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Все-таки отставка: ЦСКА уволит Гончаренко

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Иностранец или Василий Березуцкий заменят в ЦСКА Гончаренко

Белорусский главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, вопреки поступившей ранее информации, все-таки будет отправлен клубом в отставку после поражения от санкт-петербургского «Зенита» (2:3) в центральном матче 23-го тура РПЛ. Красно-синих возглавит либо иностранный специалист, с которым уже велись переговоры еще в декабре, либо работающий в тренерском штабе сейчас Василий Березуцкий.

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18 марта появилась информация, что Виктор Гончаренко, несмотря на последние неудачи, продолжит работу с ЦСКА как минимум до конца сезона. Более того, Sport24 сообщил, что в случае попадания команды в квалификацию Лиги чемпионов, которую дает второе место, белорусскому специалисту будет предложен новый контракт.

Однако несколько позже «Советский спорт» распространил инсайд совсем другого рода. По информации издания, поражение от санкт-петербургского «Зенита» (2:3) в важнейшем матче 23-го тура Российской премьер-лиги все-таки станет для 43-летнего наставника роковым.

Сообщается, что высшее руководство армейского клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества со специалистом, причем, вопреки поступавшим ранее сведениям, председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин еще зимой перед паузой в чемпионате не настоял на продолжении работы Гончаренко с командой, а выступал за его отставку, но тогда доверился мнению многолетнего президента армейцев Евгения Гинера.

Но если тогда Гинер смог заблокировать отставку белорусского тренера, то теперь решение об увольнении принято окончательно, так как кредит доверия исчерпан, и о расторжении договора будет объявлено в самое ближайшее время.

В целом отставка Гончаренко выглядит вполне логичной. Вспоминается летний демарш наставника во время рестарта сезона РПЛ после пандемии, когда после поражения от того же «Зенита» (0:4) он объявил о своем уходе из команды и улетел в Минск, не отвечая на звонки даже Гинера и генерального директора Романа Бабаева.

Правда, потом Гончаренко отошел, вернулся в Москву и после жаркой беседы «на ковре» у руководства продолжил работу.

ЦСКА закончил чемпионат на четвертом месте, а в новом сезоне, проведя масштабную трансферную кампанию, участвовал в чемпионской гонке, подойдя к перерыву на второй позиции вслед за лидирующим чемпионом двух последних лет «Зенитом».

Однако весенняя часть сезона пока совсем не оправдывает ожиданий болельщиков. Армейцы обыграли в Кубке России «СКА-Хабаровск» из ФНЛ (2:0), но дальше в четырех турах чемпионата потерпели три поражения: от «Локомотива» (0:2), тульского «Арсенала» (1:2) и «Зенита». Обыгран же был только грозненский «Ахмат» (2:0).

В результате ЦСКА сейчас располагается на третьем месте, отстав от сине-бело-голубых уже на восемь очков. Поражение в центральной игре 23-го тура фактически лишило команду шансов на чемпионский титул.

В борьбе за второе место армейцы уступают одно очко «Спартаку», который имеет матч против «Урала» в запасе. Но под вопросом и вообще медальные перспективы команды, ведь уже в этом туре ее могут догнать «Локомотив», «Сочи» и «Рубин», а сзади поджимают еще и «Ростов» с «Динамо». И каждый из соперников на данном отрезке сезона выглядит лучше по игре и результатам.

Более того, с учетом концовки 2020-го ЦСКА в последних девяти турах национального чемпионата одержал лишь две победы, потерпев при этом уже четыре поражения. В общем, ничего удивительного в грядущем увольнении Гончаренко нет.

Что касается преемников, то приоритетом для клуба считается некий иностранный специалист, кандидатура которого рассматривалась в качестве замены белорусскому тренеру еще в декабре. Речь, судя по всему, идет о тренере из дальнего зарубежья.

Ожидается, что переговоры будут вестись до конца недели, после чего и будет официально объявлено об отставке Гончаренко.

Если с иностранным тренером договориться не удастся, то исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет назначен работающий в тренерском штабе Василий Березуцкий.

При этом руководство ЦСКА все же нацелено на назначение специалиста с именем и опытом, который будет не набивать шишки в работе, а сразу же сможет дать результат с собранной командой.

Напомним, что под руководством Гончаренко, работающим главным тренером ЦСКА с декабря 2016 года армейцы выиграли Суперкубок России, дважды становились серебряными призерами РПЛ и добрались до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне-2017/18, но так и не выиграли чемпионский титул.