«Игра была грязная»: что говорили после матча ЦСКА — «Зенит»

В стане армейцев после финального свистка царило разочарование. Оно и понятно: команда в четырех последних матчах чемпионата России потерпела три поражения и практически завершила борьбу за чемпионство. Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко на пресс-конференции поблагодарил своих футболистов за самоотдачу и отметил, что готов продолжить работу с командой.

«В первом тайме мы смотрелись довольно неплохо; могли сыграть активнее, чтобы забить второй мяч, но потери в центре поля не позволили усилить давление. После удаления минут 15 приходили в себя. Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию. Мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге. Много позволяли создавать за спиной Фернандеса», — сказал белорусский специалист.

Его коллега Сергей Семак поздравил своих подопечных с важной победой и отдельно остановился на эпизоде в концовке первой половины встречи, когда нападающий Артем Дзюба в третий раз подряд не реализовал одиннадцатиметровый удар — пенальти, назначенный за игру рукой Марио Фернандеса, отразил Игорь Акинфеев. Дзюба не сумел забить с пенальти во втором матче подряд.

«Никто не говорит, что до этого Артем восемь пенальти подряд забил. Конечно, невозможно забивать все пенальти. Рано или поздно промахиваешься — ничего страшного. И команда правильно отреагировала, и в раздевалке все поддержали», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сам Дзюба по-философски отреагировал на незабитый пенальти.

«Я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти. Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня я. Это часть футбола. Я рад, что смог «отмазаться» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде»,

— передает слова капитана сборной России «Чемпионат.com».

Главным героем матча стал бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел, оформивший дубль и удостоившийся звания лучшего игрока матча. По его мнению, «Зенит» был сильнее ЦСКА во всех компонентах.

«Важно, что наша команда выиграла и продолжила победный путь. Мы до удаления провели неплохой тайм, поэтому, конечно, красная карточка в составе соперника помогла нам. Но мы заслуживали победу. Молодцы, что выиграли», — отметил хавбек сине-бело-голубых.

Несмотря на отличную игру во втором тайме, до этого южноамериканец позволил себе выругаться на ассистента главного тренера.

«Это эмоции, мы же понимаем, что никакой агрессии в его словах не было — было недовольство своими действиями и чужими. Когда не все складывается так, как хотелось, то конечно, все будут переживать и волноваться. У каждого игрока, тренера, разная реакция, это нормально. Нет равнодушия, все стараются играть и побеждать», — прокомментировал Семак поступок Вендела.

Другим важным эпизодом в игре стал момент на 81-й минуте, когда мяч после удара защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, как показалось, пересек линию ворот Игоря Акинфеева. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не отреагировал на случившееся, доверившись мнению видеоассистента. По словам бывшего судьи РПЛ Игоря Федотова, рефери отнял у петербургской команды чистый гол.

«Пересек ли мяч линию ворот ЦСКА на 81-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить про проекцию мяча»,

— сообщил эксперт.

Поддержал это мнение Артем Дзюба:

«Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели — мяч полностью линию ворот пересек. Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили», — заявил Дзюба агентству ТАСС.

По итогам встречи команда Сергея Семака оторвалась от ближайшего преследователя в лице московского «Спартака» на семь очков. Преданный поклонник сине-бело-голубых Михаил Боярский считает, что третье подряд чемпионство уже не ускользнет из рук «Зенита».

«Игра сегодня была грязная. Очень много ошибок у «Зенита». Мне сегодня очень обидно за Сердара, который ничего не смог показать, а я был уверен, что он забьет. Но за него это сделал Вендел. Азмуна я сегодня не видел на поле, и это печально. А так все молодцы. Я теперь верю, что будем чемпионами обязательно. Конкурентов у нас нет», — заявил Боярский в интервью Sport24.

У армейских болельщиков настроение было подавленным. Известный актер и пародист Михаил Грушевский уже перестал верить в возможную победу ЦСКА в текущем розыгрыше РПЛ.

«ЦСКА выбывает из чемпионской гонки. Какое уж тут чемпионство ЦСКА? Игроки «Зенита» сойдут с ума? Забудут выйти на поле? Если такой сценарий возможен – то да, шансы у ЦСКА есть. В ближайшее время начнется новая эра ЦСКА. Это не инсайд, просто соображения», — уверен Грушевский.

Следующий тур чемпионата России состоится уже после паузы на международные матчи. 4 апреля ЦСКА на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Зенит» на следующий день примет «Химки».