Члена Олимпийского комитета России обвинили в крупном мошенничестве

Утром 17 марта сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нагрянули к Алексею Власенко, члену исполкома Олимпийского комитета России, а также президенту сразу трех спортивных федераций — синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. Вечером этого же дня Басманный суд Москвы принял решение арестовать 56-летнего управленца сроком на два месяца — до 16 мая включительно.

Причиной задержания и ареста Власенко стало обвинение в мошенничестве. Следствие возбудило против него дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), по которой функционеру теперь может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Остальные подробности данного дела остаются неизвестными. При этом, как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на источник, связи с деятельностью Власенко в спортивных федерациях, которые он возглавляет, оно не имеет. Сам функционер готов сотрудничать со следствием, однако вины своей не признает.

«Защита назвала выводы, изложенные в ходатайстве следователя, необоснованными, не подтвержденными материалами дела. Обвинение предъявлено необоснованно», — заявили адвокаты подсудимого, которые также просили судью не применять к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, а ограничиться домашним арестом или залогом в размере до 10 млн рублей.

Дело Власенко может повлиять на деятельность организаций, в руководстве которых он состоит. Например, министр спорта страны Олег Матыцин, комментируя арест функционера, выразил надежду на то, что это никак не отразится на подготовке отечественных атлетов к летним Олимпийским играм в Токио, ведь к поездке в Японию сразу три российские спортивные федерации рискуют остаться без своего главы. Что касается Федерации синхронного плавания России, которую Власенко возглавляет с 2016 года, то в ведомстве пока что никакой информацией по возникшему инциденту не владеют: ни самим положением управленца, ни подробностями дела, по которому он проходит в качестве обвиняемого.

«Власенко задержан не по делам Федерации синхронного плавания. Поэтому следите, что пишут в прессе. Мы никакой информацией не владеем по этому поводу. Он пока наш президент, и надеемся, что так и останется», — приводит Sport24 сообщение пресс-службы ведомства.

С тем же посылом выступили и в Российской федерации прыжков в воду, а вот в национальной федерации водного поло и вовсе оказались шокированы задержанием и ареста своего президента. И это неудивительно, ведь, переизбравшись в ноябре прошлого года на новый срок, Власенко делился идеями о создании специальной Континентальной ватерпольной лиги, участие в которой, помимо российских команд, приняли и команды из Белоруссии, Грузии, Казахстана и даже Украины.

«Новость об аресте Алексея Власенко — это как заброшенный мяч после сирены, если говорить языком водного поло. В плане неожиданности это даже не ушат холодной воды, что-то запредельное просто. Этого точно никто не ожидал, мы не так давно виделись с ним, общались, говорили об олимпийском турнире»,

— цитирует Sport24 вице-президента ведомства Олега Жолобова.

По информации «Спорт-Экспресс», проблемы с законом у Власенко могли возникнуть на фоне его бизнес-деятельности. Например, 56-летний функционер также является одним из учредителей АНО «Корпорация развития «Геленджик-2035», которая была создана еще в 2018 году для развития туризма в регионе. В рамках проекта в начале 2020 года стартовало строительство специального культурно-развлекательного центра стоимостью около 2 млрд рублей. Связано ли дело о крупном мошенничестве с данным бизнес-проектом — неизвестно.