1/4 финала.

Для российских болельщиков самым примечательным в игре стал тот факт, что ее судил отечественный арбитр Сергей Карасев вместе со своими помощниками Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным — и блестяще справился с задачей. Ни одного спорного или хотя бы непонятного эпизода и, как следствие, высокая оценка даже от зарубежных любителей футбола.

«Одной из главных звезд матча «Сити» — «Боруссия» стал российский судья Сергей Карасев. Толстяка Джона Мосса, Ли Мэйсона и всех наполовину слепых, непригодных к работе арбитров Английской премьер-лиги — этих некомпетентных примадонн — надо насильно заставить посмотреть обзор этого матча»,

— написал в Twitter пользователь Ernie Walley.

«Он действительно зажигает!» — поддержал его комментатор с ником Caerly, прикрепив фото того, как Карасев играет на электрогитаре.

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«Карасев — лучший судья в мире», — уверен пользователь Ben.

«Он был невероятен», «Премьер-лига, Лига 1 и Ла Лига нуждаются в рефери такого типа», — поддержали его другие комментаторы.

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«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков», — считает пользователь Kippax King.

He knows what he's doing unlike English half wits

Not bad for a CL ref — (@MCFC_KippaxKing) March 16, 2021

Однако в матче произошел и один неоднозначный для иностранных зрителей эпизод с участием Карасева:

российский судья и его ассистенты отказались преклонять колено перед началом встречи в поддержку движения «Black Lives Matter».

Этот жест распространился по миру после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного белым полицейским в мае 2020 года. С тех пор многие футбольные клубы встают на колено перед стартовым свистком — особенно эту традицию поддерживают в АПЛ.

Перед матчем Лиги чемпионов игроки «Манчестер Сити» и «Боруссии» также преклонили колено, однако российская бригада арбитров осталась на ногах, что выбивалось из общей картины.

Однако возмущения в соцсетях не последовало. Английские фанаты в основном хвалили отличную работу Карасева, а на эпизод с коленом не обратили внимания.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также заверил, что не будет наказывать Карасева за отказ от поддержки BLM.

«Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено»,

— приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы УЕФА.

В октябре 2020 года, когда игроки «Краснодара» не стали преклонять колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси», это вызвало возмущение: шли активные обсуждения в соцсетях, а ведущие британские таблоиды посвящали этому статьи. Теперь же резонанс практически отсутствовал.

Дело в том, что в последнее время отношение к акции BLM изменилось даже в Англии, где команды регулярно соблюдают эту традицию, в отличие от Испании, Италии, Франции и Германии, где такой жест считается необязательным.

Так, недавно темнокожий полузащитник клуба Премьер-лиги «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа выступил против преклонения колена, заявив, что этот жест давно стал обыденностью, не оказывает реального воздействия на поведение людей и, более того, кажется ему унизительным.

Ивуариец считает, что не обязан вставать на колено, чтобы доказать кому-то ценность своей жизни. По словам футболиста, его родители всегда внушали ему, что он должен гордиться своим цветом кожи, что бы ни случилось, и поэтому он желает стоять перед матчами с высоко поднятой головой.

«Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? — возмущался Заа в подкасте On The Judy. — Почему я должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы показать кому-то, что наши жизни реально имеют значение? Это все просто унизительно! От меня постоянно ждут, что я поддержу BLM и буду говорить о расизме, чтобы потом сделать заголовок «Заа с нами». Просто так, для галочки. Не предлагайте мне приходить и говорить о вещах, которые не исправляются. Исправьте их!»

Также футболист предположил, что акция BLM постепенно начала воздвигать стену в отношениях между темнокожими и другой частью населения.

«Я не собираюсь вставать на колено, не собираюсь наносить на спину надпись Black Lives Matter, потому что сейчас она воспринимается как мишень. Мы отстраняемся от остальных. Мы говорим о равенстве, но подобные вещи отстраняют нас и вообще не работают»,

— подытожил Заа.

13 марта перед матчем «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич» ивуариец исполнил свое обещание и не стал преклонять колено, став первым игроком АПЛ, который отказался от акции BLM.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поддержал своего футболиста: «Заа считает, что сила этого жеста потеряна и что он превратился в часть ежедневной рутины. Мы думаем, что он прав. Я буду очень удивлен, если в его адрес появятся какие-то негативные комментарии. Если кого и беспокоят расизм, оскорбления и равные игровые условия, то это Уилфрид Заа».

Wilfried Zaha did not to take a knee before our game today, something manager Roy Hodgson said he is fully supported in doing.#CPFC | #CRYWBA — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 13, 2021

Ранее два клуба отказались от преклонения колена во втором по силе дивизионе Англии — Чемпионшипе. В середине февраля это сделал «Брентфорд» — команда, которая идет на третьем месте в таблице и претендует на выход в Премьер-лигу.

Клуб опубликовал заявление, в котором пояснил, что спустя полгода участия в акции футболисты перестали верить в то, что она оказывает реальный эффект на людей, и теперь сосредоточатся на борьбе с расизмом другими способами. При этом «Брентфорд» будет поддерживать другие клубы, которые продолжают преклонять колено.

В начале марта такое же решение принял «Дерби Каунти», который тренирует легенда английского футбола Уэйн Руни. Теперь вместо этого футболисты и тренерский штаб команды выстраиваются в одну линию.

: "There are little things we can see [because of form]. There are things we can do as coaching staff to lift that and get it out of their system. I believe in these players, and I trust them. I also trust our game plan for Wednesday night."#BFCvDCFC pic.twitter.com/0woDvl9oRs — Derby County (@dcfcofficial) March 8, 2021

«Наш посыл должен быть одинаковым. Мне кажется неверным, что некоторые команды встают на колено, а другие — нет, — прокомментировал это решение Руни. — Возможно, нам необходим другой жест, которого придерживались бы все. Никто из нас не хочет видеть расизм в футболе или в любой другой сфере жизни».

Возможно, вскоре серьезные изменения в акции BLM произойдут и на уровне АПЛ.