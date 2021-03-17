«Глубокое отчаяние»: фанаты ЦСКА ждут увольнения Гончаренко

Пока многие любители большого футбола ждали очередных матчей Лиги чемпионов, в Москве вечером среды на «ВЭБ Арене» местный ЦСКА принимал петербургский «Зенит» в рамках центрального матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча поистине оказалась интересной еще до стартового свистка: красно-синим кровь из носу была необходима победа, чтобы всерьез претендовать на чемпионство, петербуржцы желали оправдаться за прошлые неудачи и укрепить лидерство, а «Спартак», который попросту стал сторонним наблюдателем этого противостояния, ждал осечки сине-бело-голубых, чтобы вплотную приблизиться к первой строчке. Команды не разочаровали и продемонстрировали если не качественный и приятный для глаз футбол, то хотя бы динамичный и в какой-то степени нервный. Не обошлось и без вопросов к судейской бригаде, которую возглавил Евгений Кукуляк из Калуги: главный рефери дважды обращался к просмотрам видеоповторов эпизодов, повлиявших на результат. Без этого судья, вероятно, не поставил бы пенальти в ворота ЦСКА в первом тайме, а также проглядел бы очевидный фол на прямую красную карточку со стороны Ильзата Ахметова.

Впрочем, это все частности. Главным оказался результат матча, а он остался за «Зенитом»: гол Артема Дзюбы и еще дубль Вендела помогли петербуржцам закрепить за собой первое место в турнирной таблице, а вот ЦСКА только ухудшил свое положение.

Потерпев поражение, красно-синие теперь не просто формально лишились шансов на борьбу за титул (математические шансы все же еще имеются), но и поставили большой знак вопроса к выполнению задачи пробиться на следующий сезон в еврокубки.

В этом же 23-м туре еще предстоит сыграть конкурентам армейцев по турнирной таблице: «Локомотив» встретится с «Уфой», а «Сочи» примет дома уже фактически добитый «Тамбов». В случае побед «железнодорожников» и южан ЦСКА опустится на пятую строчку, которая уже не входит в еврокубковую зону.

Вполне ожидаемо после матча (в котором ЦСКА объективно выглядел ужасно и смог действительно потревожить «Зенит» лишь в самой концовке встречи) в отношении тренерского штаба команды поднялась очередная, уже более высокая волна негатива. Претензии были адресованы в основном одному человеку — Виктору Гончаренко. Вопросов к белорусскому специалисту и менеджменту клуба уже накопилось предостаточно, а после расставания с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым Гончаренко по сути лишился былой поддержки со стороны болельщиков. Неудачная еврокубковая кампания, невнятная игра, провальные трансферы, а теперь еще и очередное болезненное поражение от «Зенита» (который к тому же и сам страдает от немалого количества проблем)... Все это лишь сильнее объединило болельщиков ЦСКА во мнении, что Гончаренко пора увольнять. Именно новости об отставке белорусского тренера ждали фанаты.

Ждем теперь новость, пора спасать положение — Vik de Gri (@Vikdegri) March 17, 2021

Гончаренко будь мужиком и уйди — странник идущий с Востока (@cska1611) March 17, 2021

Знаете, ну после такого, это уже просто крик души!!!!! Гончаренко ДОМОЙ!!!!! Сколько можно, это уже глубокое отчаяние!!!!!! — Alena (@ulibka666) March 17, 2021

Многие даже припомнили Гончаренко его непонятное и даже в какой-то мере скандальное и нервное решение самовольно покинуть клуб после разгромного поражения как раз от «Зенита» (0:4) в концовке прошлого сезона, когда тренер втихую улетел к себе домой в Белоруссию, а затем все же вернулся в Москву после переговоров с руководством клуба. Теперь болельщики ждут очередного перелета специалиста в Белоруссию, но уже с билетом в один конец.

@aviasales есть какие-то скидки на рейс Москва-Минск? Нада очень — Лео (@DiegoSi777) March 17, 2021

Праздничный ночной рейс до Минска будет, в честь 98 летия Аэрофлота?!? pic.twitter.com/Ig0pmbBpfI — Николя Саркози (@NikolyaSarkozi_) March 17, 2021

Подхватили эту волну не только болельщики, но и, например, администраторы юмористического паблика ВГИК, а также журналисты. В том числе и Василий Конов, который известен своими симпатиями к ЦСКА. В своем Telegram-канале он, кстати, назвал ошибкой решение руководства клуба еще летом уговорить Гончаренко остаться в команде.

Выдвигаюсь сегодня ночью в Минск на машине. Есть одно свободное место. Если кому нужно, пишите. — ВГИК (@vgikofficial) March 17, 2021

В принципе если Виктор Михалыч соберется прямо сейчас, то вполне может успеть pic.twitter.com/te93ALo4ko — Ivan Makarov (@Ivan_Makki) March 17, 2021

Виктор Михайлович, а? Пора, наверное? Ну харе уже, пожалейте нас, пожалуйста! Ваш трусливый футбол убивает всяческое желание смотреть на это. Езжайте, отдохните. pic.twitter.com/zXbJvK5Dxj — Василий Конов (44+) (@VasilyKonov) March 17, 2021

Сам же Гончаренко, судя по его комментариям на послематчевой пресс-конференции, покидать ЦСКА не собирается. По крайней мере, сейчас: «Силы на концовку чемпионата точно есть. Сейчас будет длительная пауза, которая позволит забыть последние результаты и подготовиться к оставшейся части турнира».

После перерыва на мартовские матчи национальных сборных армейцев ждет довольно простая проверка матчами с «Тамбовом» и «Ротором», а вот уже затем армейцам предстоит сыграть с «Сочи», «Спартаком», а также закрыть сезон противостояниями с «Краснодаром» и «Динамо». График не самый простой.