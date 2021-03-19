Йоханнес Бё или Легрейд: лидеров Кубка мира разделяет три очка. LIVE

Начало гонки — в 17.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Эстерсунде.
В нынешнем сезоне Кубка мира мужчинам осталось провести две гонки. Главная интрига — борьба за победу в общем зачете Кубка мира норвежцев Йоханнеса Бё и Стурлы Легрейда. Сейчас их разделяет три очка. В гонку преследования претенденты уйдут пятым и шестым с разницей в 15 секунд. Россию в пасьюте представят Евгений Гараничев (11), Матвей Елисеев (21), Эдуард Латыпов (23) и Александр Логинов (26). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Начало гонки — в 17.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Эстерсунде.