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Овечкин обыграл Панарина и стал звездой дня в НХЛ

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Овечкин сделал дубль в игре с «Рейнджерс» и стал первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» Артемия Панарина, Владимир Тарасенко стал лучший игроком матча с «Сан-Хосе», а Александр Романов, чей «Монреаль» снова проиграл, отметился ярким моментов — «Газета.Ru» рассказывает о самых интересном прошедшего дня в НХЛ.

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В центральной встрече игрового дня «Вашингтон» на своем льду встречался с «Рейнджерс».

Счет в матче открыл российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин ближе к концу первого периода, реализовав большинство броском в касание из зоны круга вбрасывания.

Благодаря этому голу Панарин увеличил свою результативную серию до шести матчей (забил — в третьем кряду). При этом лидер атаки «Нью-Йорка» отличился в каждой из четырех игр после возвращения из отпуска, набрав за этот период суммарно седьмое очко. Всего в сезоне регулярки у форварда 25 (8+17) баллов после 18 сыгранных встреч.

Второй период остался без заброшенных шайб, а в концовке встречи «Кэпиталз» перевернули игру усилиями своего капитана.

Сначала Александр Овечкин здорово сыграл на подборе: после броска Джастина Шульца шайба рикошетом от Евгения Кузнецова, попала к Овечкину, который первым сориентировался и с «пятачка» поразил ворота «Рейнджерс», сравняв тем самым счет на табло.

А спустя еще три минуты голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев вынимал практически идентичный первому гол от соотечественника. Овечкин вновь был первым на «пятаке» и оформил дубль, поставив точку в игре победой «Кэпиталз» со счетом 2:1. Для «Вашингтона» эта победа стала уже седьмой подряд, команда Питера Лавиолетта возглавляет Восточный дивизион НХЛ.

Кстати, в одном из моментов матча защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен применил против Овечкина жесткий силовой прием. Сделать дубль форварду «Кэпиталз», оформив свои 719-й и 720-й голы в карьере, это не помешало впоследствии, но эпизод выглядел опасно.

Овечкину же удалось продлить свою голевую серию до пяти матчей. Всего на счету 35-летнего россиянина 26 (14+11) набранных очков в сезоне. Кроме этого, дубль в игре с «Рейнджерс» стал 147-м по счету случаем в карьере нападающего за океаном, когда он заканчивал встречу с более чем одним голом. У лидера по этому показателю — Уэйна Гретцки — 189 таких матчей.

Овечкин ожидаемо был признан лучшим игроком матча с «Рейнджерс», а позднее — и первой звездой всего игрового дня в НХЛ.

«Иногда приходится забивать вот такие трудовые голы. Их суть не меняется от того, откуда они забиты: из моего места или откуда-то еще. Это были важные голы, я на них согласен», — приводит послематчевый комментарий Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Что касается игры других россиян, то вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов всю встречу провел на скамейке, его визави из «Нью-Йорка» Георгиев отразил 16 из 18 бросков по воротам. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности +1, а форвард Евгений Кузнецов, отметившийся результативной передачей, заработал +2. У Панарина, несмотря на гол, за 21:59 игрового времени показатель полезности 0. Равно как и его одноклубника нападающего Павла Бучневича, не сумевшего набрать очков в игре.

Первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» стал не так давно вернувший после тяжелой травмы форвард «Блюз» Владимир Тарасенко. «Музыканты» прервали серию из пяти поражений подряд, по буллитам обыграв «Шаркс» — 2:1. На счету Тарасенко победный буллит, защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов заработал показатель полезности +1.

В еще одном матче дня «Ванкувер» в гостях в овертайме обыграл «Монераль» со счетом 3:2. Защитник «Канадиенс» Александр Романов, чья безрезультативная серия длится уже почти месяц, и в этот раз остался без набранных очков, закончив игру при коэффициенте полезности 0.

Однако в хайлаты россиянин все-таки попал, совершив классный проход:

«Калгари» в гостях одержал победу над «Торонто» — 4:3. У защитника «Флэймз» Никиты Нестерова 0 по итогам встречи, форвард «Мейпл Лифс» Илья Михеев получил +1 за 12:14 игрового времени.

Наконец, «Лос-Анджелес» дома потерпел поражение от «Вегаса» (2:4). Форвард «Голден Найтс» Макс Пасиоретти оформил дубль и стал второй звездой дня в НХЛ.