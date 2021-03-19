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«Спартак» сейчас — одна из лучших команд России»: Федуна призвали сохранить Тедеско

Тедеско высказался о возможном продлении контракта со «Спартаком»

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» разгромил екатеринбургский «Урал» и упрочил свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов и победу в чемпионате. «Газета.Ru» собрала самые яркие высказывания участников, экспертов и болельщиков после игры.

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«Спартак» минувшим вечером выдал очередной голевой концерт на «Открытие Арене». Правда, на этот раз пострадавшая команда — екатеринбургский «Урал» — вытащила из своих ворот «всего» пять, а не шесть мячей, как это было две недели назад в матче против «Краснодара» (6:1).

После матча главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в очередной раз спросили о том, не собирается ли он остаться в «Спартаке», несмотря на декабрьское заявление о намерении не продлевать контракт, истекающий в конце сезона.

«Что надо сделать, чтобы я поменял решение об уходе? Спасибо за теплые слова. Мы сегодня выиграли, и мне нравится здесь находиться»,

— сказал специалист после игры.

Известный спортивный агент Дмитрий Селюк в интервью Sport24 призвал руководство клуба в лице Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой, по слухам оказывающей большое влияние на ключевые решения красно-белых, во что бы то ни стало сохранить Доменико Тедеско на посту главного тренера.

«Как я и говорил, Тедеско и Зарема Салихова — молодцы. Команда играет в атакующий футбол. По игре «Спартак» сейчас — одна из лучших команд России.

Зарема, откажись от всех подарков, но уговори Федуна оставить Тедеско. Для всего российского футбола это будет большой вклад от тебя. Еще больше, чем в случае с покупкой шведского нападающего Джордана Ларссона»,

— сказал Селюк.

На этой неделе в семью владельца «Спартака» пришла беда — на 93-м году жизни ушел его отец, бывший главный врач Ракетных войск стратегического назначения СССР и хирург на космодроме Байконур, Арнольд Федун. Бизнесмен рассказал, что после игры футболисты выразили ему соболезнования.

«Я сказал, что лучшее выражение соболезнований и признательности для моего отца и для меня — победа в матче. Они обещали, что сделают все, чтобы победить», — цитирует Федуна ТАСС.

Владелец красно-белых отметил, что его отец болел за «Спартак» более 50 лет.

«В этот день он еще с нами, поскольку мы христиане и верим, что душа человека находится здесь еще девять дней. Для него это было очень приятно. Спасибо большое за поддержку», — добавил Федун.

Несмотря на крупный счет и приятную игру, ложкой дегтя для фанатов «Спартака» стали травмы двух футболистов опорной зоны: Романа Зобнина и Алекса Крала. Оба игрока 19 марта пройдут МРТ, после чего станет окончательно известен характер их повреждений и сроки восстановления.

Основной причиной повышенного травматизма футболистов стало промерзшее поле. Нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс призвал перетерпеть не лучшее качество газона на многих российских аренах и дождаться более теплой погоды.

«Такие поля — временное явление. Играть в таких условиях непросто, потому что предугадать отскок очень трудно. На таких газонах необходимо действовать по-умному. «Тики-така» не всегда работает, иногда нужно просто играть вперед»,

— передает слова Хендрикса «Чемпионат».

Непосредственно сама игра получилась у «Спартака» действительно вдохновенной. Атакующая тройка Джордан Ларссон — Александр Соболев — Квинси Промес провела встречу максимально продуктивно, забив все пять мячей. По мнению шведа, оформившего дубль в ворота Ивана Коновалова, красно-белым по силам навязать заочную борьбу в оставшихся матчах петербургскому «Зениту», идущему на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы стать первыми. «Спартак» — самый большой клуб России, и мы обязаны бороться за высокие места. Мы выложимся на 100% в борьбе за чемпионство»,

— сказал Ларссон в эфире «Матч ТВ».

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что подопечные Доменико Тедеско набрали хороший ход и выглядят в данный момент заметно сильнее своих оппонентов.

«Спартаковцы сейчас находятся в отличном состоянии, не зря они до этого переиграли «Краснодар» и «Динамо». На поле был не очень заметен Соболев, хоть и реализовал два пенальти. Хорошо сыграл Ларссон. Жиго себя неплохо показал. Как всегда Промес на уровне. Квинси в Европе был обычным, а тут он лучший», — сказал Мостовой в интервью «СЭ».

А вот экс-хавбек петербургского «Зенита» Роман Широков выразил мнение, что серия из трех побед подряд еще не означает того, что «Спартак» обязательно займет по итогам сезона место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

«В данный момент у них есть отрыв — в следующем туре проиграют, будет отрыв в одно очко, и что? Не будут претендовать больше? Отсчитайте семь команд, вплоть до «Рубина» — вот они и будут бороться.

«Краснодар», думаю, вылетел из гонки. Остальные все на Лигу чемпионов претендуют. Они как раз между собой начнут играть и выяснят все», — сказал Широков.