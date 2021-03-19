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«Я будто жил в тюрьме»: UFC отпустил Хабиба на пенсию

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UFC объявил о завершении карьеры Хабиба и назначил бой за его титул

Президент UFC Дана Уайт смирился с решением Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру и официально отпустил бойца на пенсию. Чемпионский титул в легком весе теперь вакантен, и за него поспорят бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер на турнире UFC 262.

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Хабиб Нурмагомедов окончательно попрощался со спортом и точно не вернется в октагон в качестве бойца ММА. Об этом объявил президент UFC Дана Уайт, который с момента последнего боя Орла (то есть с октября 2020 года) активно пытался уговорить его вернуться, проводя одну встречу за другой и периодически делая многообещающие намеки.

Хабиб же прямо высказывал в прессе желание освободить пояс UFC, чтобы за него сразились действующие бойцы.

«Мы всегда встречаемся с Даной, чай пьем. Но что-то сейчас эта тема мусолится — мне она неприятна. Между нами постоянно идет какой-то диалог, я написал ему сообщение, сказал, что мне не нравится, как остановился без меня дивизион. Все топовые бойцы там подрались, и вроде понятно, кто должен драться за пояс. Освобождение титула с меня, конечно, снимет давление. Сейчас будто камень на душе», — признавался Нурмагомедов.

Наконец после очередной встречи в США глава UFC сдался.

«Хабиб на 100% официально на пенсии. Было невероятно видеть, как ты работаешь. Спасибо тебе за все и наслаждайся всем, чем бы ты ни занялся в будущем, мой друг»,

— написал Уайт в своем Twitter-аккаунте.

В ответ Нурмагомедов написал пост в Instagram, выложив фото с Уайтом и своим агентом Али Абдель-Азизом:

«Это был отличный ужин с великолепными людьми. Дана Уайт, огромное тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность показать себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта.

Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец этого не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Сегодня состоялся настоящий разговор между настоящими мужчинами. Спасибо моей команде, спарринг-партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня».

Также Орел опубликовал в Instagram Stories фото хмурого Уайта с шутливой подписью «Надеюсь, он счастлив».

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После серии этих объявлений официальные аккаунты UFC в соцсетях окончательно попрощались с Нурмагомедовым.

«Он пришел непобежденным. Он ушел непобежденным», — гласит один из постов UFC с видео самых эпичных моментов карьеры Орла.

Теперь наконец стал возможен и официальный бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Как сообщает ESPN со ссылкой на слова Уайта, за пояс поспорят бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер.

Поединок должен состояться на турнире UFC 262, который пройдет в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени.

Что касается Хабиба, то теперь он может спокойно заниматься бизнесом: у бойца есть свой промоушен ММА Eagle FC, а также несколько других проектов, не связанных со спортом.

Кроме того, Орел иногда выступает в роли секунданта или просто опытного сопровождающего для своих родственников и друзей на турнирах UFC.

Недавно после посещения Сан-Франциско Нурмагомедов признался, что только сейчас осознал всю прелесть свободы.

«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без какой-либо диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю: оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Альхамдулиллах, как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал боец.



Известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов уверен, что без боев Хабиб не пропадет, и даже предположил, что вскоре промоушен Орла превзойдет UFC.

«Благодаря тому, что его отец был деловым человеком и бизнесменом, вскоре он и сам достигнет высот в этой сфере. У него уже есть свой промоушен, Нурмагомедов увидел более широкую перспективу, чем UFC. Хабиб обязательно превзойдет Дану Уайта.

У него есть большой регион, который хочет заниматься этим делом. Ребята там более усердные и бедные, а Америка уже разбогатела. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Нурмагомедова», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

Напомним, Хабиб провел на профессиональном уровне 29 поединков, из них 13 — в самом престижном промоушене мира UFC. За это время Орел не потерпел ни одного поражения, а также завоевал и трижды защитил титул чемпиона в легком весе.

В апреле 2018 года Нурмагомедов впервые забрал пояс, единогласным решением судей одолев американца Эла Яквинту, который на коротком уведомлении заменил Тони Фергюсона.

В октябре того же года Орел защитил титул, досрочно победив болевым приемом своего принципиального соперника Конора Макгрегора, который оскорблял Хабиба и его родных перед боем.

Спустя год Хабиб снова отстоял титул, одолев удушающим приемом американца Дастина Порье. А 24 октября 2020 года российский боец в третий раз защитил пояс UFC, поймав на удушающий прием (треугольник) Джастина Гэтжи.

После этого Нурмагомедов объявил о завершении своей карьеры, поскольку обещал матери больше не выходить на поединки без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом. И свое слово Орел сдержал.