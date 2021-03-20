Олимпиада в Токио: иностранных болельщиков не пустят в Японию

Эпидемиологическая ситуация в мире не позволит иностранным болельщикам поехать на предстоящие Олимпийские игры в Токио, пишет Kyodo.

Окончательное решение о недопуске зарубежных фанатов на турнир было принято 20 марта во время удаленной встречи с участием пяти сторон, на которой, в частности, присутствовали представители Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, глава оргкомитета ОИ-2020 Сэйко Хасимото, президент МПК Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Койке и министр Японии по делам Олимпиады Тамайо Марукава.

Президент МОК Томас Бах объяснил, что первоочередной задачей организаторов является обеспечение безопасности для всех участников соревнований и граждан Японии, в связи с чем организаторы пришли к выводу о невозможности допуска иностранных болельщиков.

«Мы должны принимать решения, которые могут потребовать жертв от всех. Мы просим отнестись к этому с пониманием», — произнес Бах.

Правительство Японии также выступило за то, что допускать иностранцев к Играм нецелесообразно. В стране беспокоятся, что потенциальное массовое нахождение зарубежных зрителей на Олимпиаде может привести не только к росту заболеваемости COVID-19, но и к тому, что в Японии появятся, возможно, мутирующие штаммы опасной инфекции, уже обнаруженные в других частях мира.

Запрет относится не только к болельщикам, но и к официальным волонтерам соревнований. Из 80 тыс. добровольцев иностранцы составляли около 10%. Ожидается, что Япония рассмотрит способ разрешить въезд в страну только тем волонтерам, чьи роли трудно заменить кому-то из местных жителей и специалистов. Это, к примеру, относится к добровольцам, разговаривающим на языках различных меньшинств.

В январе, напомним, у организаторов Игр-2020 были куда более оптимистичные прогнозы по поводу проведения соревнований. Предполагалось, что к лету удастся согласовать не только допуск болельщиков на трибуны, но и освободить приезжающих иностранных граждан от прохождения обязательного карантина.

Тем не менее от этой идеи пришлось отказаться после того, как в Японии и во многих других странах был зафиксирован резкий прирост заразившихся коронавирусом. В марте организаторы утвердили два этапа по договоренности о зрителях: в конце месяца стороны обязались прийти к соглашению об иностранных фанатах, а в апреле будет принято решение по максимальной квоте местных болельщиков, которые смогут участвовать в Играх. В настоящий момент допустимая заполняемость рассматривается в двух вариантах — либо не более 50% от общего числа спортивного объекта, либо полное закрытие трибун для зрителей.

Что касается иностранных болельщиков, которые уже приобрели билеты на Олимпиаду-2020, то организаторы пообещали в полном объеме компенсировать их затраты.

Изначально Игры должны были пройти летом 2020-го, однако в марте прошлого года оргкомитет объявил о переносе турнира на 2021-й. Незадолго до этого Япония прогнозировала, что проданные билеты достигнут 9 млн, а общая прибыль от них принесет около $826 млн (это примерно ¥90 млрд). Впоследствии японское правительство надеялось, что эти деньги окажут стимулирующее воздействие на экономику страны, серьезно пострадавшую из-за пандемии, но еще в прошлом году организаторы получили более 810 тыс. заявок на возвращение билетов.

Исполнительный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто 20 марта в ходе пресс-конференции уточнил, что число проданных билетов иностранцам составляет 630 тыс.

«На Олимпиаду было продано около 600 тысяч билетов, на Паралимпиаду – около 30 тысяч», — объявил он.

На протяжении последнего месяца количество ежедневных случаев заражения COVID-19 в Японии не превышает 1,5 тыс. человек, также в стране наблюдается значительно меньше летальных исходов от заболевания. Так или иначе, многие японские жители относятся скептически к тому, сможет ли правительство организовать безопасные условия и предотвратить распространение инфекции на соревнованиях, в которых примут участие более 15 тыс. человек, не включая зрителей.