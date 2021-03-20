Полет на частном самолете: Головин может сыграть со Словенией

Сборная России сможет рассчитывать на полузащитника Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против команды Словении. Как пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, близкие к национальной команде, Российский футбольный союз (РФС) согласовал с «Монако», где выступает Головин, участие футболиста в игре за пределами Евросоюза.

По информации издания, РФС организует возвращение 24-летнего спортсмена в клуб на частном самолете.

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернется во Францию на частном самолете, что поможет ему избежать карантина», — сообщил собеседник СМИ.

Головин попал в список футболистов сборной России, вызванных на ближайшие матчи. В первом туре квалификационного турнира команде предстоит сыграть на выезде с Мальтой, эта игра состоится 24 марта. Спустя три дня россияне должны принять на стадионе «Фишт» в Сочи Словению, а 30 марта закрыть международную паузу матчем со Словакией.

Тем не менее «Монако» на своем официальном сайте объявил, что Головину не разрешается принять участие во встрече против словенцев, поскольку игра отбора территориально пройдет вне Европейского союза. Перед этим клубы французских Лиги 1 и Лиги 2 единогласно выступили против того, чтобы команды отпускали своих футболистов в сборные, которым предстоит играть за пределами европространства. В ином случае вернувшимся из этих стран игрокам придется отбывать пятидневный (или более) карантин в связи с уменьшением риска распространения COVID-19, из-за чего им придется пропустить ближайший тур чемпионата страны и, возможно, кубковые противостояния.

«Это консолидированное решение лиги и клубов — не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза. Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин.

Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши.

Безусловно, мы очень рады тому, что наши футболисты выступают за свои сборные, мы за то, чтобы Саша играл и проявлял себя в сборной России. Конечно, он очень хотел сыграть в Сочи, но так сложились обстоятельства. Как я слышал, такая же ситуация во многих европейских лигах — к примеру, в Германии. Выработан единый подход, чтобы не было дискриминации», – объяснил член совета директоров французской лиги, вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров для «СЭ».

Сам Головин также подтвердил информацию о том, что не получил особое разрешение на участие в игре в Сочи.

«В Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», – сообщил футболист.

Впрочем, спустя несколько часов последовала информация и достигнутой договоренности между РФС и «Монако». Монегаски пока официально на эти данные не отреагировали. Однако агент Головина Олег Артемов сведения подтвердил, удивившись, как Союз сумел уговорить «Монако».

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и Международной федерацией футбола (ФИФА). Они сами всем занимались»,

– сказал Артемов.

«Мы в диалоге с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Федерацией футбола Франции. Продвижения в вопросе есть, но конкретно и четко ответим позже», — рассказал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров для «Чемпионат.com».

Головин в начале сезона успел провести только два матча, после чего пропустил больше трех месяцев из-за травмы. Впоследствии хавбек монегасков вернулся в основной состав и на сегодняшний день является лучшим ассистентом команды с семью результативными передачами в Лиге 1. Также на счету россиянина четыре забитых мяча. «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «Лиона» на четыре очка.